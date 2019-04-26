 Скончалась актриса Элина Быстрицкая | Новости из Германии о России | DW | 26.04.2019

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Россия

Скончалась актриса Элина Быстрицкая

Актриса Малого театра и исполнительница роли Аксиньи в киноэпопее "Тихий Дон" скончалась на 92-м году жизни.

Элина Быстрицкая

Элина Быстрицкая

Советская и российская актриса театра и кино Элина Быстрицкая скончалась в возрасте 91 года. Об этом сообщила пресс-служба Малого театра в пятницу, 26 апреля.

Последние несколько лет актриса тяжело болела, отмечает ТАСС. Прощание с Быстрицкой состоится в Малом театре 29 апреля, добавили в пресс-службе.

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Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. С конца 1940-х годов начала заниматься в художественной самодеятельности. В 1950-х выступала в Вильнюсском русском драматическом театре, а затем - в Московском драматическом театре имени Пушкина. С 1958 года являлась участницей труппы Малого театра. Преподавала в Высшем театральном училище имени Щепкина и Государственном институте театрального искусства имени Луначарского.

Быстрицкая дебютировала в кино в роли Лены Алексеенко в картине "В мирные дни" Владимира Брауна. Большую известность ей принесли роли Аксиньи в трехсерийном фильме-эпопее Сергея Герасимова "Тихий Дон" и картина Юрия Егорова "Добровольцы".

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