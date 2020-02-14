Скандал вокруг телефонной беседы Трампа и Зеленского

Телефонная беседа президента США с Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года вызвала международный скандал и стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа.

Газета The Wall Street Journal 20 сентября сообщила о том, что в ходе июльского телефонного разговора Дональд Трамп активно призывал украинского президента начать расследование против сына Джо Байдена - бывшего вице-президента и потенциального соперника Трампа на предстоящих президентских выборах. И даже предлагал проконсультироваться на этот счет со своим адвокатом Руди Джулиани. После этого демократы в Конгрессе США объявили о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа.