Сисси - 65: что немцы смотрят по телевизору в Рождество

24 декабря 1837 года родилась принцесса Елизавета Баварская, легендарная Сисси, ставшая женой императора Австро-Венгрии Франца Иосифа I. Одна из интереснейших женщин своего времени, поэтесса, профессиональная наездница, уже тогда вела образ жизни, типичный для современных состоятельных дам: диеты, спорт, поездки в солнечные уголки Европы...

Но действительно всемирная слава пришла к императрице годы спустя после ее смерти - 21 декабря 1955 года, когда на экраны вышла знаменитая австрийская кинотрилогия: "Сисси", "Сисси - молодая императрица" и "Сисси. Трудные годы императрицы". Образ наивной принцессы, ставшей одной из самых влиятельных женщин Европы, воплотила Роми Шнайдер (Romy Schneider). Эта роль принесла юной актрисе всемирную славу - не меньшую, чем слава самой Сисси. И ни одно Рождество в Германии до сих пор не обходится без "Сисси" на телеэкране.

Секрет успеха фильмов с Роми Шнайдер

Фильмы пользовались бешеной популярностью, особенно в Германии и Австрии. Когда на восьмой минуте первой части трилогии на горячем жеребце и в красном платье в кадр врывалась принцесса Сисси, она же - семнадцатилетняя Роми Шнайдер, и задорно кричала "Гутен Морген!", в кинозалах замирали сердца...

А как она трогательно кормит олененка из бутылочки! А как вспыхивают ее глаза, когда она восклицает "никогда" в ответ на предложение руки и сердца от молодого императора! А как она мило и непосредственно говорит "ты" его матери! А уж фразу "Мое любимое занятие - верховая езда! Мои любимые цветы - красные розы! Мое любимое лакомство - яблочный штрудель!" наизусть знали и повторяли все девочки Германии и Австрии.

Трилогия, реабилитировавшая немцев

Самой подкупающей деталью этих фильмов, помимо Роми Шнайдер, был тот факт, что многое в этой истории - правда. Ведь девочку Сисси и в самом деле взяли за компанию на помолвку старшей сестры, тоже красавицы, с императором, а юный монарх неожиданно для всех предпочел сделать предложение младшенькой. Вот только сцена знакомства будущих супругов - ловя рыбу, она случайно подцепила его на крючок - была придумана сценаристами.

Карлхайнц Бём и Роми Шнайдер

И еще немаловажный аспект: Сисси - это немка, дочь баварского герцога, ставшая всеми любимой императрицей в другой стране, своего рода "принцессой Дианой" позапрошлого века. Сисси-Шнайдер, несомненно, была частью имидж-кампании 1950-х, призванной реабилитировать немцев в глазах всего мира после Второй мировой войны.

Действительно, в стране, недавно избавившейся от голодных пайков, только открывающей для себя прелесть потребления, приятно было глядеть на упитанную семью Сисси. Между прочим, совместное поедание баварских сосисок в фильме показано чуть ли не первой сценой. Как немцы хотели тогда, чтобы их видели такими: легкомысленными весельчаками-балагурами, охотниками и любителями природы, а не безжалостными оккупантами...

Роми Шнайдер сбежала от Сисси в Париж

Образы Сисси и румяного, с ямочками на щеках императора так "прилипли" к Роми Шнайдер и Карлхайнцу Бёму (Karlheinz Böhm), что оба исполнителя главных ролей всю жизнь пытались их с себя "смыть", что, возможно, послужило причиной некоторых экстравагантных поступков. Так, Шнайдер сбежала в Париж и обручилась с Аленом Делоном, а Бём с облегчением сыграл серийного убийцу.

Роми Шнайдер и Ален Делон

К сожалению, слово "китч" прозвучало сразу же после выхода первого фильма о Сисси на экраны. Действительно, чтобы без перемотки до конца досмотреть последнюю треть первого фильма, когда интрига благополучно разрешилась и Сисси в белом платье (говорят, именно Елизавета Австрийская ввела моду на белые свадебные платья) и красной мантии, помахивая ручкой, плывет на пароходе, а на берегу в этот момент ликует австрийский народ, надо быть очень сентиментальным человеком. Но у кого в наши дни поднимется рука осуждать этот "китч"?!

