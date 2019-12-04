Сколько стоит макулатура Герхарда Рихтера?

Даже художнику мирового уровня не всегда удаются шедевры. Герхард Рихтер (Gerhard Richter) не исключение. Знаменитый немецкий художник, чьи картины висят в ведущих музеях мира и уходят на аукционах за астрономические суммы, не всегда остается довольным начатым произведением искусства и отправляет его в мусорную корзину. Но это совсем не означает, что несостоявшиеся шедевры любой может извлечь оттуда с целью собственного обогащения. На это еще раз указал земельный суд Кельна в ходе слушаний по делу в отношении 50-летнего мужчины, который ранее присвоил себе несколько эскизов из мусорного контейнера для бумаги, принадлежащего Герхарду Рихтеру.
Во второй инстанции суд снизил денежный штраф, который составлял 3150 евро (90 дневных ставок в размере 35 евро). Теперь ответчику надо будет заплатить штраф в размере 1200 евро. Таким образом, суд частично удовлетворил апелляцию ответчика, учтя его чистосердечное признание. "Тем не менее, это остается воровством", - сказал судья.
"Если бы я не взял, взял бы кто-нибудь другой"
В ходе слушаний во второй инстанции, которые завершились 3 декабря в Кельне, ответчик рассказал, как он неудачно пытался продать Герхарду Рихтеру в 2016 году папку с художественными работами. Ничего не добившись, ответчик, по его словам, собирался уже уходить от виллы Рихтера в Кельне, как заметил опрокинутый мусорный бак.
На суде по делу о выброшенных эскизах Герхарда Рихтера
Желая "сделать что-то хорошее" он поднял бак и обнаружил при этом среди выброшенной бумаги эскизы из ателье Рихтера. Это были четыре работы - размером с открытку, фотографии с нанесенной на них масляной краской. "Я не чувствовал за собой вины", - сказал в суде безработный, по его собственным данным, житель Мюнхена. - Если бы я не взял, взял бы кто-нибудь другой".
Герхард Рихтер сообщил позднее по запросу суду, что это были неудачные эскизы. Поэтому он поместил их в контейнер для утилизации отходов из бумаги и картона, а контейнер, как и полагается, выставил на улицу перед домом, чтобы его содержимое увезла мусороуборочная машина. "Он всегда это сам делает", - сообщил полицейский, который беседовал с ныне 87-летним художником. Сам Герхард Рихтер на суде не присутствовал.
Собственность на мусор
Юридическая проблема, которую должен был решить суд, заключалась в том, сохранилось ли за Герхардом Рихтером право собственника на его отправленные в макулатуру работы. Ведь мусорный бак опрокинулся, и его содержимое было свободно доступно. Однако суд постановил, что эскизы, тем не менее, продолжали находиться в собственности Рихтера, потому что находились на его земельном участке и лежали рядом с мусорным баком. То есть их принадлежность художнику была очевидной. Поэтому действия ответчика можно расценить как кражу.
Без сертификата подлинности
Прихваченные из мусорного бака несостоявшиеся шедевры Рихтера ответчик попытался сбыть, движимый, по его словам, финансовыми затруднениями. Два эскиза он предложил на продажу в один аукционный дом в Мюнхене. Там работы приняли, но потребовали сертификат подлинности.
Тогда ответчик показал три эскиза в архиве Герхарда Рихтера в Дрездене. Директору архива Дитмару Элгеру (Dietmat Elger), выступавшему на суде в качестве свидетеля, с первого взгляда было ясно, что перед ним подлинники. Однако на них не было подписи художника. Неправдоподобной показалась директору архива Рихтера в Дрездене и история о том, что ответчик якобы получил эти работы от одного своего знакомого, которому Рихтер якобы их подарил. "В таком виде Рихтер никогда не стал бы дарить свои работы", - пояснил Дитмар Элгер. Поэтому до продажи дело так и не дошло. Вмешалась полиция.
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Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись
Успешный и знаменитый
У этого знаменитого на весь мир человека настолько неброская внешность, что он может себе позволить разгуливать по улицам без охраны: все равно никто не узнает. И лишь пытливый взгляд выразительных глаз выдает в нем известного живописца. Герхард Рихтер (Gerhard Richter) долгое время считался самым дорогим из ныне живущих художников мира - только в 2013 его потеснил на этом пьедестале Джефф Кунс.
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Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись
"Пикассо XXI века"
"Пикассо XXI века" называют Герхарда Рихтера критики и коллеги. Как и творения основоположника кубизма, произведения Рихтера занимают почетное место в ведущих музеях планеты, а также уходят за рекордные суммы с художественных аукционов. Картина "Стена" в 2014 году была продана на аукционе в Лондоне за 17,4 миллиона фунтов стерлингов (около 21,4 млн евро).
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Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись
Скрытный художник
Зато образ жизни этих двух художников разительно отличается. Так, в отличие от Пикассо, Рихтер почти не идет на контакт с журналистами, не любит "выходить в люди", избегает участия в гламурных мероприятиях, любит уединение и покой. Этот немецкий художник - из тех звезд, кто держит свою жизнь за семью замками.
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Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись
Личное и коллективное
В картинах этого мастера, тем не менее, отражается жизнь - его самого, его поколения, всей Германии. В 1965 году Рихтер пишет картину "Тетя Марианна". На полотне изображена девочка с маленьким Герхардом. Марианна погибла в возрасте 28 лет: страдавшая умственным расстройством, она была уничтожена по нацистской программе евгеники в феврале 1945 года.
