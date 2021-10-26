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Скифское золото

Скифское золото - коллекция украшений, в которой представлены археологические находки из пяти музеев, в том числе четырех крымских.

Коллекция скифского золота, в которую входит более тысячи артефактов, была вывезена на выставку в археологический Музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Россия аннексировала Крым. В конце августа выставка была официально закрыта, однако музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного суда или соглашения между сторонами.

На выставке

Скифское золото 26.10.2021

Эти древние сокровища были предоставлены для выставки в Бонне, а затем в Амстердаме музеями Крыма и Киева. После аннексии Крыма экспозиция стала яблоком раздора.
Gewandspange in Form eines Delphins aus Gold und Bergkristall aus dem Grabhügel von Nogajcik. 1. Jahrhundert v. Chr. - 1. Jahrhundert n. Chr. (Kiew, Museum der historischen Schätze der Ukraine, Dmitro Klochko) Quelle: http://www.rlmb.lvr.de/app/Presse_RLMB/index.asp?NNr=9804 copyright:

Крымские музеи подали апелляцию на решение суда в Амстердаме о золоте скифов 18.01.2017

Музеи аннексированного Россией украинского полуострова Крым подали в апелляционный суд Амстердама жалобу на решение окружного суда передать Киеву коллекцию скифского золота.

Запад возлагает вину на Москву за трагедию в Алеппо - DW Новости (14.12.2016) 14.12.2016

Страны Запада жестко критикуют действия режима Асада в Алеппо. В Германии, например, говорят о том, что ответственность за судьбу гражданского населения несет и Москва.
ARCHIV - Blick in die Ausstellung «Die Krim: Gold und Geheimnisse des Schwarzen Meeres» im Allard Pierson Museum am 21.08.2014 in Amsterdam. (zu dpa Der Ukraine-Konflikt in Amsterdam: Wem gehört das Gold der Krim? vom 13.12.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Победа Украины или позор Европы: споры по поводу скифского золота продолжаются 14.12.2016

По решению нидерландского суда экспонаты выставки в Амстердаме, предоставленные Киевом и Крымом, принадлежат Украине. DW выяснила, как на это отреагировали обе стороны громкого процесса.
Gewandspange in Form eines Delphins aus Gold und Bergkristall aus dem Grabhügel von Nogajcik. 1. Jahrhundert v. Chr. - 1. Jahrhundert n. Chr. (Kiew, Museum der historischen Schätze der Ukraine, Dmitro Klochko) Quelle: http://www.rlmb.lvr.de/app/Presse_RLMB/index.asp?NNr=9804 copyright:

Золото скифов, которое вернут Украине 14.12.2016

Древние сокровища Крыма были экспонатами выставки, которая прошла в Бонне и Амстердаме. Куда их возвращать? 14 декабря суд в Нидерландах принял решение в пользу Украины.

Золото скифов вернется на Украину (14.12.2016) 14.12.2016

Экспонаты крымских музеев, выставленные в Амстердаме, должны быть возвращены Украине, а не России. Такое решение вынес суд в Нидерландах.
***Achtung: Nur zur Berichterstattung über diese Ausstellung verwenden!*** Ausstellung Krim - Goldene Insel im Schwarzen Meer. Griechen - Skythen - Goten im LVR-LandesMuseum Bonn. Ketten aus Goldröhrchen, Goldflitter, Karneolperlen und Glaseinlagen aus Ust‘-Al’ma, Gruft 620. 1. Jahrhundert n. Chr. Bakhchisarai, Geschichts- und Kulturreservat. Die Exponate der Ausstellung Krim - Goldene Insel im Schwarzen Meer. Griechen - Skythen - Goten im LVR-LandesMuseum Bonn. Datum: unbekannt Ort: unbekannt Tags: Ausstellung, Krim, Ukraine, Kunst, Archäologie, LVR, LandesMuseum Bonn (c) Alexej Chuguj *** eingestellt im Juli 2013

Украина просит Интерпол объявить золото скифов в международный розыск 03.12.2016

Прокуратура Украины направила в Интерпол постановление об аресте экспонатов крымской выставки, находящихся в Амстердаме с начала 2014 года.

"Тайные сети Путина": фильм журналистов ФРГ о политике Москвы – DW Новости (05.10.2016) 05.10.2016

Авторы документального фильма показали, как разветвленная сеть из организаций, троллей и приближенных к Кремлю политиков влияет на общественное мнение на Западе.
file - Objects are on display in the exhibition 'Crimea: Gold and Secrets of the Black Sea' at the Allard Pierson Museum in Amsterdam, The Netherlands, 21 August 2014. The pieces in the exhibition were borrowed from Crimea before the Ukrainian territory was seized and annexed to Russia. The Allard Pierson Museum said 20 August it 'has decided to not make a decision as to which of the parties the disputed objects should be handed over to'. EPA/BART MAAT/dpa (zu dpa Umstrittenes «Gold der Krim» bleibt vorläufig in Niederlanden vom 28.08.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Назначено первое слушание по делу о возвращении золота скифов 05.01.2015

Коллекция золота скифов была вывезена на выставку в Нидерланды еще до аннексии Крыма. До сих пор артефакты находятся в Амстердаме, дожидаясь решения спора между Россией и Украиной.
Highlights from the exhibition The Crimea The Crimea - Gold and secrets of the Black Sea Spectacular archaeological finds from Ukraine.

