 Сколько разрешено работать в Германии? | Карьера | DW | 23.07.2018

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Карьера

Сколько разрешено работать в Германии?

Планы ввести 60-часовую рабочую неделю вызвали в Австрии бурный протест. А как регулируется максимальное рабочее время в Германии? Сколько сверхурочных допустимо?

60-часовая рабочая неделя: Австрия следует примеру Германии

В Австрии протестуют против 60-часовой рабочей недели. Несмотря на протесты, принят закон, согласно которому продолжительность рабочего дня может быть увеличена до 12 часов, а рабочей недели - до 60 часов. Как на такую инициативу смотрят в Германии? Cколько часов работы в день здесь максимально допустимы и насколько гибкий рабочий график у немцев?

Рабочий день: чем дольше, тем удобнее

Новый закон вступает в силу в Австрии 1 сентября. В принципе, обычная продолжительность рабочего дня, как и прежде, здесь остается в пределах восьми часов в день и 40 часов в неделю. Нововведение касается сверхурочной работы. Работодатели получают право на свое усмотрение продлевать рабочий день до 12 часов. Это им разрешалось делать и раньше, но лишь в порядке исключения - только если существовал риск больших экономических потерь, если с производственным советом было заключено соответствующее соглашение и если специалист по медицине труда одобрил эту меру. Новый закон эти оговорки упраздняет. Кроме того до четырех раз в неделю допускается работа в выходные или праздничные дни.

За сотрудником закрепляется право отказаться от 11-го и 12-го часа работы без указания причин. За эти часы полагается компенсация, например, в виде дополнительных выходных и сокращенного графика. Возможен и денежный бонус. Главное условие: в течение 17 недель средняя продолжительность рабочей недели не должна превышать 48 часов.

Немецкая модель сверхурочных

48 часов в неделю на протяжении четырех месяцев - это предписание Европейской комиссии, которое обязаны соблюдать все страны ЕС. Причем в эти 48 часов входят и сверхурочные. О ежедневном максимально допустимом количестве рабочих часов в предписаниях ничего не сказано. Единственное - раз в сутки положены 11 часов отдыха подряд. Теоретически рабочий день может длиться 13 часов. Поэтому австрийская реформа правила не нарушает. В некоторых странах, например, Бельгии и Хорватии, максимальная продолжительность рабочей недели - 50 часов.

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А в Германии - 60. Да, восьмичасовой рабочий день закреплен законодательно с 1918 года. Трудовая деятельность разрешается с понедельника по субботу, то есть максимально - 48 рабочих часов в неделю. Но в некоторых случаях рабочий день может быть продлен до 10 часов - при условии, что в течение шести календарных месяцев или 24 недель средняя продолжительность  рабочего дня в восемь часов не будет превышена. То есть теоретически работник немецкого предприятия может быть занят 10 часов в день шесть дней в неделю. И на это работодателю не требуется специального разрешения контрольных инстанций. Но фирма обязана компенсировать переработку деньгами или свободными днями - самое позднее в течение года.

Восемь часов - реликт прошлого?

Споры о планах австрийского правительства, касающиеся послабления продолжительности рабочего дня, оживили дискуссию и в Германии. Требования сделать более гибким немецкий "Закон о рабочем времени" работодатели, некоторые экономисты и политики выражали и раньше. Их аргумент: жесткие законодательные рамки, регулирующие ежедневный максимум и время для отдыха, больше не соответствуют реальности на предприятиях и затрудняют конкурентоспособность в условиях глобальной экономики.

Уже сейчас, по статистике, 70 процентов немцев периодически работают более восьми часов в день. На многих предприятиях используется модель накопительного счета сверхурочных (Arbeitszeitkonto). Все "лишние" часы вносятся в специальную таблицу. 56 процентов трудящихся в Германии берут компенсацию в виде свободных дней. Практикуется и скользящий график (Gleitzeit). Почти треть компаний предоставляют своим сотрудникам возможность работать из дома хотя бы в определенные дни. Эксперты прогнозируют дальнейшее усиление этого тренда.

"Дигитализация сказывается и на рабочем времени. Слишком тугой корсет и негибкое трудовое законодательство вредят экономике", - уверен глава Союза немецких ремесленников Ханс-Петер Вользайфер (Hans Peter Wollseifer). Работодатели хотят быть уверены в том, что не нарушают закон, если их сотрудники вечером принимают участие в телефонной конференции, а утром за завтраком проверяют рабочую почту. Они предлагают придерживаться не предписанных восьми часов в день, а 48 часов в неделю. Перерыв между рабочими днями не 11, а 9 часов - еще одна идея.

