Сколько стоит учеба в немецком университете

Плата за обучение для иностранцев

Плата за учебу в немецких государственных университетах и высших школах почти повсеместно была отменена в 2013 году. Почти, потому что с зимнего семестра 2017/18 в Баден-Вюртемберге ввели обязательный взнос для студентов - граждан стран, не входящих в ЕС или Европейскую экономическую зону. В этом случае плата во всех вузах этой федеральной земли составляет 1500 евро в семестр - для тех, кто получает первое высшее образование.

Исключение составляют выпускники немецких школ за рубежом, а также студенты по обмену и аспиранты, работающие над кандидатской диссертацией в Германии. Кроме того, иностранцы, у которых родители, супруг/а или дети являются обладателями паспорта одной из стран ЕС или Европейской экономической зоны. Такое право дает и ВНЖ в ЕС, а также работа в Германии: если абитуриент проработал пять лет, или если хотя бы один из его родителей до начала учебы ребенка шесть лет прожил в Германии и три года из них был трудоустроен. Платить не надо во время стажировки, предусмотренной учебным планом, и если вы посещаете в Баден-Вюртемберге колледж довузовской подготовки.

Первое и второе высшее образование

Под "первым высшим образованием" в Германии следует понимать получение диплома бакалавра (Bachelor) или специалиста (Diplom), а также форму обучения "Государственный экзамен" (Staatsexamen), которая дает выпускникам право работать по профессиям, находящимся под контролем государства (врачи, учителя, юристы, фармацевты). Если у претендента есть диплом бакалавра, магистра или специалиста, полученный за пределами ЕС, например, в России, и он не оканчивал вуз в Германии или другом государстве Евросоюза, то и в этом случае высшее образование считается первым.

Германия наряду с США и Великобританией - самые популярные среди иностранцев страны для получения высшего образования

В противном случае последующее обучение, например, для того, чтобы поменять специальность, будет вторым высшим образованием (Zweitstudium). Прежде всего это касается тех, кто получил свидетельство об окончании магистратуры (Master или Magister), диплом специалиста или диплом по форме обучения Staatsexamen. Некоторые вузы относят к этой группе и диплом бакалавра.

Получение второго высшего образования в некоторых федеральных землях платное. В Баден-Вюртемберге (это касается и иностранцев не из ЕС) и Рейнланд-Пфальце за него берут 650 евро в семестр, в Саксонии - 350 евро, в Саксонии-Анхальте - 500 евро.

Вторым высшим образованием не считается, если вы решили сменить специальность до получения диплома. Или параллельно изучаете две специальности в одном или разных вузах.

Магистратура магистратуре рознь

Получили диплом бакалавра в Германии и хотите пойти в магистратуру? Будет ли она считаться первым высшим образованием, зависит от ее типа. Большинство магистерских программ в немецких вузах - "последовательные" (konsekutiv). Они являются логическим продолжением обучения выпускников-бакалавров по той же или похожей специальности. Такая магистратура приравнивается к первому высшему образованию, и со студентов плату не взимают.

Есть и магистерские программы постдипломного образования (weiterbildende Masterstudiengänge). Обучение по ним, как правило, платное. Оно рассчитано на профессионалов с опытом работы и приравнивается ко второму высшему образованию. По каждой программе - свои расценки. Например, магистратура по специальности "Менеджмент и инновации" в Мюнхенском техническом университете обойдется в 28 тысяч евро. Во Франкфуртском университете можно изучать менеджмент в сфере авиации и туризма, заплатив 19900 евро. Программу "MBA в сфере инженерных и естественных наук" Высшая школа Мюнстера предлагает за 6250 евро.

Семестровый взноси плата за просрочку

Все учащиеся государственных вузов Германии обязаны платить семестровый взнос - он, в частности, покрывает расходы на работу студенческой столовой, спортивных секций и языковых курсов, а также студенческий проездной. Размер взноса у каждого вуза - свой: так, в предстоящем зимнем семестре в Высшей школе Анхальта это 76 евро, в Магдебургском университете - 113 евро, в Кельнской технической высшей школе - 275 евро, в Бременском университете - 380 евро. В Баден-Вюртемберге иностранцы не из ЕС оплачивают этот взнос дополнительно к 1500 евро - в Университете Штутгарта он составляет сейчас 188 евро. Без семестрового взноса студента не допускают к учебе в следующем семестре.

Важно знать и то, что если студент растягивает учебу и продолжительность обучения намного превышает предусмотренную по программе, то в некоторых землях с него возьмут дополнительную плату (Langzeitstudiengebühren). В Бремене тот, кому для учебы требуется больше 14 семестров, платит 500 евро за полугодие. В Саксонии после четырех семестров просрочки каждый последующий будет стоить 500 евро. Похожие правила - в Саксонии-Анхальте, Нижней Саксонии, земле Саар и Тюрингии.

