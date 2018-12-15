 Сколько стоит ребенок в Германии? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.12.2018

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Культура и стиль жизни

Сколько стоит ребенок в Германии?

С точностью до цента статистики подсчитали, во сколько обходятся немецким родителям дети - грудные и взрослые. Прямо скажем, недешево. Без помощи было бы трудновато.

Детская рука на деньгах

Грудной ребенок, считая расходы наколяску, детскую кроватку, подгузники и так далее, стоит родителям в Германии, в среднем, 520 евро каждый месяц. А чем старше сын или дочь, тем больше на них приходится тратиться. Хотя они обходятся уже без коляски и памперсов, зато дороже одежда, обувь, нужен компьютер, игровая приставка, музыкальный центр, мобильный телефон... Да и карманные деньги надо давать отпрыску. Так что в подростковом возрасте (от 12 до 18 лет) расходы немцев составляют уже примерно 700 евро в месяц на ребенка.

Государственные пособия на детей

Правда, родителям помогают. Финансовую помощь, которую получают на детей жители Германии (причем, не только немцы, но и живущие в Германии граждане других стран ЕС), можно условно разделить на три типа. Во-первых, это так называемые "детские деньги" (Kindergeld). Это, в принципе, компенсация - разумеется, частичная - родителям за то, что они растят детей и тратятся на них. На первого и второго ребенка государство выплачивает 194 евро в месяц, на третьего - 200 евро, на четвертого и так далее - 225 евро. С нового года эти суммы повышаются еще на 10 евро в месяц.

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"Детские деньги" выплачиваются до совершеннолетия детей, то есть до 18 лет. Но если ребенок - безработный, то до 21 года. А если он после школы продолжает учебу (независимо от того, где именно: в вузе, среднем учебном заведении или профессиональном училище), то до его 25-летия.

Действительно ли немецкие родители тратят эти деньги на детей, а не на себя? Ведь это никто не контролирует. Но различные социологические исследования (и не только опросы) показывают, что подавляющее большинство немцев покупают на "детские деньги" одежду, обувь, игрушки для ребенка, оплачивают его занятия спортом, учебу в музыкальной школе и так далее.

Уход за грудничками

Еще одно государственное пособие - так называемые "родительские деньги" (Elterngeld). Их получают независимо от оплачиваемого декретного отпуска те родители, которые сидят после рождения с ребенком (по их выбору - мать или отец) и, следовательно, не могут работать. "Родительские деньги", которые правильней было бы назвать пособием по уходу за грудным ребенком, выплачиваются в течение года. Или, если отпуск берут по очереди оба родителя, а не один, - на два месяца дольше. Кстати говоря, в Германии почти треть отцов берет отпуск, чтобы сидеть с новорожденным.

Размер "родительского" пособия зависит от того, сколько зарабатывали  родители до рождения ребенка. Тот, кто зарабатывал много, получает 65 процентов прежнего заработка (нетто) в качестве "родительских денег", а отцы и матери с низким заработком - до 100 процентов. Нижний предел - 300 евро в месяц. Столько полагается и тем, кто до рождения ребенка вообще не работал: безработным, студентам, получателям социальной помощи для малоимущих... Ну, а максимальная сумма пособия - 1800 евро ежемесячно. Если у родителей, кроме новорожденного, есть еще и другие маленькие дети, доплачивается надбавка.

Эти два пособия - "детские" и "родительские" - государственные. Но есть и другие, которые можно отнести к третьему типу выплат на детей в Германии. Особую "семейную надбавку" (Familienzuschlag) получают государственные чиновники, военнослужащие бундесвера и судьи, у которых есть несовершеннолетние дети. Размер надбавки зависит от того, в каком именно ведомстве или учреждении они работают. Минимальная "семейная надбавка" - 100-140 евро в месяц на первого и второго ребенка, на третьего - от 280 до 355 евро. Выплачивается она, как и государственные "детские деньги", до совершеннолетия ребенка или, если он учится, до его 25-летия.

Льготы, субсидии, налоги

Особо надо сказать и о многочисленных материальных льготах, которые положены семьям с детьми в Германии. Вот только несколько примеров. Дети могут быть застрахованы вместе с родителями в медицинской кассе, и тогда медицинская страховка для них бесплатная. Родители с детьми получают большие льготы при строительстве собственного дома или покупке квартиры. "Детские деньги на строительство и покупку недвижимости" (Baukindergeld) составляют до 12 тысяч евро. Семьи с низкими доходами получают субсидии на аренду квартиры. Наличие детей учитывается также при начислении пособий по безработице и социальных пособий для малоимущих. Ну, а перечисление различных налоговых льгот, которые также оборачиваются для родителей "живыми" деньгами, заняло бы слишком много места.