Музеи в Крыму требуют вернуть золото скифов из Амстердама через суд 26.11.2014

Крымские музеи обратились в суд с требованием о возвращении ценных экспонатов, переданных для выставки в Амстердаме, где они и остались в связи с аннексией Крыма Россией.
***Achtung: Nur zur Berichterstattung über diese Ausstellung verwenden!*** Ausstellung Krim - Goldene Insel im Schwarzen Meer. Griechen - Skythen - Goten im LVR-LandesMuseum Bonn. Schnalle in Form eines Heraklesknoten im Gold-Türkis-Stil aus Ust‘-Al’ma, Gruft 620. 1. Jahrhundert n. Chr. L 4 cm. Bakhchisarai, Geschichts- und Kulturreservat.Das Exponat der Ausstellung Krim - Goldene Insel im Schwarzen Meer. Griechen - Skythen - Goten im LVR-LandesMuseum Bonn. Datum: unbekannt Ort: unbekannt Tags: Ausstellung, Krim, Ukraine, Kunst, Archäologie, LVR, LandesMuseum Bonn (c) Alexej Chuguj *** eingestellt im Juli 2013

Директор музея Тавриды: "В этом году золото скифов вряд ли вернется в Крым" 27.10.2014

Возвращение коллекции скифского золота из Нидерландов в музеи Крыма в 2014 году вряд ли произойдет, считает директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
***Achtung: Nur zur Berichterstattung über diese Ausstellung verwenden!*** Ausstellung Krim - Goldene Insel im Schwarzen Meer. Griechen - Skythen - Goten im LVR-LandesMuseum Bonn. Das eiserne Schwert mit goldenem Griff und goldener Scheide stammt aus dem Grabhügel „Tovsta Mogila“ bei Ordžinikidze, Dnipropetrivs’k Region. Die Scheide ist kunstvoll mit Kampfszenen zwischen Löwen, Greifen und anderen Tieren verziert. 4. Jahrhundert v. Chr. Die Exponate der Ausstellung Krim - Goldene Insel im Schwarzen Meer. Griechen - Skythen - Goten im LVR-LandesMuseum Bonn. Datum: unbekannt Ort: unbekannt Tags: Ausstellung, Krim, Ukraine, Kunst, Archäologie, LVR, LandesMuseum Bonn (c) Museum der historischen Schätze der Ukraine / Dmitro Klochko *** eingestellt im Juli 2013

Часть крымского золота возвращается из Амстердама в Киев 04.09.2014

19 экспонатов выставки "Крым. Золото и тайны Черного моря" из коллекции Национального музея истории Украины в Киеве возвращаются домой.
Gewandspange in Form eines Delphins aus Gold und Bergkristall aus dem Grabhügel von Nogajcik. 1. Jahrhundert v. Chr. - 1. Jahrhundert n. Chr. (Kiew, Museum der historischen Schätze der Ukraine, Dmitro Klochko) Quelle: http://www.rlmb.lvr.de/app/Presse_RLMB/index.asp?NNr=9804 copyright:

Украина настаивает на возращении "крымского золота" в Киев 29.08.2014

Об этом заместитель министра культуры Светлана Фоменко заявила на брифинге в Киеве. Окончательное решение пока не принято.
***Achtung: Nur zur Berichterstattung über diese Ausstellung verwenden!*** Ausstellung Krim - Goldene Insel im Schwarzen Meer. Griechen - Skythen - Goten im LVR-LandesMuseum Bonn. Schnalle in Form eines Heraklesknoten im Gold-Türkis-Stil aus Ust‘-Al’ma, Gruft 620. 1. Jahrhundert n. Chr. L 4 cm. Bakhchisarai, Geschichts- und Kulturreservat.Das Exponat der Ausstellung Krim - Goldene Insel im Schwarzen Meer. Griechen - Skythen - Goten im LVR-LandesMuseum Bonn. Datum: unbekannt Ort: unbekannt Tags: Ausstellung, Krim, Ukraine, Kunst, Archäologie, LVR, LandesMuseum Bonn (c) Alexej Chuguj *** eingestellt im Juli 2013

Кому достанется крымское золото? 29.08.2014

31 августа в Амстердаме закроется выставка "Крым. Золото и тайны Черного моря". Но куда вернется золото скифов? И вернется ли вообще?

Геофактор коротко: 21.08.2014 17:00 (мск) 21.08.2014

Новости за 100 секунд: Киев просит помощи у Запада. Сепаратисты намерены сбивать беспилотники ОБСЕ. В России начались проверки филиалов "Макдоналдс". Крымское золото скифов останется пока в Амстердаме.
Highlights from the exhibition The Crimea The Crimea - Gold and secrets of the Black Sea Spectacular archaeological finds from Ukraine.

Музей в Амстердаме решил не возвращать золото скифов ни Киеву, ни Крыму 20.08.2014

Решение временно не возвращать золото скифов ни Киеву, ни Крыму принял музей Алларда Пирсона в Амстердаме. Музей намерен дождаться решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
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