 Сколько в мире Бранденбургских ворот? (фото) | Кадр дня | DW | 28.06.2020

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Кадр за кадром

Сколько в мире Бранденбургских ворот? (фото)

Если вы думаете, что Бранденбургские ворота есть только в Берлине, то вы сильно ошибаетесь.

Бранденбургские ворота в Потсдаме

Бранденбургские ворота в Потсдаме

Потсдам / Альтентрептов / Калининград • Как выглядят знаменитые на весь мир Бранденбургские ворота (Brandenburger Tor) в Берлине, наверное, знает каждый. Знаковая немецкая достопримечательность, символ воссоединения Германии в особом представлении не нуждается. Но эти фотографии сделаны где-то в других местах.

Бранденбургские ворота, изображенные на первом снимке, находятся, собственно, в столице федеральной земли Бранденбург - Потсдаме. Возведены они были даже раньше берлинских - в начале 1770-х годов по распоряжению прусского короля Фридриха Великого (Friedrich der Große). В конце Семилетней войны (1756-1763) этот монарх приказал снести старые городские ворота и построить новую триумфальную арку по случаю победы.

Бранденбургские ворота в Альтентрептове - слева на старой почтовой открытке

Бранденбургские ворота в Альтентрептове - слева на старой почтовой открытке

Еще одни Бранденбургские ворота (они же - Ново-Бранденбургские) есть в небольшом городе Альтентрептов в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Эти ворота - еще более древние. Они были возведены в готическом стиле во время строительства здешней городской стены в середине XV века. Долгое время вплоть до 1929 года в них размещалась небольшая тюрьма.

Бранденбургские ворота в Калининграде

Бранденбургские ворота в Калининграде (б. Кенигсберге)

Бранденбургские ворота также есть в российском Калининграде.Первые ворота на этом месте были построены в тогдашнем восточно-прусском городе Кёнигсберге в середине XVII века. Они были деревянными. Примерно через сто лет здесь возвели кирпичные ворота, которые в середине XIX века перестроили в неоготическом стиле. Они дошли до наших дней, отреставрированы и находятся под охраной как архитектурный памятник.

Свои Бранденбургские ворота также были в баварском городе Байройте и бранденбургском городе Лауххаммере, но они не сохранились.

Смотрите также:
Бранденбургские ворота в Берлине - этот символ объединенной Германии

  • Бранденбургские ворота

    Бранденбургские ворота

    Символ единства

    До середины XIX века Берлин был окружен городской таможенной стеной. На его территорию можно было попасть через восемнадцать ворот, которые позже разобрали, - за исключением одних-единственных. Сегодня они являются самой популярной достопримечательностью немецкой столицы и архитектурным символом объединенной Германии.

  • Старые Бранденбургские ворота, 1764 год

    Бранденбургские ворота

    "Афины на Шпрее"

    Так это место выглядело в 1764 году. Около четверти века спустя прусский король Фридрих Вильгельм II распорядился построить здесь новые ворота. Архитектор Карл Готхард Лангханс подготовил проект в стиле классицизма, взяв в качестве образца для подражания античные ворота, оформлявшие вход на Акрополь. Берлин в это время был центром культурной жизни Европы и его даже называли "Афинами на Шпрее".

  • Квадрига

    Бранденбургские ворота

    Ворота мира

    Строительство ворот завершили в августе 1791 года. В 1793 году на них установили квадригу, которой сейчас управляет богиня победы Виктория. Но первоначально это место на Воротах мира (Friedenstor), как их тогда называли, занимала Эйрена - дочь Зевса, богиня мира в древнегреческой мифологии. Проект триумфальной колесницы, запряженной четверкой лошадей, разработал скульптор Иоганн Готфрид Шадов.

  • Наполеон в Берлине. Автор: Шарль Менье (Charles Meynier)

    Бранденбургские ворота

    Военный трофей

    Уже вскоре Ворота мира стали свидетелями первой войны. В 1806 году Наполеон одержал победу над Пруссией. Через них французские войска вошли в Берлин. Император распорядился демонтировать квадригу и отправить в Париж в качестве трофея. Он собирался выставить ее в своей столице, но до этого дело так и не дошло.

