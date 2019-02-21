Сколько сигарет может поместиться в одном чемодане (фото)

22.02.2019, Мюнхен • Уж сколько раз твердили миру: два блока, вернее - двести сигарет на пассажира, въезжающего в ЕС. 22-летний владелец этого чемодана хотел пройти по зеленому коридору, но был остановлен в Мюнхенском аэропорту для контроля. 170 блоков. За каждую контрабандную сигарету взимается 19 центов пошлины и 19 центов штрафа. А если вы попытались ввезти пять незадекларированных блоков или больше, на вас заведут уголовное дело.
Февральские кадры из Германии
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Суперлуние над Германией
20.02.2019, Франкфурт-на-Майне • Утром в среду повсюду публикуют фотографии нынешнего полнолуния. Вносим свой посильный вклад кадром из Франкфурта-на-Майне.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Первые красавицы Германии - 2019
19.02.2019, Руст • Первый национальный конкурс красоты среди девушек прошел в Германии в 1927 году. Нынешний финал "Miss Germany" состоится 23 февраля в крупнейшем немецком парке развлечений - Europa-Park в Русте (Баден-Вюртемберг). В нем принимают участие победительницы земельных конкурсов. Эта фотография была сделана после пресс-конференции за несколько дней до финала.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
В Германии распустились подснежники
18.02.2019, Билефельд • Прошедшие выходные выдались в Германии на славу солнечными и необычно теплыми для этого времени года, так что во многих местах разом распустились подснежники. Эта фотография была сделана в земле Северный Рейн - Вестфалия в городе Билефельде.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Уборщица Гретель
18.02.2019, Санкт-Ингберт • Политике - годы, карнавалу - воскресный вечер. Преемница Ангелы Меркель на посту председателя партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр взяла небольшой тайм-аут от партийных дел и выступила в роли Уборщицы Гретель на карнавальном заседании в своей родной земле Саар. В этом году пик карнавального сезона в Германии приходится на понедельник, 4 марта.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Фен с буквой Ё
17.02.2019, Ридлинген • Фён (Föhn) - так в Германии называют теплый и сухой горный ветер, дующий в долины. Эта фотография сделана в альпийских предгорьях в такую погоду. Именно этот ветер дал название прибору для сушки волос - фену. Торговая марка "Foen" ("Fön") была зарегистрирована фирмой AEG в 1908 году.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Бесплатный интернет
16.02.2019, Шверин • Бесплатный интернет в городском транспорте, может быть, где-то уже стал делом обыденным, но в Германии о каждом таком новом месте сообщают в СМИ. На этот раз пришла очередь Шверина. В ближайшие месяцы WLAN появится во всех здешних автобусах и трамваях. Эта фотография сделана в нижнесаксонском Ольденбурге, где пассажиры уже могут пользоваться этим сервисом.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Из берлоги - на первый медосмотр
15.02.2019, Берлин • До сих пор зоопарк Берлин-Фридрихсфельде публиковал черно-белые снимки камеры наблюдения из берлоги. Сейчас пришло время медосмотра, во время которого была сделана эта фотография и установлен пол - двухмесячный мишка оказался медведицей. Теперь можно выбирать имя. Есть предложения?
