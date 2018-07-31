Сколько стоит шарик мороженого в Германии (фото)

Летние лакомства, которые любят немцы

Торт-мороженое

Мороженое или торт? Впрочем, есть и другая возможность отведать и то и другое, причем одновременно. Этот торт-мороженое готовят полностью из крема (йогурт, творог, мед, сироп - по вкусу) и ягод. Если из разных по величине тортов соорудить многоэтажное кондитерское произведение, то им можно украсить любое торжество. На снимке: свадебный торт-мороженое с ягодами и шоколадной глазурью.