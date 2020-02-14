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Скандал вокруг телефонной беседы Трампа и Зеленского

Телефонная беседа президента США с Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года вызвала международный скандал и стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа.

Газета The Wall Street Journal 20 сентября сообщила о том, что в ходе июльского телефонного разговора Дональд Трамп активно призывал украинского президента начать расследование против сына Джо Байдена - бывшего вице-президента и потенциального соперника Трампа на предстоящих президентских выборах. И даже предлагал проконсультироваться на этот счет со своим адвокатом Руди Джулиани. После этого демократы в Конгрессе США объявили о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа.

President of Ukraine Volodymyr Zelensky reviews a guard of honor during a welcoming ceremony at the Riga Castle square in Riga, Latvia, on October 16, 2019. (Photo by Gints Ivuskans / AFP) (Photo by GINTS IVUSKANS/AFP via Getty Images)

Хорошая новость для Зеленского: с чем приехали в Киев сенаторы США? 14.02.2020

Три сенатора от двух ведущих партий США посетили Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они привезли ему новость, касающуюся дальнейшей поддержки США.
(FILES) In this file photo taken on September 5, 2019, US Ambassador to the European Union, Gordon Sondland adresses the media during a press conference at the US Embassy to Romania in Bucharest. - US Ambassador Gordon Sondland, subpoenaed, will appear before Congress on October 17, 2019, for a closed deposition. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)

Трамп снял с должности посла США в Евросоюзе 08.02.2020

Посол США в ЕС Гордон Сондленд давал показания в Конгрессе по Ukrainegate. Он рассказал о намерении Трампа шантажировать Киев военной помощью. Теперь глава Белого дома снял дипломата с должности.
Secretary of State Mike Pompeo speaks about Iran, Tuesday Jan. 7, 2020, at the State Department in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin) |

Помпео в Киеве - на минном поле для американской дипломатии 29.01.2020

На фоне решающей фазы импичмента президенту США Дональду Трампу в Киев едет госсекретарь Майк Помпео. Накануне визита стали известны его критические высказывания об Украине.
National security adviser John Bolton speaks about Venezuela outside the West Wing of the White House, Tuesday, April 30, 2019, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci) |

Однопартийцы Трампа ждут показаний от его бывшего советника Болтона 27.01.2020

Экс-советник президента США рассказал, как Трамп хотел шантажировать Киев военной помощью. Сенатор-республиканец Митт Ромни призвал вызвать Джона Болтона на слушания по импичменту.
U.S President Donald Trump (L) and John Bolton (R) , the new national security adviser attend a briefing from Senior Military Leadership in the Cabinet Room of the White House , on April 9, 2018 in Washington, DC. Photo by Olivier Douliery/ Abaca |

Экс-советник рассказал о намерении Трампа шантажировать Киев военной помощью 27.01.2020

Трамп отказывался размораживать военную помощь Украине, пока Киев не поможет с расследованием в отношении его возможного конкурента на выборах - Байдена, написал бывший советник Болтон в своей книге.
TOPSHOT - US President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelensky shake hands during a meeting in New York on September 25, 2019, on the sidelines of the United Nations General Assembly. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

СМИ: Как Трамп пытался заморозить помощь Украине 23.12.2019

Белый дом предпринял попытку заморозить помощь Украине уже через полтора часа после телефонного разговора Трампа и Зеленского. Демократы хотят использовать новую информацию в суде по импичменту Трампа, сообщают СМИ.
January 29, 2017. U.S. President Donald Trump gives a thumbs-up to reporters as he waits to speak by phone with Saudi Arabia's King Salman in the Oval Office at the White House in Washington, U.S. January 29, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAY

Белый дом ограничил доступ чиновников к телефонным переговорам Трампа 14.12.2019

На телефонных разговорах президента США с лидерами других стран теперь может присутствовать только узкий круг лиц, сообщает CNN. Это решение призвано остановить утечку информации и разногласия.

