Сколько стоят неудавшиеся шедевры Герхарда Рихтера?

Даже художнику мирового уровня не всегда удаются шедевры. Герхард Рихтер (Gerhard Richter) не исключение. Знаменитый немецкий художник, чьи картины висят в ведущих музеях мира и уходят на аукционах за астрономические суммы, не всегда остается довольным начатым произведением искусства и отправляет его в мусорную корзину. Но это совсем не означает, что несостоявшиеся шедевры любой может извлечь оттуда с целью собственного обогащения. На это еще раз указал земельный суд Кельна в ходе слушаний по делу в отношении 50-летнего мужчины, который ранее присвоил себе несколько эскизов из мусорного контейнера для бумаги, принадлежащего Герхарду Рихтеру.

Во второй инстанции суд снизил денежный штраф, который составлял 3150 евро (90 дневных ставок в размере 35 евро). Теперь ответчику надо будет заплатить штраф в размере 1200 евро. Таким образом, суд частично удовлетворил апелляцию ответчика, учтя его чистосердечное признание. "Тем не менее, это остается воровством", - сказал судья.

"Если бы я не взял, взял бы кто-нибудь другой"

В ходе слушаний во второй инстанции, которые завершились 3 декабря в Кельне, ответчик рассказал, как он неудачно пытался продать Герхарду Рихтеру в 2016 году папку с художественными работами. Ничего не добившись, ответчик, по его словам, собирался уже уходить от виллы Рихтера в Кельне, как заметил опрокинутый мусорный бак.

На суде по делу о выброшенных эскизах Герхарда Рихтера

Желая "сделать что-то хорошее" он поднял бак и обнаружил при этом среди выброшенной бумаги эскизы из ателье Рихтера. Это были четыре работы - размером с открытку, фотографии с нанесенной на них масляной краской. "Я не чувствовал за собой вины", - сказал в суде безработный, по его собственным данным, житель Мюнхена. - Если бы я не взял, взял бы кто-нибудь другой".

Герхард Рихтер сообщил позднее по запросу суду, что это были неудачные эскизы. Поэтому он поместил их в контейнер для утилизации отходов из бумаги и картона, а контейнер, как и полагается, выставил на улицу перед домом, чтобы его содержимое увезла мусороуборочная машина. "Он всегда это сам делает", - сообщил полицейский, который беседовал с ныне 87-летним художником. Сам Герхард Рихтер на суде не присутствовал.

Собственность на мусор

Юридическая проблема, которую должен был решить суд, заключалась в том, сохранилось ли за Герхардом Рихтером право собственника на его отправленные в макулатуру работы. Ведь мусорный бак опрокинулся, и его содержимое было свободно доступно. Однако суд постановил, что эскизы, тем не менее, продолжали находиться в собственности Рихтера, потому что находились на его земельном участке и лежали рядом с мусорным баком. То есть их принадлежность художнику была очевидной. Поэтому действия ответчика можно расценить как кражу.

Без сертификата подлинности

Прихваченные из мусорного бака несостоявшиеся шедевры Рихтера ответчик попытался сбыть, движимый, по его словам, финансовыми затруднениями. Два эскиза он предложил на продажу в один аукционный дом в Мюнхене. Там работы приняли, но потребовали сертификат подлинности.

Тогда ответчик показал три эскиза в архиве Герхарда Рихтера в Дрездене. Директору архива Дитмару Элгеру (Dietmat Elger), выступавшему на суде в качестве свидетеля, с первого взгляда было ясно, что перед ним подлинники. Однако на них не было подписи художника. Неправдоподобной показалась директору архива Рихтера в Дрездене и история о том, что ответчик якобы получил эти работы от одного своего знакомого, которому Рихтер якобы их подарил. "В таком виде Рихтер никогда не стал бы дарить свои работы", - пояснил Дитмар Элгер. Поэтому до продажи дело так и не дошло. Вмешалась полиция.

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