Да и сами трудящиеся (почти каждый второй) хотели бы иметь более гибкий рабочий график. Необходимость реформировать закон о рабочем времени видит и федеральный министр труда Хубертус Хайль (Hubertus Heil). Остается найти оптимальное решение, чтобы удовлетворить запросы и работодателей, и трудящихся. По данным Института немецкой экономики (IW), гибкий рабочий график повышает продуктивность. Этому способствует возможность самостоятельно распоряжаться временем и отсутствие контроля со стороны начальника. Однако у медали есть и обратная сторона: 66 процентам немцев приходится решать рабочие вопросы и после окончания рабочего дня. 46 процентов  выходят на связь по работе в выходные, 37 процентов - во время отпуска. Психическое напряжение, режим "постоянного доступа" приводят к проблемам со здоровьем, указывают немецкие больничные кассы.

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  • Еда на рабочем месте

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    Бутерброд или салат, принесенный с собой, - перекус за компьютером иногда помогает сэкономить время. Чаще всего немецкий работодатель относится к этому спокойно. Проблемы могут возникнуть, если вы заняты в отделе сервиса и общаетесь с клиентами. Еду на рабочем месте могут запретить из-за правил гигиены или техники безопасности. Это касается лабораторий, больниц или производственных цехов.

  • Кофе, разлитое на клавиатуру

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    Работник может получить предупреждение, если регулярно обедает за компьютером и его чавканье и запах еды раздражают коллег. Предупреждение проигнорировано неоднократно - начальник вправе уволить. Неприятности могут возникнуть, и если сотрудник прольет кофе на клавиатуру или повредит служебное оборудование. В этом случае его могут обязать покрыть расходы.

  • Музыка на работе

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    Под хиты и дело спорится. А если у шефа другой музыкальный вкус, запретить радио он не вправе. Так решил Федеральный суд по трудовым спорам. Воспрепятствовать этому, однако, могут недовольные коллеги или клиенты. Тогда в лучшем случае придется надеть наушники. Если же музыка мешает сконцентрироваться и приводит к ошибкам в работе - запрет все же возможен , но с согласия производственного совета.

  • Эротический календарь на рабочем месте

    Что можно немцам на рабочем месте

    А вот повесить на стену календарь с полуобнаженными моделями в немецком офисе точно не разрешат. Такие снимки по Закону о равном обращении считаются дискриминацией. То же самое касается и журналов с порнографией, лежащих на рабочем столе. Исключение составляют пространства, к которым имеет доступ только сам сотрудник, к примеру, личный шкафчик или ящик спецодежды.

  • Растения в офисе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Треть трудящихся в Германии украшают свои рабочие места личными предметами. Чаще всего это фотографии семьи, футбольная атрибутика и растения. В каждой фирме могут действовать свои предписания. Все, что мешает другим или является источником опасности (например, свечи), может быть запрещено. Но и в этом случае начальник не вправе выкидывать вещи, которые принадлежат сотруднику.

  • Собака в офисе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Можно ли сотруднику брать с собой на работу домашнего питомца, каждая фирма решает самостоятельно. Но даже в случае разрешения сначала необходимо спросить коллег. Собака должна быть социализированной, а рабочее место - подходящим для нее. Если на предприятии действуют особые гигиенические предписания, животные запрещены.

  • Личные звонки на работе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Допустимы ли личные звонки на работе, прописано в корпоративном кодексе. Если четких правил нет, короткий звонок вопросов не вызовет. Если сотрудник регулярно недорабатывает свое время, он рискует быть уволенным. Особенно если в ход идет служебный телефон. В 2015 году из-за звонков для участия в интерактивной игре на радио бухгалтер из Везеля лишилась работы. И суд посчитал это правомерным.

  • Служебный принтер

    Что можно немцам на рабочем месте

    То же самое касается и использования служебного принтера или ксерокса в личных целях. Если в корпоративных правилах нет четкого разрешения, это может быть истолковано как присвоение имущества работодателя. Такая же проблема может возникнуть, если сотрудник использует служебные конверты или марки для частной почты или заряжает свой смартфон в офисе.

    Автор: Татьяна Вайнман


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