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Плата за обучение в вузах Европы

Плата за обучение в вузах Европы Нововведение в Германии С учебного года 2017/18 Баден-Вюртемберг ввел плату за образование для студентов из стран, не входящих в ЕС. 1500 евро стоит один семестр для тех, кто осенью начал обучение. В остальных федеральных землях первое высшее образование останется пока бесплатным. Хотя о плате для иностранцев уже подумывают и в Северном Рейне - Вестфалии. А как обстоят дела в других странах Европы?

Плата за обучение в вузах Европы (Не) из ЕС Общих правил на европейском уровне нет. Каждая страна вправе сама решать, брать ли плату со студентов. Единственное законодательное требование - статус учащихся из стран, входящих в ЕС, приравнивается к статусу местных студентов. То есть если в Германии с немцев платы не взимают, ее не взимают и, например, с датчан или французов. Студенты не из ЕС - отдельная категория.

Плата за обучение в вузах Европы Норвегия Одна из немногих стран, которые всем предоставляют возможность бесплатно получить диплом вуза, - Норвегия. Но придется платить регистрационный взнос в районе 300-600 евро в семестр. Эта сумма покрывает затраты вузов на организацию питания для студентов, спортивных секций и языковых курсов. Следует учесть, что расходы на жизнь в этой стране самые высокие по Европе.

Плата за обучение в вузах Европы Франция Во французских государственных вузах со всех студентов в одинаковой мере взимают лишь минимальный семестровый взнос - около 200 евро в год для бакалавров и магистров, 600 евро для будущих инженеров и около 400 евро для участников программ PhD. Не удивительно, что Франция входит в пятерку стран мира с самым большим числом студентов из-за рубежа.

Плата за обучение в вузах Европы Люксембург Эта страна - не только налоговый рай, сберечь свои финансы здесь могут и студенты. Обучение по большинству образовательных программ здесь бесплатное для всех. Обязателен, однако, регистрационный взнос - 100 евро в семестр. Правда, выбор у студентов небольшой: в этой стране один-единственный государственный университет с тремя факультетами.

Плата за обучение в вузах Европы Чехия В чешских государственных вузах не взимают плату за обучение на чешском языке. Студенты англоязычных программ платят до 1000 евро в семестр, в зависимости от выбранной специальности и ступени обучения. Дополнительно вуз может потребовать 20 евро за регистрацию.

Плата за обучение в вузах Европы Греция В Греции плату за обучение с иностранцев не из ЕС взимают лишь некоторые государственные вузы. Это касается как бакалаврских, так и магистерских программ. В таком случае учеба может обойтись в 1500 евро в год. В сочетании с относительно низкими расходами на жизнь учебу в этой стране можно назвать вполне доступной.

Плата за обучение в вузах Европы Финляндия С лета 2017 года эта страна ввела плату за обучение для студентов не из ЕС. От 4 до 20 тысяч евро в год будет стоить первое высшее образование на английском языке. Нововведение не коснется бакалавров и магистров, ранее начавших обучение. Программы на финском или шведском языках остаются бесплатными, как и обучение в аспирантуре. Сами финны и граждане ЕС за учебу в государственном вузе не платят.

Плата за обучение в вузах Европы Австрия Для студентов из стран, не входящих в ЕС, расходы на образование в Австрии составляют примерно 1500 евро в год. Если студент (независимо от гражданства) превышает предусмотренный срок обучения более чем на два семестра, за каждое последующее полугодие придется платить около 360 евро. Обязательной для всех является оплата страхования от несчастных случаев - 20 евро в семестр.

Плата за обучение в вузах Европы Дания Дания - магнит для европейских студентов. Высокие стандарты образования и отсутствие платы за него - аргумент в ее пользу. Но не для учащихся не из ЕС. С них взимается плата, размер которой может достигать 16 тысяч евро в год. Исключение - учащиеся с видом на жительство в Дании. К странам Европы с самой высокой стоимостью обучения (до 20 тысяч и выше) также относятся Швеция и Великобритания.

Плата за обучение в вузах Европы Нидерланды Эта страна также в списке с высокой платой за образование. Голландцы, как и граждане стран ЕС платят ежегодно около 2000 евро. Для студентов из-за пределов Евросоюза взнос в государственных вузах составляет от 5 до 25 тысяч в год.

Плата за обучение в вузах Европы Швейцария На этом фоне высшее образование в Швейцарии кажется вполне доступным. С иностранцев не из стран ЕС за обучение здесь берут плату размером в 750-3500 евро за полугодие. Регистрационный взнос в швейцарских государственных вузах составляет 50-80 евро в семестр. Автор: Татьяна Вайнман



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