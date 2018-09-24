 Скандал в Шведской академии: Жан-Клода Арно оставили под стражей | Новости из Германии о Европе | DW | 24.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Скандал в Шведской академии: Жан-Клода Арно оставили под стражей

72-летнего фотографа, из-за которого в Шведской академии разгорелся скандал, обвиняют в изнасиловании. Ранее из академии ушли его жена Катарина Фростенсон и еще несколько членов.

Жан-Клод Арно в суде, 19 сентября 2018 года

Жан-Клод Арно в суде, 19 сентября 2018 года

Суд в Стокгольме в понедельник, 24 сентября, оставил под стражей известного шведского фотографа и режиссера Жана-Клода Арно, с которым связан скандал Шведской академии, присуждающей Нобелевскую премию по литературе. Ожидается, что приговор по делу Арно, которого задержали в зале суда, будет вынесен 1 октября. Сторона обвинения потребовала наказание в виде трех лет лишения свободы.

Контекст

Из-за отказа комиссии Госдумы по этике осудить домогательства Слуцкого ведущие СМИ объявили бойкот депутату и российскому парламенту. Госдума, в свою очередь, приготовила ответный удар. (22.03.2018)

Скандал в Голливуде не утихает. А вот Катрин Денев назвала кампанию #MeToo пуританской. То, как на это реагируют в России, мягко говоря, удивляет писателя Виктора Ерофеева. (10.01.2018)

Супругой 72-летнего француза Арно является шведская поэтесса и прозаик Катарина Фростенсон. Она в апреле отказалась от членства в Шведской академии - вслед за рядом других членов, в том числе постоянным секретарем академии, литературоведом Сарой Даниус.

Это произошло после того, как в ноябре 2017 года в рамках кампании #MeeToo 18 женщин - члены и сотрудницы академии, а также жены и дочери академиков - заявили о сексуальных домогательствах Арно и сообщили, что академии об этом было известно.

В 2018 году Нобелевская премия по литературе отменена

Суд рассматривает только один случай: предполагаемая жертва домогательств утверждает, что Арно в 2011 году два раза изнасиловал ее. Фотограф все обвинения отвергает. В ходе скандала вокруг домогательств также выяснилось, что возглавляемый Арно культурный центр получал финансирование из Нобелевского фонда - через свою супругу, которая также является совладелицей этого учреждения.

Из-за ситуации вокруг Арно жюри Шведской академии решило не объявлять в 2018 году имя лауреата Нобелевской премии по литературе. 

Смотрите также:

  • Телефон в руках, на экране которого написал хэштег #MeToo

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    О насилии рассказывают миллионы людей со всего мира

    Акция #MeToo ("Я тоже"), запущенная в октябре известной голливудской актрисой Алиссой Милано, приобретает все больший размах. Милано предложила жертвам насилия рассказать о пережитом, чтобы таким образом бороться с сексуальными домогательствами. Миллионы пользователей Facebook и Twitter рассказали свои истории, в том числе и публичные персоны. Как появилась эта акция и кого еще обвинили в насилии?

  • Коллаж: Харви Вайнштейн и голливудские актрисы

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Харви Вайнштейн

    Предпосылкой для появления #MeToo стал секс-скандал вокруг известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В домогательствах его обвинили такие актрисы как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн и другие. Вайнштейн навсегда исключен из Гильдии продюсеров Америки. А полиция намерена арестовать его по обвинению в совершенном изнасиловании.

  • Кадр из сериала Карточный домик с Кевином Спейси

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Кевин Спейси

    Следующим резонансным шагом стали обвинения в домогательствах в адрес знаменитого актера Кевина Спейси. Первым стал коллега Спейси Энтони Рэпп. По его словам, в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет, "Спейси улегся на него во время вечеринки". Позднее Спейси обвинили в домогательствах еще несколько мужчин. В результате актер был навсегда отстранен от съемок известного сериала "Карточный домик".

