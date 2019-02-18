Сколько стоит обед в немецких школах

Сколько школьников в Германии едят в школьной столовой? Более трех миллионов учеников школ продленного дня, это чуть больше четверти всех учащихся.
Что должны есть школьники
Что в идеале должны есть дети на обед? Рекомендации Немецкого общества питания (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) следующие: сбалансированное питание. Конкретно: овощи, желательно сезонные и региональные, мясо в среднем не больше двух раз в неделю. Еще один важный момент - разнообразие: меню в столовых немецких школ не должно повторяться чаще, чем один раз в четыре недели.
Так как образование в Германии - дело земель, то говорить об общих тенденциях в школьных вопросах было бы неправильно: в каждой федеральной земле, да в каждой школе могут быть свои подходы. Но есть общий тренд. Как отмечает Центр защиты прав потребителей, все больше детей обедают в школах. "Уже при выборе школы следует обратить внимание на качество и организацию обедов", - рекомендуют его эксперты.
Питание в школах субсидировано, о чем многие родители даже не догадываются. Суммы, которую родители платят за обеды, недостаточно для покрытия расходов. Поэтому средства частично выделяются из государственного бюджета, либо их возмещают учредители школ. Возьмем пример одной из гимназий: в месяц родители платят за ребенка примерно 55 евро. Эту сумму они перечисляют школе все 12 месяцев, получается 660 евро в год. Частично или полностью от ее уплаты освобождаются дети из социально слабых семей. Такой информацией располагает только руководство школы: ни учителя, ни одноклассники не знают, кто получает такие обеды. Стоимость питания зависит и от того, у кого закупается школа (если в школе нет собственной кухни). Родителям в лице родительского комитета могут быть предложены на выбор разные производители.
Детям также разрешается приносить еду с собой из дома, например, бутерброд и фрукты. И многие из тех, кто не ходит в продленку, так и делают. В немецких школах, конечно, не во всех, есть бистро, киоски, где школьник может перекусить. Как правило, там больше сладостей, чем здоровой пищи. От сладкого эксперты по здоровому питанию все-таки рекомендуют воздержаться. Вместо шоколадного батончика лучше дать ребенку с собой фрукты, овощи, бутерброд. Только не надо заворачивать его в фольгу, об этом немецким детям тоже говорят с первых классов, даже с детского сада.
На обед в немецкой школе часто дают пасту
Молоко, фрукты и овощи - детям
Чтобы укротить голод, подкрепить растущий организм важными элементами, школьникам в Германии рекомендуют делать перекус между завтраком и обедом: молоко, фрукты и овощи - обязательные компоненты. Так, к началу учебного года в 2017 году была введена школьная программа Евросоюза, годовое финансирование которой выросло до 250 миллионов евро. Из них 100 миллионов евро идут на бесплатную выдачу молока школьникам, 150 миллионов евро - на фрукты и овощи. В 2018-2019 годах немецкие школы получат из общей суммы чуть более 14 процентов - это 35,5 миллиона евро. Сегодня молоко в школе выдают в 14 из 16 федеральных земель, фрукты и овощи - в 12. Эта программа должна привлечь внимание детей к этим продуктам и привить им здоровые привычки.
Ведь, по мнению многих экспертов, в меню школьных столовых по-прежнему слишком мало овощей, рыбы, и слишком много мяса. Рекомендации Немецкого общества питания преследуют следующие цели: каждый пятый продукт - биопродукт. Аналитики Немецкого общества питания в конце 2018 года опубликовали первые результаты своего исследования. Сейчас школьный обед стоит 5,36 евро. Чтобы отвечать стандартам здорового питания, школьный обед должен стоить лишь на четыре цента дороже - 5,40 евро (при среднем показателе - 200 обедов).
Еще один интересный вывод экспертов: с 300 порций школам выгодно иметь собственную кухню. Это обходится не дороже, чем заказ обедов у поставщиков горячих или охлажденных пищевых продуктов. Чем больше школьников обедают в школе, тем меньше общие издержки.
На издержки, конечно, влияет и размер порции. В среднем, одному ученику полагается 660 граммов. Но в реальности, если ребенок попросит добавки, ему никто не откажет.
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Какой еде отдать предпочтение?
Вот уже в 60-й раз в большинстве стран 29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения, учрежденный Всемирной организацией гастроэнтерологов (ВОГ) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Он проводится с целью привлечения внимания общественности к проблемам нарушения пищеварения и к поиску эффективных путей борьбы с ними. Так какая же еда полезна для нас, а какой следует избегать?
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Сладости
Скажите "нет" шоколадным конфетам, мармеладным мишкам, лимонаду, кока-коле, фанте, другим сладостям и тонизирующим прохладительным напиткам! Все они содержат простые углеводы, которые, перерабатываясь, забирают из организма жидкость и обезвоживают его. Простые углеводы пагубно влияют и на состояние коллагеновых волокон, от которых зависит упругость кожи: появляются морщины, провисает овал лица.