Какой на самом деле была императрица Елизавета?

А что же настоящая Сисси? То была женщина, которой не позволяли воспитывать собственных детей, которая не могла найти в себе сил на то, чтобы хотя бы пару месяцев подряд провести в душной атмосфере габсбургской Вены. Она была одной из главных красавиц своей эпохи. Сисси дико боялась растолстеть и ежедневно изматывала себя многочасовыми тренировками. Она была равнодушна к плотской стороне любви: несмотря на то, что с мужем императрица проводила всего несколько недель в году, не было доказано ни одной ее интрижки, хотя слухи, конечно, ходили...

А вот так выглядела настоящая Елизавета Баварская

Вообще же, исходя из дня сегодняшнего, это была нормальная женщина, тянувшаяся ко всему естественному и здоровому, которая попала в абсолютно нездоровое окружение. А так как изменить ситуацию она не могла, Сисси периодически сбегала, проводя большую часть жизни за пределами империи.

Но действительность нагнала ее и за границей: сначала - самоубийство сына-наследника престола, а потом - ее собственная смерть от руки анархиста, зарезавшего Сисси заточкой. Последними словами императрицы были: "Что же это все-таки со мной произошло?"

Смотрите также:

Роми Шнайдер в жизни и на экране Роземари Альбах (Роми Шнайдер) родилась 23 сентября 1938 года в семье актеров. Магда Шнайдер и Вольф Альбах-Ретти (на фото - в картине "Сон в зимнюю ночь", 1935 г.) не раз снимались вместе. Из дневника Роми Шнайдер: "Моя мать не оставила мне никакого другого шанса, кроме как стать актрисой".

Роми Шнайдер в жизни и на экране Родители Роми быстро развелись. Кроме того, они постоянно были заняты на съемках. Девочка росла сначала у бабушки, а потом - в интернате, где часто играла в школьных постановках. Из дневника: "Играть на сцене мне ужасно нравится... Жаль, у мамы никогда нет времени посмотреть меня на премьере. К другим девочкам родители всегда приезжают". На фото - с матерью.

Роми Шнайдер в жизни и на экране Роми Шнайдер (в центре) дебютировала в картине "Когда вновь расцветает белая сирень" (1953 г.) Из дневника: "Все получилось! Я снимаюсь! Здорово!... Я попаду на обложку! Куплю штук десять журналов, не меньше. Вот шумиха-то будет!... Итак, мой первый фильм готов... Что касается меня, то я бы так и продолжала".

Роми Шнайдер в жизни и на экране Фильм "Сисси" (1955 г.) прославил Роми на весь мир. Из дневника: "Вот мучение! Сисси в юности носила черные волосы, гораздо длиннее, чем у меня сейчас... я ношу парик. Отвратительное чувство. Так непривычно, а главное - так утомительно. Это тяжесть, которую мне нужно постоянно таскать на себе!"

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника о встрече с Аленом Делоном: "Продюсеры устроили для прессы мою встречу с партнером по фильму прямо в аэропорту... Внизу, у трапа, стоял слишком красивый, слишком тщательно причесанный, слишком юный парень... Красные розы в его руках выглядели тоже слишком красными. Ну, и пошлятина, а мальчик этот - просто тоска! А его от меня тошнило, - так грубо он потом выразился на этот счет".

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника: "Из Парижа в Брюссель мы с Аленом поехали поездом. Почему-то в купе мы не ссорились. Наоборот, флиртовали. Стоило мне в Брюсселе выйти из вагона, как моя мама проницательно взглянула на меня и в один миг определила: "Ого! Да ты попалась..."

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника (1961 г.): "Никому не дано выпрыгнуть из своей шкуры. Ты же не можешь просто отшвырнуть то, что формировало твою натуру с самого детства. Ален этого не мог, я этого не могла. И поэтому наши отношения с самого начала были обречены... Ален был молодым кобелем - и всегда останется молодым кобелем... Я не хотела бы все это пережить еще раз, я бы этого просто не вынесла".