Впрочем, все это, конечно, не значит, что ребенок в Германии ничего не стоит родителям. До своего совершеннолетия он обходится в сумму, превышающую 130 тысяч евро. На эти деньги можно приобрести двухкомнатную квартиру или даже небольшой домик в деревне. Точнее сказать: можно было бы...

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  • Детсад

    Особенности немецких родителей

    Правильный детсад

    Мест в детских садах Германии меньше, чем детей, поэтому дальновидные родители начинают искать подходящее заведение еще до рождения ребенка. Одни выбирают детсад поближе к дому, другим важно, чтобы ребенок проводил день в "правильной" социальной и педагогической среде, а кто-то ставит во главу угла требование, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно.

  • Привика

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    Вакцинация в Германии - практически поголовная. За этим следят детские врачи с самого рождения ребенка. Но вот среди родителей тема эта спорная. Некоторые не видят от прививок большого вреда, другие видят в них только благо, а третьи категорически их отвергают, предпочитая, чтобы ребенок переболел всеми возможными детскими болезнями и закалил свой иммунитет естественным путем.

  • Плачущий ребенок

    Особенности немецких родителей

    Ночной сон

    Маленькие дети имеют обыкновение просыпаться по ночам и плакать, требуя внимания родителей. На этот счет в Германии популярно мнение, что ребенка успокаивать не надо: поплачет, перестанет и научится спокойно спать в своей кроватке. Противники такого воспитания считают это жестокостью и мирятся с тем, что иным детям кровати родителей нравятся гораздо больше, чем их собственные.

  • Детское питание

    Особенности немецких родителей

    Демократичное питание

    Некоторые родители не жалеют денег на самые свежие и экологически чистые продукты для своих детей. Другие считают нормой три раза в день кормить чадо макаронами. Кто-то готовит супы и каши сам, кто-то покупает баночное питание. Детей в Германии не пичкают: не хочешь - не ешь, захочешь - скажешь. Хочешь есть ложкой - будь любезен, хочешь ножом с вилкой - пожалуйста!

  • Ребенок на ступеньках

    Особенности немецких родителей

    Неортодоксальная гигиена

    В отличие от некоторых стран, где ребенок рискует поплатиться здоровьем за выпачканные штанишки или порванные колготки, в Германии детям не только позволительно пачкаться во время прогулок, их даже в этом поощряют, позволяя ползать по земле и топать по лужам. Размазанные по детским лицу сопли родителей тоже часто не смущают. Детей здесь с малых лет приучают громко и основательно сморкаться.

  • Ренбенок у телевизора

    Особенности немецких родителей

    Мультимедийное воспитание

    Приобщение к информационным технологиям - спорная тема. Есть родители, которые не видят ничего плохого в телевизоре и компьютерных играх. Другие стараются как можно дольше оттягивать момент "инициализации", запрещая или дозируя. Но, чего уж там, как противники, так и сторонники наслаждаются минутами покоя в момент общения ребенка с развлекательной электроникой.

  • Ребенок с конфетами

    Особенности немецких родителей

    Сладости

    В Германии считается, что действительно заботливые родители вообще не должны давать малышам сладкого: ни конфет, ни сладких напитков, ни даже чая с сахаром. Иногда можно покормить потомство пирогом - например, морковным.

  • Набитый вещами багажник автомобиля

    Особенности немецких родителей

    Приобретение опыта

    Все перечисленные ранее "правила" распространяются, как правило, на первенца. С появлением второго, третьего ребенка, не говоря уже о последующих, "прописные истины" довольно быстро оказываются за бортом повседневной семейной жизни...

    Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина


Контекст

Особенности немецких родителей

Как воспитывают детей в Германии? Дают ли здесь малышам сладкое и разрешают ли смотреть мультики? (20.09.2017)  

Ссылки в интернете

Kindergeld - Детские деньги

Elterngeld - Родительские деньги

Baukindergeld - Детские деньги на строительство и покупку недвижимости

Налоговые льготы для семей с детьми

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Как прививают детей в Германии  

Выплаты на ребенка: сколько родители получают в Германии  

Чудеса грудного молока (видео)  

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