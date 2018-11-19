Сколько весит самый тяжелый в мире рыбный холодец (фото)

Кадр за кадром - Ноябрь 2018

Костница в квартале красных фонарей

17.11.2018, Гамбург • Так выглядит крипта храма Святого Иосифа в районе Санкт-Паули, восстановленная несколько лет назад. Здесь находится единственная в Гамбурге костница. Она была разрушена во время Второй мировой войны, позже засыпана и обнаружена в 2011 году. В крипте хранятся останки 350 человек, скончавшихся в 1719-1886 годах. Костницу можно посетить по средам после службы с 12:15 до 13:00.