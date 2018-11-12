Сказочный Вернигероде - город советского Мюнхгаузена (фото)

Кадр за кадром - Октябрь 2018

Осенний Любек

30.10.2018, Любек • Этот ганзейский город был основан в 1143 году на впадающей в Балтийское море реке Траве и со всех сторон окружен водой, как хорошо видно на этой фотографии. Именно такие стратегические места предпочитали ганзейские купцы. По воде они не только перевозили свои товары. Она также служила преградой на пути врагов в случае войн и конфликтов.