Сколько получают немецкие пенсионеры - и откуда берутся деньги?

С этого месяца все немецкие пенсионеры - а их в Германии более 21 миллиона, то есть, четверть населения - будут получать больше денег. С 1 июля 2019 года пенсии повышены. На западе Германии на 3,18%, на востоке - на 3,91%.

Почему такие не круглые цифры? Таков закон. Индексация пенсий в Германии рассчитывается по сложной формуле, основу которой составляет динамика роста заработных плат в стране. Но учитываются и другие факторы, в частности, соотношение работающих и пенсионеров. Вот и вышло, что увеличение пенсий в этом году даже обогнало рост заработных плат (на 2,39% в западной части страны и на 2,99% в восточной). Но это далеко не единственная особенность пенсионной системы Германии.

"Пакт поколений" в Германии

Германия была первой страной в мире, которая ввела государственную систему социального страхования. Было это еще в конце ХIХ века, во времена рейхсканцлера Отто фон Бисмарка (Otto von Bismarck). Основной принцип той системы сохранился до сих пор. Это своего рода "пакт поколений": работающие содержат вышедших на пенсию, отчисляя определенный процент своей ежемесячной зарплаты в государственный пенсионный фонд.

Отто фон Бисмарк

Этот фонд средства не аккумулирует и никуда не вкладывает, а сразу перечисляет пенсионерам. То есть действует модель прямого и непосредственного перераспределения доходов.

На протяжении первых нескольких десятилетий солидарность поколений в Германии была довольно прочной, потому что оставалась не сильно обременительной. В 1891 году размер отчислений работающих в германский пенсионный фонд составлял всего 1,7% ежемесячного заработка. В 1924 году - 3,5%, в 1928-м - 5,5, в 1949-м - 10. Этого - при высоком уровне занятости и скромной продолжительности жизни - хватало на то, чтобы обеспечивать немецким старикам и старушкам приемлемый уровень жизни.

Как финансируется пенсионный фонд в ФРГ

Ситуация изменилась в последние пару десятилетий прошлого века, когда Германия (особенно после объединения) столкнулась с экономическими и демографическими проблемами. Стало больше безработных, которым не с чего делать отчисления в пенсионный фонд, сократилась рождаемость, и одновременно значительно возросла продолжительность жизни.

Пенсионеров в Германии становится все больше

Это значит, что все меньшему числу работающих приходится содержать все больше пенсионеров. А чем дольше последние живут после выхода на заслуженный отдых, тем дороже обходятся фонду. В результате на рубеже веков размер пенсионных отчислений в ФРГ пришлось поднять до 20 с лишним процентов. В настоящее время благодаря хорошей экономической конъюнктуре и росту занятости он стал чуть ниже - 18,6%.

Такие отчисления делают все работающие в Германии, но не со всей зарплаты. Существует установленный законом потолок: на западе страны это сейчас 6500 евро, в новых федеральных землях - 5800. Все, что сверх этих сумм, пенсионным налогом не облагается. Но потолок этот правительство время от времени приподнимает. Это приводит к тому, что при прочих равных условиях у хорошо зарабатывающих жителей Германии реально начинает оставаться меньше от начисленной зарплаты.

Работник и работодатель отчисляют поровну деньги в пенсионный фонд

Половину взноса работающего в пенсионный фонд выплачивает его работодатель. Плюс весьма существенные дотации из государственного бюджета. На эти цели направляется часть сборов от налога на добавленную стоимость и специального налога на минеральное топливо, названного "экологическим".

По прогнозам экспертов в 2021 году дотации пенсионному фонду из госбюджета превысят 100 миллиардов евро. Это станет одним из следствий принятого в прошлом году в Германии так называемого "пенсионного пакета": правительство гарантирует, что до 2025 года пенсии в стране не опустятся ниже 48% зарплаты, а отчисления в пенсионный фонд останутся в пределах 20%. Что будет потом, зависит от немецкой демографии и экономики.

Как рассчитывается немецкая пенсия

Расчет пенсии в Германии - это высшая математика, доступная узкому кругу специалистов, на которого надо учиться три года. При этом учитывается не только трудовой стаж и размер отчислений, но и возраст выходящего на пенсию, период учебы, наличие детей, отпуск по уходу за ребенком, служба в армии и прочие жизненные обстоятельства. Все такие данные и критерии пересчитываются в так называемые "пенсионные баллы", а они потом снова - в конкретные суммы. И сколько же набегает в среднем в итоге?

Есть в Германии понятие "базовый пенсионер". Это условный труженик, отработавший 45 лет за среднюю зарплату и вышедший на пенсию по достижении положенного возраста. (В Германии сейчас пенсионный возраст постепенно увеличивается и достигнет в 2029 году 67 лет). Его расчетная, так называемая стандартная пенсия - 1441 евро на западе и 1381 на востоке страны. Но это, увы, не средняя для Германии величина.

Редко у кого здесь бывает такой большой трудовой стаж, да и начинают работать немцы не сразу за среднюю зарплату. Пенсионеры-мужчины получали в прошлом году на западе ФРГ в среднем 1095 евро в месяц, на востоке - 1198. Пенсионерки имели на западе 622 евро, на востоке 928. Более высокие выплаты на востоке Германии объясняются тем, что жители бывшей ГДР, как правило, имеют больший трудовой стаж, а женщины в прошлом работали почти наравне с мужчинами.

Немецкие пенсии трех видов

Но государственная пенсия - только один из элементов социального обеспечения жителей Германии в старости. Почти половина пенсионеров получают еще деньги от своего бывшего работодателя. Большинство крупных немецких фирм и концернов, общественно-правовые компании, государственные предприятия и ведомства обеспечивают своих бывших работников дополнительными производственными пенсиями. В некоторых случаях их размер таков, что позволяет выходящему на пенсию на 90% сохранять прежний уровень жизни.

Наконец, есть еще и система частного пенсионного страхования. 42 миллиона немцев заключили договоры, предусматривающие либо одноразовые, либо регулярные выплаты по достижении ими пенсионного возраста.

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