 Сколько отпускных получают немцы | Учеба и работа в Германии | DW | 16.07.2019

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Учеба и карьера

Сколько отпускных получают немцы

Всем работникам по найму в Германии полагается оплачиваемый отпуск. Но нередко работодатели платят сверх этого. Сколько? Все зависит от региона и сферы труда.

Оплачиваемый отпуск гарантируется немецким законом

При пятидневной рабочей неделе трудящимся в Германии по закону полагается как минимум 20 отпускных дней в году плюс субботы и воскресенья, но работодатели делают к этому добавку. Поэтому на то, чтобы отдохнуть, у сотрудника немецкой фирмы есть, в среднем, 29 рабочих дней. Во время отпуска он продолжает получать зарплату в полном размере.

Есть компании, которые платят и сверх этого. По статистике, половина всех наемных работников в Германии получают дополнительные отпускные (Urlaubsgeld). Важно отметить, что доплата отпускной надбавки - добровольный жест работодателя - либо его личное решение, либо о доплатах договариваются с работодателями профсоюзы, заключая тарифные соглашения.

На предприятиях, где действуют такие коллективные договоры, шансы на дополнительные отпускные в два раза выше, чем в фирмах (обычно маленьких), где тарифного соглашения нет. Это результаты опроса, проведенного близким к профсоюзам институтом экономических и социальных исследований WSI-Tarifarchiv.

Самые большие отпускные

В среднем, по данным Федерального статистического ведомства, размер доплаты к отпускным составляет 1280 евро до вычета налогов. Но эта сумма средняя, ведь разница между сферами занятости и отдельными регионами страны существенная. Самые близкие к этому среднеарифметическому размеру доплаты - в сферах надземного и подземного строительства, химической промышленности и торговле.

Контекст

Немцы любят все планировать заранее: летние путевки покупают уже сейчас. Модные отпускные тенденции прошлого года сохранятся и в этом сезоне.

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В машино- и автомобилестроительной отраслях надбавка выше среднего: 2358 и 2113 евро соответственно. А самые крупные дополнительные отпускные - у тех, кто занят в издательствах: 2613 евро. Более 2000 евро в виде отпускного бонуса платят в таких сферах, как энергоснабжение, страховые и финансовые услуги, научные исследования и разработки.

Среди сфер, где меньше всего доплачивают к отпускным, - сельское хозяйство, каменноугольная промышленность, гостиничный и ресторанный бизнес. В госсекторе, сферах обороны и социального страхования отдельно такой доплаты нет, зато в конце года сотрудники получают так называемую "рождественскую премию" (Weihnachtsgeld) - что-то вроде 13-й зарплаты.

На Востоке и на Западе

Вероятность того, какой будет доплата и будет ли она вообще, зависит и от других факторов. Как показало исследование, проведенное институтом WSI-Tarifarchiv, на щедрость работодателя влияет, например, размер фирмы. На малых предприятиях с количеством сотрудников менее сотни дополнительные отпускные получают чуть больше трети из них, в крупных компаниях - почти 60 процентов. Значение имеет и то, в каком регионе сотрудник работает. На западе страны дополнительные отпускные получает почти половина сотрудников, на востоке - треть. И разница в размере доплаты составляет почти четыре сотни евро: в среднем, 1317 евро в западных федеральных землях против 927 евро - в восточных. Авторы исследования объясняют это, прежде всего, тем, что на востоке Германии меньше крупных предприятий.

Наблюдается и гендерный разрыв: доплаты к отпуску получает половина мужчин и 41 процент женщин. Аналитики объясняют это тем, что мужчины чаще заняты в промышленной и технической сфере. Здесь дополнительные отпускные платят чаще, чем в социальной сфере или сфере услуг, где в штате гораздо больше женщин.

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    Хорошего понемногу

    На последнем месте рейтинга, составленного консалтинговой компанией Mercer, оказалась Канада. Именно в этой стране самый короткий отпуск в мире: всего 10 дней в году. Еще 9 дней - нерабочие, так как на них приходятся официальные праздники. Из более 40 стран мира, охваченных в исследовании Mercer, только одна страна кроме Канады имеет столь маленькие показатели…

  • Китай

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    Длинные выходные

    … и это Китай. Здесь также предусмотрено минимальное количество дней для отпуска - 10. Однако у жителей этой страны на два официальных праздничных дня больше, чем в Канаде. Отсюда и предпоследнее место в рейтинге. В Китае есть святое правило: если праздник выпадает на выходные, то он переносится на понедельник.

  • США

    Где самый длинный отпуск?

    Страна без отпуска

    Вернее, США - единственная страна на Западе, в которой отпуск не гарантирован законом. Так что, если вы хотите добиться успеха в США, будьте готовы ко всему - работодатель сам диктует правила. В среднем, американским трудящимся выделяют около 15 дней отпуска в год. Также в их распоряжении 10 фиксированных праздничных дней.

  • Индия

    Где самый длинный отпуск?

    Праздновать круглый год

    Ни одна другая страна не имеет столько государственных праздников, как Индия. День независимости, Рождество, день рождения Махатмы Ганди - это лишь некоторые из 16 установленных законом праздников, во время которых не надо ходить на работу. Плюс ко всему этому 12 дней отпуска.

  • Германия

    Где самый длинный отпуск?

    Щедрые немецкие работодатели

    Хотя немецкий закон предусматривает как минимум 20 дней оплачиваемого отпуска, работодатели делают "поощрение": в среднем трудящиеся в Германии получают около 27 дней, чтобы хорошо отдохнуть. К этому добавляем от 8 до 11 праздничных дней в зависимости от федеральной земли.

  • Южная Африка

    Где самый длинный отпуск?

    33 дня отдыха

    Три недели оплачиваемого отпуска и 12 праздников - именно столько отведено законом Южной Африки для заслуженного отдыха. Однако далеко не все оставляют свое рабочее место в праздничные дни: торговые центры, туристические агентства и рестораны остаются открытыми.

  • Великобритания

    Где самый длинный отпуск?

    Отдых по-британски

    "Когда б весь год веселый праздник длился, скучней работы стали б развлеченья", - писал Уильям Шекспир. От этой "опасности" со 28 гарантированными днями отпуска жители Великобритании далеки. Если добавить к этой цифре всего 8 государственных праздников, у британцев накапливается в общей сложности 36 дней отдыха помимо выходных.

  • Финляндия

    Где самый длинный отпуск?

    Серебряные призеры

    30 дней оплачиваемого отпуска - это минимум, на который имеют право финские трудящиеся. Также в Финляндии есть 10 праздничных дней. Мало того, в июле некоторые предприятия могут быть полностью закрыты, потому что клиенты в это время тоже в отпуске. Вместе с Францией и Россией эта североевропейская страна разделяет второе место в отпускном рейтинге.

  • Бразилия

    Где самый длинный отпуск?

    Бразилия и Литва в лидерах

    По данным консалтинговой компании Mercer, именно эти две страны делят первое место по количеству отпускных дней. Это 41 день в год. В Бразилии к 30 дням отпуска следует прибавить 11 государственных праздников. В Литве у трудящихся 13 праздничных дней и не менее 28 дней отпуска, который по желанию может быть предоставлен по частям.

    Автор: Анастасия Комарова


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Где самый длинный отпуск?

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