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Фастфуд
Главный минус фастфуда - это содержащиеся в нем трансжиры, получаемые из растительных масел в процессе гидрогенизации: жидкие растительные масла при высоких температурах насыщаются пузырьками водорода. В итоге образуются трансизомеры, имеющие искаженную молекулярную структуру. Попадая в организм, такие молекулы нарушают обменные процессы в клетках, что может привести к хроническим воспалениям.
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Алкоголь
Известно, что красное вино может быть полезно для организма - но лишь в том случае, если вы выпиваете один бокал. Потребление большего количества - только во вред. И уж тем более, если речь идет о спиртных напитках покрепче. Злоупотребление алкоголем сильно отражается на лице: оно краснеет и отекает. К тому же, в алкоголе содержится много сахара, разрушающего коллагеновые волокна.
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Соленое
Тот, кто увлекается чипсами и продуктами, аналогичными им, потребляет не только слишком много вредных для здоровья трансжиров, но и соли. А ее основной компонент - натрий - имеет свойство удерживать воду в организме. В результате может подскочить артериальное давление. Избыток соли нарушает обмен веществ, вызывает проблемы с сердцем, ухудшает цвет лица.
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Углеводы
Безвозвратно исключите из рациона белый хлеб и макаронные изделия! Дело в том, что они содержат слишком много углеводов, представляющих собой не что иное, как молекулы сахара. Злоупотребление выпечкой из белой муки приводит к гликации - засахариванию коллагеновых волокон, склеиванию их и разрушению. В результате наша кожа теряет упругость и быстро стареет. Не говоря о расстройствах пищеварения.
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Кофе
Кофе ускоряет обмен веществ, а значит - стимулирует похудение. С другой стороны, исследования показывают, что уже две-три чашки кофе в день вызывают резкие перепады давления, а это чревато проблемами с сердцем. Кофе, выпитый натощак, повышает кислотность желудка, а это - прямой путь к развитию язвы и гастрита. А еще кофе обладает мочегонным эффектом, отчего обезвоживается организм, страдают почки.
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Кокосовое масло
Кокосовое масло - один из продуктов, наиболее богатых насыщенными жирными кислотами. Из этих полезных жиров оно состоит на 90 процентов. Среди них - лауриновая кислота, обладающая выраженным антимикробным действием, способствующим укреплению иммунитета организма в борьбе с вирусами, грибками, инфекциями, воспалениями. А еще в состав кокосового масла входит витамин Е, действенный против морщин.
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Зеленый чай
Зеленый чай - кладезь антиоксидантов, среди которых полифенолы и флавоноиды, препятствующие старению кожи и появлению морщин, а также защищающие нас от онкологических и других заболеваний. В состав его листьев входит и уникальная аминокислота - L-теанин, обладающая расслабляющим действием и оберегающая человека от воздействия на его организм стресса.
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Опасная и полезная еда
Горький шоколад
Какао, из которого на 80 процентов состоит горький темный шоколад, - настоящий источник мощных антиоксидантов, насыщенных жирных кислот и флавоноидов, способствующих улучшению эластичности кровеносных сосудов, кровообращению, а также нормализации артериального давления. Не говоря о том, что этот продукт выравнивает цвет лица и защищает кожу от вредного воздействия солнца.
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Опасная и полезная еда
Папайя
Плоды этого тропического растения - ценный диетический продукт, поскольку у них очень низкая калорийность: на 100 граммов мякоти приходится всего 39 калорий. Низкое содержание в папайе фруктозы способствует правильному пищеварению, а входящие в ее состав бета-каротин, витамины С и Е улучшают цвет лица и защищают кожу от солнечных ожогов.
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Морковь
Помимо того, что морковь улучшает зрение, она еще и прекрасно воздействует на кожу. Дело в том, что этот продукт богат бета-каротином, синтезирующимся в организме в витамин А, а он помогает предотвратить перепроизводство клеток в эпидермисе, где избыток кожного сала в сочетании с мертвыми клетками забивает поры. Морковь также хороша для улучшения работы кишечника и укрепления иммунной системы.
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Семечки
Семена подсолнечника, тыквы, льна, чиа (шалфей испанский) - это поистине эликсир молодости. Благодаря содержанию в них селена, витамина Е, магнезия, белка, омега-3-ненасыщенных жирных кислот, других витаминов и микроэлементов они очень полезны для увлажнения кожи, разглаживания складок на ней и профилактики появления на лице морщин.
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Опасная и полезная еда
Шпинат
Чего только нет в этом зеленом травянистом растении! Оно богато железом, фолиевой кислотой, хлорофиллом, клетчаткой, витаминами Е, С и А, магнезием, белками, а это - гаранты хорошего здоровья, поскольку способствуют улучшению работы кишечника, очистке организма от вредных веществ, являются эффективным средством для борьбы со старением кожи.
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Опасная и полезная еда
Лосось
Эта рыба - ценный источник красоты и суперфуд для тех, кому часто приходится иметь дело со стрессом. Лосось богат витамином D, роль которого заключается как в укреплении костей, так и защите организма от кожных заболеваний, болезней сердца и мозга, рака, депрессий. А наличие в нем омега-3-ненасыщенных жирных кислот делает его продуктом, способствующим уничтожению морщин.
Автор: Наталия Королева