Сколько человек живет в самых маленьких общинах Германии? (фото)

Висбаден • Назвать самые большие немецкие города, наверное, может каждый читатель нашего сайта: Берлин (около 3,7 млн), Гамбург (около 1,8 млн), Мюнхен (около 1,5 млн). В свою очередь каждый читатель этого сообщения сможет теперь назвать и самые маленькие немецкие общины (нем. Gemeinde).

Всего по Германии насчитывается около 11 тысяч таких административных единиц: городов, коммун и прочих населенных пунктов. Около двух тысяч обладают городскими правами. То есть Берлин, Гамбург и Мюнхен - это тоже общины, но очень большие. Мюнхен также удерживает статус самой густонаселенной общины Германии - 4777 человек на квадратный километр.

Большой зал на подворье Дирфельд. На столе - урна в день выборов земельного парламента. Явка избирателей обычно составляет 100 процентов

В самой многонаселенной общине без городских прав проживает около 40 тысяч человек - в нижнесаксонской коммуне Зеветаль. При этом в самой маленькой общине с городскими правами, городе Арнисе в Шлезвиг-Гольштейне, насчитывается менее трехсот жителей.

Самые маленькие общины Германии

На этой неделе в середине сентября Федеральное статистическое ведомство Германии в Висбадене опубликовало сообщение, в котором официально названы самые маленькие немецкие общины и некоторые другие интересные цифры по состоянию на конец прошлого года. В обеих общинах проживало ровно по десять человек - на острове, вернее - халлиге Грёде посреди Ваттового моря в земле Шлезвиг-Гольштейн и на крестьянском подворье Дирфельд в регионе Айфель в земле Рейнланд-Пфальц.

Город Арнис в земле Шлезвиг-Гольштейн

Статистика, конечно же, знает больше. Плотность населения на острове Грёде составила четыре человека на квадратный километр, в айфельской общине - шесть человек на квадратный километр. При этом на острове наблюдается гендерное равновесие: пять женщин и пятеро мужчин. На подворье в Рейнланд-Пфальце женщины - в меньшинстве (три женщины и семеро мужчин).

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