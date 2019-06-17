Сколько отпускных получают немцы

При пятидневной рабочей неделе трудящимся в Германии по закону полагается как минимум 20 отпускных дней в году плюс субботы и воскресенья, но работодатели делают к этому добавку. Поэтому на то, чтобы отдохнуть, у сотрудника немецкой фирмы есть, в среднем, 29 рабочих дней. Во время отпуска он продолжает получать зарплату в полном размере.

Есть компании, которые платят и сверх этого. По статистике, половина всех наемных работников в Германии получают дополнительные отпускные (Urlaubsgeld). Важно отметить, что доплата отпускной надбавки - добровольный жест работодателя - либо его личное решение, либо о доплатах договариваются с работодателями профсоюзы, заключая тарифные соглашения.

На предприятиях, где действуют такие коллективные договоры, шансы на дополнительные отпускные в два раза выше, чем в фирмах (обычно маленьких), где тарифного соглашения нет. Это результаты опроса, проведенного близким к профсоюзам институтом экономических и социальных исследований WSI-Tarifarchiv.

Самые большие отпускные

В среднем, по данным Федерального статистического ведомства, размер доплаты к отпускным составляет 1280 евро до вычета налогов. Но эта сумма средняя, ведь разница между сферами занятости и отдельными регионами страны существенная. Самые близкие к этому среднеарифметическому размеру доплаты - в сферах надземного и подземного строительства, химической промышленности и торговле.

В машино- и автомобилестроительной отраслях надбавка выше среднего: 2358 и 2113 евро соответственно. А самые крупные дополнительные отпускные - у тех, кто занят в издательствах: 2613 евро. Более 2000 евро в виде отпускного бонуса платят в таких сферах, как энергоснабжение, страховые и финансовые услуги, научные исследования и разработки.

Среди сфер, где меньше всего доплачивают к отпускным, - сельское хозяйство, каменноугольная промышленность, гостиничный и ресторанный бизнес. В госсекторе, сферах обороны и социального страхования отдельно такой доплаты нет, зато в конце года сотрудники получают так называемую "рождественскую премию" (Weihnachtsgeld) - что-то вроде 13-й зарплаты.

На Востоке и на Западе

Вероятность того, какой будет доплата и будет ли она вообще, зависит и от других факторов. Как показало исследование, проведенное институтом WSI-Tarifarchiv, на щедрость работодателя влияет, например, размер фирмы. На малых предприятиях с количеством сотрудников менее сотни дополнительные отпускные получают чуть больше трети из них, в крупных компаниях - почти 60 процентов. Значение имеет и то, в каком регионе сотрудник работает. На западе страны дополнительные отпускные получает почти половина сотрудников, на востоке - треть. И разница в размере доплаты составляет почти четыре сотни евро: в среднем, 1317 евро в западных федеральных землях против 927 евро - в восточных. Авторы исследования объясняют это, прежде всего, тем, что на востоке Германии меньше крупных предприятий.

Наблюдается и гендерный разрыв: доплаты к отпуску получает половина мужчин и 41 процент женщин. Аналитики объясняют это тем, что мужчины чаще заняты в промышленной и технической сфере. Здесь дополнительные отпускные платят чаще, чем в социальной сфере или сфере услуг, где в штате гораздо больше женщин.

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