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Кадр за кадром - Февраль 2019
В Германию вернулись аисты
14.02.2019, Бибесхайм-ам-Райн • Некоторые аисты никуда из Германии не улетали, но аккурат ко Дню святого Валентина в родные места вернулись первые из зимовавших в более теплых краях. Вернулись и сразу взялись за дело, показывая пример всем остальным.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
В Германии цветут ведьмины орехи
13.02.2019, Гельзенкирхен • Разные виды этих кустарников - очень популярные в Германии декоративные растения. Многие думают, что гамамелисы (Hamamelis), они же - волшебные, колдовские или ведьмины орехи (Zaubernuss), цветут ранней весной, хотя на самом деле - поздней осенью или зимой. Этот растет и цветет сейчас в Гельзенкирхене. Плоды созреют только к лету следующего года.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Шедевры Тициана во Франкфурте
13.02.2019, Франкфурт-на-Майне • Первые посетители осматривают экспонаты выставки "Тициан и Ренессанс в Венеции" (Tizian und die Renaissance in Venedig), открывшейся в городской галерее Штедель во Франкфурте-на-Майне. На выставке, работающей до 26 мая, представлено более сотни работ этого крупнейшего представителя венецианской школы времен Высокого и Позднего Возрождения.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
В Кельне уже начинают расцветать крокусы
12.02.2019, Кельн • Пока во многих немецких регионах лежит снег, в Кельне уже вот-вот раскроются первые крокусы. Эта фотография была сделана в ботаническом саду Флора, созданном в этом рейнском городе в 1864 году.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Баварская лисичка, баварская сестричка
11.02.2019, Эркенболлинген • В дикой природе в Германии встречается только один вид лисиц - рыжие лисы, по-немецки - Rotfuchs. Их здесь много, под охраной они не находятся. Эта обитает в окрестностях баварского замка Нойшванштайн, где сейчас можно наслаждаться заснежными ландшафтами .
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Побелевшее "Чернолесье"
10.02.2019, Нотшрай • Эта фотография была сделана в районе горнолыжного курорта Фельдберг в немецком "Чернолесье" - Шварцвальде, где сейчас не только поразительно красиво, но и самый разгар зимнего спортивного сезона .
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Кадр за кадром - Февраль 2019
По следам Петра I
09.02.2019, Кенигштайн • Крепость Кенигштайн возвышается над долиной Эльбы недалеко от Дрездена - меньше часа езды на машине. Сейчас здесь, в Саксонской Швейцарии , лежит снег. Первое письменное упоминание укрепления на этой горе датировано первой половиной XIII века. В крепости бывал царь Петр I, а также был получен первый в Европе фарфор.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Останки торгового корабля XVIII века
08.02.2019, Глове • Эксперты определили примерный возраст новой достопримечательности на немецком острове Рюген. В конце прошлого года на этом пляже во время сильных штормов в море смыло примерно метровый слой песка, в результате чего стал виден этот деревянный остов. Сейчас археологи пришли к выводу, что он принадлежит торговому судну XVIII века.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Русская баня в Рудных горах
07.02.2019, Айбеншток • Нет, это не декорация к знаменитой голливудской экранизации "Доктора Живаго" 1965 года. Так выглядит одна из саун в саксонском городе Айбенштоке в Рудных горах. В этом 20-метровом деревянном тереме находится большая парилка и залы отдыха на сто с лишним мест. Снега нынешней зимой выпало здесь столько, что вполне можно снимать продолжение "Сибириады".
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Служебной собаке - служебные очки
06.02.2019, Оберстдорф • Нет, это не фотография из серии "Посмотрите, во что наряжают четвероногих любимцев". Пятилетняя служебная собака Джойя работает в спасательной команде в Баварских Альпах - ищет людей, попавших под лавины. Темные очки нужны овчарке для защиты от яркого света в заснеженных горах из-за болезни глаз.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Дрезден. Зимняя сказка
06.02.2019, Дрезден • "Синий час" и "Голубой мост" - так тоже можно было назвать этот снимок, сделанный во время февральских вечерних сумерек в саксонской столице. "Голубое чудо" - знаменитый дрезденский мост через Эльбу, построенный в 1893 году.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Монастырь Святого Михаила
05.02.2019, Бамберг • Монастырь Святого Михаила входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фресках его церкви с энциклопедической точностью изображены почти 600 растений. В храме обители похоронен епископ XII века Святой Оттон. Под его саркофагом есть невысокий ход, через который можно пройти лишь согнувшись. Согласно легенде, это помогает избавиться от болей в пояснице.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Полицейским понравились электробайки
04.02.2019, Оснабрюк • В Нижней Саксонии подвели итоги первых трех месяцев испытаний электрических мотоциклов полицией в городах Оснабрюк и Лер. Они оказались надежными и удобными в управлении. Одной зарядки хватает на 250 километров. Уже в следующем году нижнесаксонская полиция при обновлении парка планирует закупать десять процентов автомобилей и мотоциклов с электрическими двигателями.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Зимняя прогулка в Баварии
03.02.2019, Гармиш-Партенкирхен • Этот немецкий горнолыжный курорт состоит из двух поселений - Гармиша и Партенкирхена, объединенных перед зимними Олимпийскими играми 1936 года. Рядом находится самая высокая гора Германии - Цугшпитце.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Заснеженные виноградники на Мозеле
02.02.2019, Коберн-Гондорф • Туристический сезон на Мозеле обычно начинается в пасхальные праздники, а так этот популярный винодельческий регион выглядит нынешней зимой.
