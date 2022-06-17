Скандал в Германии: главную арт-площадку страны обвинили в антисемитизме

Обвинения в антисемитизме прозвучали задолго до открытия знаменитой на весь мир выставки современного искусства в Касселе. И не успела documenta открыться, как скандал разразился с новой силой. Поначалу критика звучала в адрес кураторов (индонезийских художников Ruangrupa) - из-за того, что они пригласили к участию художников, поддерживающих культурный бойкот Израиля. Теперь, после открытия, которое состоялось 18 июня, речь уже идет о конкретном произведении искусства антисемитского содержания.

documenta и обвинения в антисемитизме

Огромное полотно "People's Justice" индонезийского коллектива художников Taring Padi, размещенное в самом центре экспозиции, перед Выставочным залом documenta, недолго было доступно для обозрения. Из-за острой критики этот экспонат завесили. "Здесь перешли все границы", - примерно так отреагировали немецкие СМИ на полотно индонезийских художников. Что же так взбудоражило общественность?

Полотно "People's Justice" индонезийского коллектика художников Taring Padi

Еще до официального открытия представители СМИ, для которых documenta открылась на несколько дней раньше, изучали экспонаты. Особый интерес вызвал проект группы художников The Question of Funding из Палестины с критикой в адрес Израиля. Именно он стал поводом для дебатов за несколько месяцев до открытия documenta. Пока журналисты осматривали готовящиеся экспонаты, шли работы по завершению подготовки огромного полотна "People's Justice", который и стал причиной еще более громкого скандала.

На нем - солдаты, свинья, звезда Давида, шлем с надписью "Моссад" (название израильской спецслужбы), надпись "КГБ" , человек с сигарой в зубах и надписью "СС" на шляпе... И это - лишь некоторые элементы.

Фрагмент полотна "People's Justice"

Критики documenta нашли окончательное подтверждение своим опасениям. Центральный совет евреев в Германии резко раскритиковал происходящее в Касселе. Ведь руководство выставки заверяло, что на арт-площадке нет места антисемитизму.

Где заканчивается свобода искусства

Коллектив художников из Индонезии вместе с кураторами и руководством выставки приняли решение скрыть полотно от глаз общественности, завесив его, и пообещали дать объяснение. Директор образовательного Центра имени Анны Франк Мерон Мендель (Meron Mendel) потребовал от documenta убрать экспонат индонезийский группы художников. "Эти изображения не дают никаких возможностей для интерпретации, это явная антисемитская травля", - прокомментировал Мендель происходящее информационному агентству dpa. При этом он призывает не обвинять всю выставку в антисемитизме.

Не осталась в стороне и госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот (Claudia Roth), увидев в скандальном полотне явные признаки антисемитизма: "Я повторю еще один раз. Человеческое достоинство, защита от антисемитизма, как и от расизма и любой другой формы агрессии - это основы нашего совместного существования, и здесь заканчивается свобода искусства".

Коллектив художников Taring Padi был основан в 1990-е годы как оппозиционный ответ правящему тогда в Индонезии президенту Сухарто. Острые карикатуры на злободневные темы были основой их творчества. На выставке documenta работы индонезийской арт-группы представлены в бывшем здании бассейна, еще более 1000 экспонатов, многие из которых были подготовлены совместно с детьми на творческих семинарах, рассредоточены по всей выставке. Полотно, оказавшееся в самом центре экспозиции и главного скандала, - не новая их работа. Она была сделана более 20 лет назад.

На открытии выставки президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) раскритиковал ее организаторов и кураторов за отсутствие там работ израильских художников. Как оказалось, это был не единственный повод для критики.

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