17.10.2018 U.S. President Donald Trump looks up as he holds a Cabinet meeting at the White House in Washington, U.S., October 17, 2018. REUTERS/Kevin Lamarque

Палата представителей США пригласила Трампа на слушания по импичменту 26.11.2019

Председатель комитета по делам юстиции Джерольд Надлер надеется, что президент США решит участвовать в слушаниях, назначенных на 4 декабря.
(FILES) In this file photo taken on September 5, 2019, US Ambassador to the European Union, Gordon Sondland adresses the media during a press conference at the US Embassy to Romania in Bucharest. - US Ambassador Gordon Sondland, subpoenaed, will appear before Congress on October 17, 2019, for a closed deposition. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)

Посол США в ЕС информировал администрацию Трампа об "украинском деле" 18.11.2019

Ссылаясь на электронные письма посла США в Евросоюзе, WSJ утверждает, что Гордон Сондленд сообщал администрации Трампа о результатах усилий по убеждению Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена.
TOPSHOT - US President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelensky shake hands during a meeting in New York on September 25, 2019, on the sidelines of the United Nations General Assembly. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

Белый дом обнародовал первый разговор Трампа с Зеленским 16.11.2019

Президент США не обсуждал политические вопросы с украинским коллегой во время первого разговора в апреле. Речь идет об обмене любезностями.
Former U.S. Ambassador to Ukraine Marie Yovanovitch testifies before the House Intelligence Committee on Capitol Hill in Washington, Friday, Nov. 15, 2019, during the second public impeachment hearing of President Donald Trump's efforts to tie U.S. aid for Ukraine to investigations of his political opponents. (AP Photo/Andrew Harnik) |

Трамп обрушился с критикой на экс-посла США в Украине 15.11.2019

Мари Йованович дала показания перед спецкомитетом Палаты представителей по разведке. На фоне слушаний президент США обнародовал расшифровку своей апрельской беседы с Зеленским.
U.S. President Donald Trump speaks to the media on the South Lawn of the White House in Washington, U.S., before his departure to Alabama and New York, November 9, 2019. REUTERS/Yuri Gripas

Пелоси обвинила Трампа во взяточничестве 15.11.2019

Допрос свидетелей в Палате представителей показал, что действия Трампа являются взяточничеством, заявила спикер Палаты Нэнси Пелоси. Она отметила, что, по Конституции США, это является поводом для импичмента.
ARCHIV 24.09.2019 *** SCOTT MORRISON US VISIT, US President Donald Trump waits to address the United Nations General Assembly at its headquarters in New York, United States, Tuesday, September 24, 2019. ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG, KEINE ARCHIVIERUNG UND KEINE BUCHNUTZUNG New York NEW YORK UNITED STATES PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMICKxTSIKASx 20190925001422035549

Информатор по делу об импичменте Трампа готов дать письменные показания 04.11.2019

Заявления свидетелей по делу об импичменте Трампа могут быть опубликованы в ближайшие дни. Трое представителей Белого дома говорить об этом деле в Конгрессе отказываются.
The U.S. House of Representatives cast their votes on a resolution that sets up the next steps in the impeachment inquiry of U.S. President Donald Trump on Capitol Hill in Washington, U.S., October 31, 2019. REUTERS/Tom Brenner

Палата представителей США поддержала расследование против Трампа 31.10.2019

Резолюция Палаты представителей стала большим шагом для демократов, ведущих расследование против Дональда Трампа по подозрению в злоупотреблении властью.
29.10.2019, USA, Washington: Alexander Vindman (M), führender Experte im Nationalen Sicherheitsrat für die Ukraine, verlässt eine nicht-öffentliche Anhörung im US-Repräsentantenhaus. Der hochrangige US-Offizier steht laut Medienberichten kurz davor, US-Präsident Trump in der Ukraine-Affäre schwer zu belasten. Foto: Patrick Semansky/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Свидетель разговора Трампа с Зеленским дал показания в Конгрессе 30.10.2019

Сотрудник Совета национальной безопасности США Александр Виндман заявил в Конгрессе, что "счел неуместным требование к иностранному правительству расследовать деятельность гражданина США".
The White House is seen behind a stop sign in Washington, DC, on October 1, 2013. The US government shut down Tuesday for the first time in 17 years after a gridlocked Congress failed to reach a federal budget deal amid bitter brinkmanship. Some 800,000 federal workers have been furloughed in a move reminiscent of two previous shutdowns -- for six days in November 1995 and 21 days from December that year into early 1996. AFP Photo/Karen BLEIER (Photo credit should read KAREN BLEIER/AFP/Getty Images)

Белый дом объяснил причины заморозки военной помощи Украине 18.10.2019

Временное прекращение выплаты помощи Киеву связано с опасениями по поводу коррупции в Украине и отсутствием поддержки от других стран.
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