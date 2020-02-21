Сколько метеоритов падает на Германию и где хранят этих гостей из космоса (фото)

Галле • Университетская коллекция метеоритов в восточногерманском городе Галле (Саксония-Анхальт) является одной из старейших в Германии. Она была заложена в 1866 году и состоит сейчас из более чем 130 экспонатов - метеоритов, найденных не только в Германии, но и других странах мира: в России, Австралии, Канаде, США и Чили. Среди них есть, например, метеорит 1822 года из чилийской пустыни Атакама. Многие были переданы в Галле теми, кто их обнаружил. Большинство экспонатов коллекции являются своего рода свидетелями зарождения Солнечной системы около 4,6 миллиарда лет.

Раньше метеориты лежали в обычной витрине прямо в институтском коридоре, но позже, чтобы обеспечить сохранность, были все же убраны под замок. Они используются для учебных и научных целей, а также предоставляются в качестве экспонатов для временных выставок.

Экспонаты университетской коллекции метеоритов в Галле

Метеориты в цифровую эпоху

Как сообщает агентство dpa, в ближайшее время в Галле будет создан цифровой банк данных, чтобы обеспечить доступ к информации о здешних метеоритах всем, кто увлекается астрономией. В банке данных опубликуют детальные изображения и подробные описания всех экспонатов.

На территории Германии за всю историю научных исследований было найдено немногим более полусотни метеоритов. 35 из них наблюдались во время падения. В Саксонии-Анхальт последний нашли во времена ГДР в 1985 году. Сейчас он хранится в берлинском Музее естествознания.

Томас Деген (Thomas Degen) - хранитель коллекции метеоритов

Сколько стоит метеорит

В свою очередь, один из последних случаев в Германии 2002 года - метеорит, найденный в окрестностях замка Нойшванштайн, - стал предметом судебного разбирательства в Баварии. Суд постановил, что метеориты в юридическом плане следует рассматривать также, как клады, а в этой федеральной земле нашедшему клад полагается вознаграждение. Власти Баварии так и поступили. Кстати, как отмечают специалисты из Галле, за метеориты, возникшие на Марсе или Луне, частные коллекционеры готовы платить от 800 до 1000 евро за грамм, однако иногда грамм стоит всего один евро.

В свою очередь, особый интерес для ученых сейчас представляют микрометеориты размером от 0,2 до 0,3 миллиметра. Уже упоминавшийся Музей естествознания в Берлине даже проводит специальные курсы для астрономов-любителей, чтобы научить их различать такие космические песчинки под микроскопом - среди пыли, собранной на городских крышах.

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