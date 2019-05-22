 Сколько лис живет в Гамбургском аэропорту (фото) | Кадр дня | DW | 06.07.2019

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Кадр за кадром

Сколько лис живет в Гамбургском аэропорту (фото)

Гамбургский аэропорт - воздушные ворота этого ганзейского города и родной дом для лис, мышей, зайцев и даже енота.

Гамбург

Гамбург • Эта лиса, сильно куда-то спешащая по своим хитрым делам, попала в объектив камеры на территории Гамбургского аэропорта. Она не пытается проникнуть зайцем в самолет. Как сообщили в пресс-службе, здесь живут две или даже три лисьи пары. Одна из них сейчас растит потомство. Против таких обитателей в аэропорту ничего не имеют и даже одобряют их присутствие, так как лисы питаются мышами, которые роют ходы и норы, что на этой территории не приветствуется. Здесь также обитают кролики, лягушки и даже был замечен енот.

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Достопримечательности Гамбурга

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Вольный и ганзейский город Гамбург - один из трех немецких городов, имеющих статус федеральной земли. Является вторым по численности населения в Германии - 1,8 млн жителей. Число гостей, приезжающих сюда на один день, составляет 86 млн человек ежегодно, а количество ночевок - 12 млн. На фото - ратуша и озеро Альстер, по которому можно совершить водную прогулку: посмотреть на виллы и лебедей.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    В 2017 году в Гамбурге открыли Эльбскую филармонию. Здание уже сейчас сравнивают с такими архитектурными шедеврами, как, например, Сиднейский оперный театр. Строительство продолжалось 10 лет и обошлось в 789 млн евро. Филармония находится в портовом квартале HafenCity - новом суперсовременном районе, который возводят здесь в рамках самого крупного в Европе внутригородского строительного проекта.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Основанный в VIII веке в устье Эльбы, Гамбург был одним из важнейших участников Ганзейского союза. Разбогател на морской торговле. Здешний порт до сих пор - самый большой в Германии. Акваторию можно осмотреть на туристическом катере, а на фотографии 1858 года - знаменитый Рыбный рынок в районе Альтона. За несколько часов каждое воскресное утро его посещает около 70 тысяч человек.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    В Гамбурге также можно и нужно прогуляться по первому туннелю, который проложили в Европе под рекой. Это 426-метровое сооружение построили под Эльбой около морских причалов Санкт-Паули в 1911 году, чтобы соединить портовую часть с центром. Спуститься и подняться можно на одном из четырех лифтов. Ежегодно туннелем пользуются 20 миллионов человек. Пешеходы и велосипедисты - бесплатно.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Гамбург - город мостов. Согласно официальной статистике, их здесь насчитывается около 2,5 тысячи. По числу мостов он опережает Венецию, Амстердам и Лондон. До середины XIX века большинство из них возводили из дерева, но после разрушительного городского пожара 1842 года стали использовать чугун и сталь.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Этот мост, например, находится в бывшем складском квартале Шпайхерштадт. Кирпичные здания в неоготическом стиле построили здесь в конце XIX - начале XX веков для беспошлинной торговли. Шпайхерштадт был свободной таможенной зоной, в свое время - самой большой в мире. В 2015 году он получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    В 2000 году в одном из зданий Шпайхерштадта начали создавать Миниатюрную страну чудес. Сейчас она является крупнейшим в мире железнодорожным макетом. Первые части были посвящены Австрии и Средней Германии. Ежегодное число посетителей превышает миллион человек. В 2016 году она заняла первое место в рейтинге немецких достопримечательностей Национального комитета Германии по туризму (DZT).

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Вместе со Шпайхерштадтом статус памятника ЮНЕСКО в Гамбурге получили здания офисного квартала Конторхаусфиртель. Самым известным из них считается "Чилийский дом" - Чилехаус. Этот 10-этажный офисный комплекс был возведен в Гамбурге в 1922-1924 годах в стиле кирпичного экспрессионизма. Владелец фирмы, заказавшей здание, долгое время работал в Чили и поэтому решил назвать его в честь этой страны.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    В 2017 году в Гамбурге после реконструкции открылся планетарий - самый посещаемый в Германии. Он находится в бывшей водонапорной башне, построенной в Городском парке в 1912-1915 годах. Когда в конце 1920-х годов в городе задумали создать планетарий, средств на новое здание не нашлось, поэтому под него решили перестроить водокачку. До закрытия на ремонт здесь бывало 300 тысяч человек ежегодно.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Звезды, о которых рассказывают в планетарии, появляются на небе ночью. Кстати, о ночной жизни, которой Гамбург славится далеко за пределами Германии. В районе "красных фонарей" Санкт-Паули находится улица Репербан, без упоминания которой не обходится ни один список гамбургских достопримечательностей. Отметим также, что выступлений в одном из здешних клубов началась мировая карьера группы "Битлз"…

    Автор: Максим Нелюбин, Илле Симон


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Контекст

Посмотрите, как скромно жил легендарный немецкий канцлер

Супруги Гельмут и Локи Шмидт купили этот небольшой дом в Гамбурге в 1961 году. В гостях здесь бывали многие политики - в том числе, Леонид Брежнев и Валери Жискар д’Эстен. (20.03.2019)  

Лестница на небеса, или Самый популярный планетарий Германии

10 марта отмечается Международный день планетариев. Самый посещаемый в Германии находится в Гамбурге. (10.03.2019)  

Шпайхерштадт в Гамбурге - складской квартал со статусом Всемирного наследия

Неповторимую атмосферу Шпайхерштадта создают расположение около воды, многочисленные мосты и красивые кирпичные фасады. (06.07.2016)  

Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

В 2016 году этот самый большой в мире железнодорожный макет занял первое место в рейтинге достопримечательностей Национального комитета Германии по туризму (DZT). (21.10.2016)  

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Достопримечательности Гамбурга  

Аудио- и видеофайлы по теме

Чилихаус в Гамбурге - #DailyDrone  

Контейнерный порт в Гамбурге - #DailyDrone  

Гамбургские причалы - #DailyDrone  

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