  • 1814 год

    Бранденбургские ворота

    Триумфальное возвращение

    В 1814 году после разгрома войск Наполеона коалицией, во главе которой стояли Россия и Пруссия, квадригу торжественно вернули из Парижа в Берлин. Ворота приобрели новый облик. Они стали прусской триумфальной аркой. Автором проекта был архитектор Карл Фридрих Шинкель. Квадригой теперь управляла не богиня мира, а богиня победы Виктория, получившая в награду железный крест и венок из дубовых листьев.

  • Факельное шествие через Бранденбургские ворота

    Бранденбургские ворота

    Нацистская пропаганда

    Во времена "третьего рейха" национал-социалисты использовали Бранденбургские ворота для своей пропаганды. Уже сразу после захвата власти Гитлером в январе 1933 года они устроили здесь факельное шествие. Берлин должен был стать "Столицей мира". Планы создания "Германии" предусматривали строительство новой гигантский триумфальной арки, снос целых кварталов, но не Бранденбургских ворот.

  • Бранденбургские ворота после Второй мировой войны

    Бранденбургские ворота

    После войны

    Во время бомбардировок Второй мировой войны и взятия Берлина Бранденбургские ворота получили серьезные повреждения. В разделенном городе они оказались в советской оккупационной зоне. До 1957 года над ними развевался флаг СССР, а затем - ГДР. Квадрига была полностью разрушена. От нее уцелела лишь голова одной из лошадей. Сейчас она находится в музее.

  • 1957 год

    Бранденбургские ворота

    Реконструкция

    Скульптуру пришлось восстанавливать. В данном вопросе Восточный и Западный Берлин, несмотря на политическое противостояние, пошли на сотрудничество. Для этого использовали слепки, изготовленные во время войны незадолго до начала массированных бомбардировок Берлина. Точную копию квадриги установили в 1957 году. Однако вскоре власти ГДР внесли коррективы: убрали крест и прусского орла.

  • Внимание, вы покидаете Западный Берлин!

    Бранденбургские ворота

    Ничейная территория

    13 августа 1961 года было начато строительство стены. В результате Бранденбургские ворота оказались на запретной полосе между Восточным и Западным Берлином. Стена проходила прямо перед ними. Доступ сюда теперь имели только восточногерманские пограничники, а сами эти исторические ворота стали символом раздела Германии.

  • 1987 год

    Бранденбургские ворота

    "Снесите эту Стену!"

    Речь, которую 12 июня 1987 года произнес здесь президент США Рональд Рейган, вошла в историю. "Господин Горбачев, снесите эту Стену! - призвал он советского лидера. - Откройте эти ворота!" Слова Рейгана, усиленные мощными динамиками, были слышны на территории Восточного Берлина. Тогда еще никто не знал, что случится всего через два года.

  • 1989 год

    Бранденбургские ворота

    Падение Берлинской стены

    Сразу после падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года тысячи людей отправились к Бранденбургским воротам, чтобы отпраздновать это событие. А в ночь со 2 на 3 октября 1990 года здесь официально праздновали объединение Германии. Символ раздела страны стал символом ее воссоединения.

  • 2006 год

    Бранденбургские ворота

    Место встречи

    Сегодня Бранденбургские ворота являются не только популярной достопримечательностью, но и местом для концертов, праздников, демонстраций. В 2006 году во время проходившего в Германии мирового футбольного первенства перед ними впервые устроили так называемую милю для фанатов - многодневный праздник болельщиков с прямыми трансляциями матчей на гигантских экранах.

  • 2016 год

    Бранденбургские ворота

    Солидарность

    Каждую осень в Берлине проходит фестиваль света Festival of Lights, в программу которого включены Бранденбургские ворота. Они также становятся местом выражения солидарности после терактов и других чрезвычайных происшествий. Эта фотография была сделана в июне 2016 года после нападения на гей-клуб в американском городе Орландо.

  • 2015 год

    Бранденбургские ворота

    Ханука

    10-метровую Ханукию установили перед Бранденбургскими воротами в декабре 2015 года. Согласно традициям иудаизма, свечи этого светильника зажигают в течение восьми дней праздника Хануки. В церемонии участвовала уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс. В настоящий момент в немецкой столице проживает около 12 тысяч евреев.

  • 2014 год

    Бранденбургские ворота

    Символ

    Бранденбургские ворота - памятник европейской и немецкой истории, свидетели многочисленных войн и символ надежды. "Frieden" - "Мир". Эту световую инсталляцию можно было увидеть на Бранденбургских воротах в 2014 году по случаю 25-летия падения Берлинской стены.

    Автор: Элизабет Гренье, Максим Нелюбин


Контекст

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