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Кадр за кадром - Февраль 2019
Зимний вечер в фахверковом Фройденберге
01.02.2019, Фройденберг • Этот город расположен в немецкой федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия , в регионе Зигерланд. Главная здешняя достопримечательность - кажущиеся игрушечными аккуратные фахверковые фасады. Многие приезжают сюда специально, чтобы сфотографироваться на их фоне.
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Техника на службе немецкой полиции
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Техника на службе немецкой полиции
Рассказ о полицейской технике в Германии мы начнем с почетного эскорта. Глав государств во время официальных визитов в ФРГ сопровождают 15 немецких мотоциклистов на BMW. Во время неофициальных - семь. Эскорты также положены по протоколу председателям иностранных парламентов, главам правительств и МИД - 3, 5 или 7 мотоциклов в зависимости от статуса визита.
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Техника на службе немецкой полиции
В качестве патрульных машин в Германии используются седаны, универсалы и микроавтобусы разных производителей. Основным цветом кузова долгое время был белый, но затем стали также заказывать машины серебристой лакировки, которые после обновления автопарка легче продать. Вторым цветом в комбиации раньше был зеленый, но затем в Германии перешли на синий - рекомендуемый в качестве стандартного в ЕС.
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Техника на службе немецкой полиции
Для скрытого патрулирования на автобанах полиция располагает специально оборудованными мощными автомобилями, способными угнаться за любой спортивной машиной. В потоке они - до поры, до времени - ничем себя не выдают. А вот времена, когда в Германии можно было увидеть такие полицейские Porsche, прошли. Этот списали в 2007 году. Впрочем...
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Техника на службе немецкой полиции
... Некоторые полицейские на таких машинах все же ездят, но только не настоящие, а несущие службу в популярном автодорожном сериале немецкой телекомпании RTL про спецотряд "Кобра 11" ("Alarm für Cobra 11"). Это спортивный кроссовер Porsche Cayenne.
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Техника на службе немецкой полиции
В городах земли Северный Рейн - Вестфалия уже появились полицейские электромобили Renault Twizy. Предназначены они для курьерских поездок. Однако этими новинками мирового автопрома "электрификация" немецкой полиции не заканчивается.
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Техника на службе немецкой полиции
В некоторых городах Германии можно повстречать полицейских на электроскутерах - например, в гессенском Касселе.
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Техника на службе немецкой полиции
На этой фотографии - первый в Германии полицейский электроцикл модели Zero FX. Он используется на острове Боркум - популярном курорте на Северном море.
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Техника на службе немецкой полиции
Завершая тему двухколесных транспортных средств, отметим, что в Германии также существуют специальные полицейские патрули на велосипедах. Многие немецкие велосипедисты ездят, как бог на душу положит, так что работы у служителей порядка хватает.
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Техника на службе немецкой полиции
А теперь уходим в небо... В Германии насчитывается более сотни полицейских вертолетов. Большая часть находится в распоряжении федеральной полиции (Bundespolizei) - 62, остальные - в разных федеральных землях: например, восемь - в Баварии, шесть - в Баден-Вюртемберге, два - в Тюрингии...
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Техника на службе немецкой полиции
Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.
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Техника на службе немецкой полиции
Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.
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Техника на службе немецкой полиции
В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.
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Техника на службе немецкой полиции
Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.
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Техника на службе немецкой полиции
Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.
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Техника на службе немецкой полиции
Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.
Автор: Максим Нелюбин