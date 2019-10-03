Сколько в мире Бранденбургских ворот? (фото)

Потсдам / Альтентрептов / Калининград • Как выглядят знаменитые на весь мир Бранденбургские ворота (Brandenburger Tor) в Берлине, наверное, знает каждый. Знаковая немецкая достопримечательность, символ воссоединения Германии в особом представлении не нуждается. Но эти фотографии сделаны где-то в других местах.

Бранденбургские ворота, изображенные на первом снимке, находятся, собственно, в столице федеральной земли Бранденбург - Потсдаме. Возведены они были даже раньше берлинских - в начале 1770-х годов по распоряжению прусского короля Фридриха Великого (Friedrich der Große). В конце Семилетней войны (1756-1763) этот монарх приказал снести старые городские ворота и построить новую триумфальную арку по случаю победы.

Бранденбургские ворота в Альтентрептове - слева на старой почтовой открытке

Еще одни Бранденбургские ворота (они же - Ново-Бранденбургские) есть в небольшом городе Альтентрептов в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Эти ворота - еще более древние. Они были возведены в готическом стиле во время строительства здешней городской стены в середине XV века. Долгое время вплоть до 1929 года в них размещалась небольшая тюрьма.

Бранденбургские ворота в Калининграде (б. Кенигсберге)

Бранденбургские ворота также есть в российском Калининграде.Первые ворота на этом месте были построены в тогдашнем восточно-прусском городе Кёнигсберге в середине XVII века. Они были деревянными. Примерно через сто лет здесь возвели кирпичные ворота, которые в середине XIX века перестроили в неоготическом стиле. Они дошли до наших дней, отреставрированы и находятся под охраной как архитектурный памятник.

Свои Бранденбургские ворота также были в баварском городе Байройте и бранденбургском городе Лауххаммере, но они не сохранились.

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