  • Актер Дастин Хоффман

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Не редкость в Голливуде

    Последовавшие после случаев с Вайнштейном и Спейси обвинения известных актеров показывают, что домогательства - не редкое явление в Голливуде. Так, несколько женщин обвинили таких актеров как Дастина Хоффмана и Бена Аффлека. А актер и режиссер Алек Болдуин признался, что раньше "относился к женщинам крайне сексистски".

  • Депутат Европарламента с плакатом с надписью #MeToo

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Насилие в Европарламенте

    Акция #MeToo получила массовую популярность и в Европе. И в результате выяснилось, что без сексуальных домогательств не обходится и в сердце европейской демократии - официальном Брюсселе. Об этом заявили несколько женщин-депутатов Европарламента. Под подозрением в сексуальном насилии находятся два немецких депутата.

  • Депутат парламента Великобритании Майкл Фэллон

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Парламент и Минобороны Великобритании

    3 ноября членства в Консервативной партии Великобритании временно лишен депутат британского парламента Чарли Эльфике из-за "серьезных обвинений", подробности которых пока неизвестны. А 1 ноября из-за публикаций в СМИ о возможных сексуальных домогательствах 15-летней давности ушел в отставку британский министр обороны Майкл Фэллон.

  • Миротворцы ООН и беженцы в Южном Судане

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Насилие над беженцами

    3 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила о 31 обвинении в сексуальном насилии в адрес ее сотрудников. Речь идет о насилии над беженцами во время миротворческих миссий. 14 случаев уже стали предметом расследований.

  • Американская баскетболистка Брианна Стюарт во время игры

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Спорт и арт-сообщество

    О сексуальных домогательствах заявили и спортменки. Так, известная американская баскетболистка Брианна Стюарт объявила, что в возрасте 9 лет подвергалась домогательствам со стороны своего родственника. А сотни художников и представителей арт-сообщества подписали письмо о сексуальных домогательствах в своей среде. "Больше молчать мы не намерены", - заявили они.

  • Женщина с ребенком на фоне Кремля

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    А что в России?

    История с Харви Вайнштейном затронула и Россию. Так, российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе рассказала, что Вайнштейн однажды обманом заманил ее в свой номер и начал домогаться ее. Ей удалось убежать. В целом акция #MeToo не очень заинтересовала пользователей рунета, некоторые даже высмеяли ее. Однако в прошлом году в России и на Украине получил распространение схожий хэштег #ЯнеБоюсьСказать

    Автор: Никита Баталов


Смотреть видео 03:23
Now live
03:23 мин

Cексуальные домогательства в Госдуме: ряд СМИ бойкотируют парламент РФ

Контекст

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

Жертвы насилия и домогательств со всего мира рассказывают о пережитом ужасе. Под обвинение попали и ряд известных лиц. (04.11.2017)  

Ссылки в интернете

В ходе скандала от работы в Шведской академии отказались еще два члена

Аудио- и видеофайлы по теме

Cексуальные домогательства в Госдуме: ряд СМИ бойкотируют парламент РФ  

Женщины против Дональда Трампа  

Домогательства в политике: жуткие истории у костра - "Заповедник"  

Также по теме

Nobelpreis-Medaille

Почему в этом году не будет вручаться Нобелевская премия по литературе 04.05.2018

Шведская академия, которая называет лауреата Нобелевской премии по литературе, объявила, что в этом году не будет ее вручать. Никогда еще претензии к ней не были столь серьезными.

Schwedische Akademie in Stockholm

В ходе скандала от работы в Шведской академии отказались еще два члена 13.04.2018

В академии, присуждающей Нобелевскую премию по литературе, остались 11 членов из 18. Для избрания новых академиков по уставу необходим кворум в 12 человек.

Реклама

Самые читаемые

Как возникла база данных на силовиков, избивающих демонстрантов  

Алексея Навального задержали сразу после освобождения  

Тема сочинения: Почему я стал национал-социалистом  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно