Сколько стоит шарик мороженого в Германии (фото)

Согласно дынным фонда, в этом сезоне цены на мороженое в Германии выросли, составив в среднем по стране 1,5 евро за шарик. Подорожание вызвано, главным образом, ростом цен на сырье - натуральную ваниль, фисташки, итальянские вишни амарена и так далее. Каждый житель ФРГ тратит на мороженое около 170 евро в год.
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Летние лакомства, которые любят немцы
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Летние лакомства, которые любят немцы
Клубничный пирог
Такой летний пирог с клубникой готовить просто, особенно, если "дно с бортиком" из песочного теста, характерное для французских пирогов, испекли заранее. Дно смазывают слоем конфитюра или сладкой творожной массы, красиво выкладывают свежую клубнику (или другие ягоды), заливают смесью из желатина, сахара, воды или сока и дают постоять несколько часов.
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Летние лакомства, которые любят немцы
Апельсиновое пирожное
Еще один вариант выпечки быстрого приготовления. Для основы можно взять песочное тесто (на снимке), но подойдет и бисквитное. Особую ноту придает крем из апельсинового сока, цедры апельсина, яиц, сахара и пары ложек муки. Им покрывают готовые коржи, а потом выпекают при температуре 175 °C еще около 20 минут, пока крем не загустеет.
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Летние лакомства, которые любят немцы
Бисквитный рулет с клубникой
Воздушное бисквитное тесто превосходно сочетается с не менее воздушной начинкой: вместо классического варианта со сливками, крем готовят из йогурта (можно взять продукты из овечьего молока), ванили, кленового сиропа и свежей клубники. Готовый рулет можно украсить ягодами и рублеными фисташками.
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Летние лакомства, которые любят немцы
С голубикой и йогуртом
Очень нарядно выглядит торт летнего сезона, выполненный в три приема. В специальную форму со съемным бортиком, укладывается тонкий корж из песочного теста или печенье, на него - крем из йогурта, нежно протертого творога, желатина и голубики. Как только масса загустеет, кладем второй корж, на него ягоды, которые заливаем смесью виноградного сока и желатина.
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Летние лакомства, которые любят немцы
Пирожное из пахты
Апельсиновый сок, пахта, мед, апельсиновый ликер и немного желатина - вот ингредиенты этого летнего лакомства. В хорошо взбитом креме "утопают" вишня или малина. Причем на нескольких "этажах". Верхний слой присыпан кокосовой крошкой. А количество кремово-бисквитных слоев зависит от настроения кондитера.
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Летние лакомства, которые любят немцы
Торт-мороженое
Мороженое или торт? Впрочем, есть и другая возможность отведать и то и другое, причем одновременно. Этот торт-мороженое готовят полностью из крема (йогурт, творог, мед, сироп - по вкусу) и ягод. Если из разных по величине тортов соорудить многоэтажное кондитерское произведение, то им можно украсить любое торжество. На снимке: свадебный торт-мороженое с ягодами и шоколадной глазурью.
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Летние лакомства, которые любят немцы
Пирожное с персиками и йогуртом
Основа такого птифура - песочное тесто. В специальные формы укладываются коржи, крем, приготовленный из йогурта, творога, лимонного сока, ванили. Третий, главный, слой - персики, нарезанные кубиками. Их смешивают со смесью желатина, сока и кленового сиропа. Другой вариант - все это слоями можно уложить и в стакан. Получится легкий десерт.
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Летние лакомства, которые любят немцы
Летний шоколадный
Какое лето без шоколада! В "облегченном" варианте это выглядит так: шоколад берем только горький, вместо сахара - мед или кленовый сироп, для крема вместо сливок - творожную массу с молотым миндалем и порошок какао (для цвета). Ягоды по вкусу добавляем в крем или только сверху, в качестве освежающей декорации.
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Летние лакомства, которые любят немцы
Пирог творожный
Этот популярный в Германии пирог можно назвать классикой. Немцы называют его "Käsekuchen". Он хорош в любое время года. Выпекают его, как правило, в специальной форме: на корж из песочного теста выкладывается творожная масса с молотыми орехами или кокосовой стружкой. Охлажденный пирог украсить ягодами или фруктами по вкусу.
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Летние лакомства, которые любят немцы
Морковный пирог
Основа этого популярного лакомства, способного заменить летний обед или ужин, обыкновенная морковь. Натертый на мелкой терке корнеплод смешивают с молотыми орехами, медом, картофельным крахмалом, рисовой мукой, яйцами. Готовый пирог (его можно сделать из нескольких слоев) смазывают кремом - заварным или из йогурта, а потом посыпают рублеными орехами.
Автор: Инга Ваннер
Необычное мороженое из Германии
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Необычное мороженое из Германии
Мороженое-шутка
Мороженое цвета бетона появилось в одном из кафе Штутгарта весной 2017 года. Так владельцы заведения пошутили по поводу непрекращающейся стройки у входа в кафе. Ремонт завершился, а этот странный сорт остался в меню. Посетители утверждают, что вкус ничем не отличается от ванильного.
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Необычное мороженое из Германии
С уксусом
Во Франкфурте-на-Майне можно попробовать мороженое со вкусом клубники и бальзамического уксуса. По мнению создателей, этот кислый итальянский соус отлично сочетается с ягодами.
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Необычное мороженое из Германии
Для четвероногих
Чтобы питомцы не скучали, пока их хозяин ест мороженое, в городке Биркенфельд придумали оригинальное решение. Теперь здесь предлагают лакомство и для собак. На фото, к примеру, мопс оценивает новинку со вкусом ливерной колбасы.
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Необычное мороженое из Германии
На холодных камнях
Аромат мяты, клубники и голубики, - на первый взгляд ничего необычного. Все дело в приготовлении и подаче блюда: в Гамбурге мороженое подают на доске из охлажденного камня.
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Необычное мороженое из Германии
Экзотика в немецкой столице
Это берлинское кафе славится веганскими и безлактозными сортами, а с недавнего времени оно удивляет своих посетителей мороженым со вкусом облепихи, зеленого кардамона и каламондина.
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Необычное мороженое из Германии
Солено-сладкая закуска
Еще одна новинка из Берлина - мороженое со вкусом брецеля и арахиса. Вероятно, такой сорт хорошо сочетается с пивом...
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Необычное мороженое из Германии
Традиционные немецкие вкусы
Создатель мюнхенского кафе "Безумный мороженщик" ("Der verrückte Eismacher") Маттиас Мюнц (Matthias Münz) ежегодно придумывает новые сорта: от вкуса баварских сосисок и шницелей - до пива.
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Необычное мороженое из Германии
С пользой для здоровья?
Абсолютный тренд этого лета - черное мороженое со вкусом активированного угля. Рецепт, привезенный из США и Японии, покорил немецких сладкоежек.
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Необычное мороженое из Германии
Бобовое лакомство
Фасолевое мороженое с ноткой черного перца можно попробовать в двух видах - как лед на палочке и как сливочное лакомство в вафельном рожке или тарелке.
Автор: Ксения Сафронова