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Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись
Коллективное и личное
В том же 1965 году Герхард Рихтер пишет еще одну картину - "Дядя Руди". На ней изображен офицер вермахта. Он тоже погиб на войне. Разумеется, несколько иначе, чем Марианна. Жертвы и преступники в одной семье - типично немецкая ситуация. В Дрездене при нацистах работал врачом первый тесть Рихтера: он занимался стерилизацией людей с умственными расстройствами - таких, как Марианна.
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Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись
Обобщенные образы
Фотореалистичные изображения размыты, как будто промелькнули в старой черно-белой кинохронике. И поэтому запоминаются, становятся обобщенным образом. В этой манере Рихтер интенсивно работал на протяжении многих лет. С 1964 по 1967 год он писал многочисленные портреты коллег-художников, галеристов и коллекционеров. "Портрет доктора Кноблох" (1964) был первым такого рода.
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Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись
Живые "экспонаты"
На Западе Рихтер вошел в группу художников, вдохновленных американским поп-артом. Результатом их творческих поисков стала выставка "капиталистического реализма" в одном мебельном магазине в Дюссельдорфе. Вспоминая об этом эпизоде, художник (на фото справа) отметил в интервью: "Я приехал из Дрездена, где царил "соцреализм". Идея выставки родилась из иронии, так как мы жили в капитализме".
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Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись
Архив современности
В 1962 году Герхард Рихтер начал проект "Атлас", в котором частная жизнь людей сопоставлена с рассказом о немецкой истории. Для этого проекта художник собирал газетные вырезки, фотографии, объекты и документы. В итоге в "Атласе" накопилось несколько сотен исторических реалий. В 1997 году этот архив целой эпохи был показан на выставке Documenta в Касселе и издан в виде фотоальбома.
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Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись
Мировое признание
Фотографии из "Атласа" стали основой для близкой концептуализму серии "48 портретов", с которой в 1972 году Герхард Рихтер представлял Германию на Венецианской биеннале. В фотореалистичной манере на портретах изображены личности, которые, по мнению Рихтера, оказали огромное влияние на эпоху модерна. Среди них - российские композиторы Чайковский и Стравинский.
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Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись
"Эмма"
Разностильное искусство Герхарда Рихтера не поддается однозначной категоризации. Известность принесли ему "фото-картины", которые он начал писать с 1962 года. Но это не совсем фотореализм. Общность скорее формальная: Рихтер просто использует снимок как основу. На его знаменитой картине "Эмма" (1966) изображена призрачная женщина, как будто сотканная из сновидений или воспоминаний.
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Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись
Вызов нормам
На картине "Бетти" (1988) Герхард Рихтер почти с фотографической точностью изобразил свою дочь. Портретом картину назвать нельзя - лицо сокрыто от зрителя. Зато тщательно переданы цвета и узоры одежды. Фотоподобная живопись буквально поворачивается спиной ко всем художественным нормам, но передает ощущение чистоты и красоты портретируемой.
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Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись
Серийное искусство
Рихтер рисовал не только людей и не только портреты. Внимание художника привлекала реальность во всем ее многообразии, от облаков и снежных покровов до зданий и военных самолетов.
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Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись
Культовый мотив
Из серии картин, изображающих свечи, особую известность получила "Свеча" 1982 года - после того, как была использована группой Sonic Youth в оформлении обложки альбома "Daydream Nation".
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Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись
Оттенки серого
В 70-х годах Герхард Рихтер работает в стиле минимализм и создает монохромную серию "Серое". Говоря о своем любимом цвете, художник в 1975 году сказал: "Он не делает заявлений; не пробуждает ни чувств, ни ассоциаций; он невидим и не невидим. Его неприметность дарит ему способность быть посредником, проявлять нечто, как фотография (...) Для меня серый - эквивалент беспристрастности (...)".
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Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись
Цветовые таблицы
Рихтер во всех своих работах экспериментирует со средствами выразительности в живописи. Взяв серый цвет как некую точку отсчета, он изучал возможные сочетания цветов и их воздействие на смотрящего. В цикле "Цвета" художник, используя красный, синий, желтый и зеленый цвета, вывел более четырех тысяч различных тонов.
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Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись
Пиксельный витраж
Цветные квадраты легли в основу "пиксельного" витража для Кельнского собора. Витраж состоит из 11.500 стеклянных квадратов 72 цветов. Он был установлен в готическом соборе в 2007 году.
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Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись
Экспрессивная абстракция
Рихтер никогда не стоит долго на одном месте. После увлечения "пиксельными кубиками" и разноцветными полосками он отдался буйству абстрактного экспрессионизма, флагманами которого в то время были американцы во главе с Джексоном Поллоком.
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Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись
Постижение непостижимого
Между реальностью и изображением балансирует искусство Рихтера. В разные периоды его творчества поиск их связи и взаимодействия принимал различные формы. Абстрактные картины Рихтера стали окончательным признанием в том, что тайну реальности постичь невозможно. "Меня интересует только то, чего я не понимаю", - говорит художник.
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Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись
Мастер на все руки
Творческое наследие Герхарда Рихтера огромно и многостильно. Он занимается не только живописью, но и фотоколлажем, инсталляцией, созданием монохромных паненелей и объектов из зеркал и стекла. Успеха и признания добивается он во всем, всегда и везде.
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Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись
В вечном поиске
Его называют "спасителем живописи в XXI веке". Отчасти потому, что он не отворачивался от холста, даже тогда, когда другие предрекали смерть живописной традиции. Герхард Рихтер убежден, что "когда не останется ни одного священника и философа, самыми важными людьми в мире будут художники". Другая его цитата: "Искусство - высшая форма надежды".
Автор: Элла Володина, Наталия Королева