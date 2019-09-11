Сколько свободы может вынести студент: немецкий опыт

Студентам в Германии уже давно знакомо обучение по индивидуальной образовательной траектории: учащиеся немецких вузов выбирают от учебной программы до длительности обучения.

Универсальная система баллов

Учебная программа в Германии (как и в других странах-участницах Болонского процесса) делится на модули - независимые учебные блоки, которые могут быть как обязательными, так и элективными (обязательными курсами по выбору учащегося). Вес модуля определяется учебными баллами ECTS (Европейская система перевода и накопления баллов). Один балл соответствует примерно 25-30 учебным часам.

Учебный план строится так, что в год студент должен набрать 60 ECTS, то есть "отработать" около 1500-1800 учебных часов. Всего студент для получения диплома должен набрать 180-240 кредитов в бакалавриате и еще 60-120 - в магистратуре, то есть в сумме 300 баллов. Количество ECTS зависит от конкретной программы и ее длительности. Однако время обучения всегда можно растянуть на некоторый срок, руководствуясь при этом регламентом учебного заведения.

Большие отличия

В Германии в каждой федеральной земле (а их всего 16) действуют свои образовательные акты и руководства. Университеты в Германии также довольно независимы, поэтому правила приема, учебные программы, положения о проведении экзаменов и дедлайны могут отличаться, к тому же не только в зависимости от университета, но и от конкретного факультета или программы.

Заместитель руководителя по связям со СМИ Мюнхенского технического университета (TU München) Клаус Беккер (Klaus Becker) рассказывает: "В немецкой системе образования нет каких-либо ограничений, какая часть образовательной программы должна быть факультативной, а какая - обязательной. Таким образом факультеты принимают решения по каждой программе в соответствии с дидактическими аспектами и специализацией. Обязательной части больше в программах бакалавриата, чем в магистратуре".

Несмотря на то, что студент некоторые предметы выбирает сам, обязательная часть учебного плана или некоторая система в выборе курсов все-таки присутствует. Так что будущим программистам и физикам не удастся избежать лекций по математическому анализу и линейной алгебре. Студенту бакалаврской программы может быть предложен выбор нескольких предметов в течение последних семестров обучения, а также свобода в выборе курсов по гибким навыкам (Soft Skills). Также учебный план определяется тем, какую специализацию или, например, дополнительную (вторую) специальность выберет студент.

10 фактов о немецком студенте Возраст По сравнению с 2012 годом среднестатистический студент в Германии стал немного старше - сейчас ему 24 года и семь месяцев. Среди учащихся в университетах много и тех, кому за 30. Это выяснилось в ходе крупнейшего опроса, который раз в пять лет проводит Немецкое общество содействия учащимся вузов.

10 фактов о немецком студенте Происхождение Каждый пятый студент в Германии - мигрант или потомок мигрантов. Большинство из них приехали из Польши, Турции, России или Казахстана.

10 фактов о немецком студенте Семейное положение Около половины опрошенных не состоят в браке, но находятся в постоянных отношениях. Лишь у шести процентов немецких студентов уже есть муж или жена, остальные еще ищут спутника жизни.

10 фактов о немецком студенте Популярные специальности Студенты в Германии предпочитают инженерные и естественные науки, юриспруденцию и экономику. Менее популярные факультеты в немецких университетах - филология, культурология, социология и психология.

10 фактов о немецком студенте Отчисление Каждый пятый студент в Германии хотя бы раз менял факультет или специальность. Около 16 процентов добровольно прекращали свое обучение в университете.

10 фактов о немецком студенте Деньги Среднестатистический немецкий студент стал немного богаче: сегодня он располагает 918 евро в месяц. Половину этой суммы он получает от родителей, еще четверть - зарабатывает сам. Остальные средства - либо стипендия, либо доходы из других источников.

10 фактов о немецком студенте Подработка 68 процентов студентов в Германии регулярно подрабатывают. Среди причин, по которым они трудятся в свободное время, молодые люди назвали желание быть независимыми от родителей, получить практический опыт и возможность позволить себе нечто большее.

10 фактов о немецком студенте Траты Ежемесячно студенты в Германии платят за съемное жилье около 320 евро, вторая по величине статья расходов - покупка еды: на питание уходит 168 евро в месяц. Общественный транспорт или - реже - личное авто обходятся в 94 евро. На развлечения и спорт немецкому студенту хватает 61 евро. Всего расходы на жизнь составляют около 800 евро в месяц.

10 фактов о немецком студенте Питание Как минимум раз в неделю две трети опрошенных обедают в вузовской столовой. Правда, пять лет назад они были более популярными. Как отмечают исследователи, спрос зависит от возраста - чаще в столовых питаются студенты помоложе.

10 фактов о немецком студенте Место жительства Около получаса требуется студенту, чтобы добраться от квартиры до места учебы. Но где живет немецкий студент? Треть опрошенных снимают жилье вместе с однокурсниками или друзьями, столько же учащихся арендуют квартиру самостоятельно или со своим партнером. Нередко студенты остаются с родителями под одной крышей, причем этот вариант парни выбирают чаще девушек. Автор: Ксения Сафронова



Свобода выбора и ответственность

Некоторые учебные программы подразумевают большую свободу выбора. Так, например, на магистерской программе Applied and Engineering Physics ("Прикладная и инженерная физика") технического университета Мюнхена есть только один обязательный теоретический курс, за который студент получает 10 баллов. Все остальное расписание студент составляет самостоятельно в зависимости от сферы его интересов и при поддержке ментора - профессора факультета, которого он также ищет сам.

"Моя программа предоставляет большой выбор курсов. Я могу изучать предметы из абсолютно разных областей и именно то, что мне интересно. Это очень хорошо для магистратуры: чаще всего у студентов уже есть представление о сфере, в которой они хотят работать", - рассказал DW студент магистерской программы Марк Замский. Год назад он закончил бакалавриат физического факультета МГУ и решил продолжить обучение в Мюнхене.

Марк говорит: "Мы должны взять несколько курсов с программ других факультетов. Поэтому параллельно со своей специальностью я могу изучать программирование. Это позволяет мне стать не только экспертом в узкой области, но и специалистом широкого профиля. При желании я могу взять больше курсов, чем подразумевает мой индивидуальный учебный план, и они все равно будут прописаны в дипломе".

При этом Марк замечает, что такая большая свобода подразумевает и большую ответственность: студент должен понимать, в каком направлении он хочет двигаться и развиваться, на каких предметах сделать фокус. Если возникнут трудности, он всегда может обратиться за советом к профессору или ориентироваться на разработанные университетом учебные планы.

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