Роми Шнайдер в жизни и на экране Роми Шнайдер вышла замуж за немецкого актера и режиссера Харри Мейена в 1966 году. Из дневника: "После Алена... я была смертельно несчастна... Мейен меня так защищает... С Харри я наконец-то в безопасности. Я стала спокойнее. Перестала быть столь болезненно честолюбивой, как раньше... Для некоторых мы стали обычной мещанской супружеской парой..."

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника о рождении сына (1966 г.): "Харри привез меня в больницу, и когда профессор сказал, что это будет еще нескоро, вернулся домой и принял снотворное, чтобы унять волнение и уснуть... Через шесть часов Давид уже был тут как тут, и Харри проспал это событие дома на диване... Дитя воплощает для меня жизнь, полную мира, семьи, защищенности".

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника (1966 г.): "Беременность - это было прекрасно. И потом я еще два года не работала... и мне было так хорошо. Мой сын родился в Берлине. Там я провела самые прекрасные, самые счастливые годы моей жизни".

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из письма отцу (1967 г.): "Мой родной отец не был по-настоящему отцом. Увы. Но сегодня я думаю: он слишком рано умер... Юной девочкой я больше всего любила сидеть в комнате моего отца, которого уже не было в доме: он оставил мою мать... Отец был человек очень легкомысленный, детей он вообще не хотел, хотел только женщин... Он умер от второго инфаркта".

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника (1972 г): "Всякий раз, увидев журналистов, я чувствую себя как кролик перед удавом. Взгляды этих людей меня настолько парализуют, что я не могу произнести ничего разумного... Это же невозможно: выйдешь вечером, а на следующий день читаешь, что разрушаешь брак или обманываешь своего мужа!"

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника (1971 г.): "Лучше всего я чувствую себя, когда снимаюсь. Мое нездоровье становится заметнее, как только заканчиваются съемки. В перерывах. Мое низкое давление сразу дает о себе знать... Во Франции я могу играть роли, каких мне в других странах не предлагают". На фото - с режиссером Лукино Висконти.

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника (1972 г.): "Моя каждодневная жизнь такая же, как будни любой женщины, имеющей мужа и сына. Разве что я не хожу покупать молоко и булочки..."

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника (1972 г.): "Французы научили меня жить, любить, одеваться и спать... Почему я не снимаюсь в Германии? Это зависит не от меня. А от того, что мне не предлагают ролей, которые я хотела бы играть". На фото - с Клаусом Кински в картине "Главное - любить", режиссер - Анджей Жулавский.

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника (1973 г.): "В действительности я просто опередила свое время. В те годы, когда еще и речи не было об освобождении женщин, я предприняла свое собственное освобождение. Я выстроила свою судьбу сама, и я ни в чем не раскаиваюсь... После моего разрыва с Харри Мейеном меня в Германии определили как еще более наглую, еще более красивую и еще более эксцентричную".

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника (1974 г.): "Я уехала из Германии, потому что кроме Сисси мне ничего не предлагали. Но потом это было превратно истолковано как предательство. Не уехала бы я тогда во Францию - никогда не получила бы такого развития". На фото - в картине "Адское трио", режиссер - Франсис Жиро.

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника о втором браке: "Главное сейчас - Даниэль Биазини... Я могу любить и быть счастливой... Я хотела бы второго ребенка". Сара, дочь Роми Шнайдер и Даниэля Биазини, родилась в 1977 году. В 1979 году в Гамбурге повесился бывший муж Роми Шнайдер Харри Мейен. В 1981 году Биазини и Шнайдер развелись. Из дневника: "Даниэль оставил меня в полном хаосе"...

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника (1976 г.): "В сентябре я снимаюсь в Берлине в "Групповом портрете с дамой" по роману Генриха Бёлля... Уже давно хотела здесь работать, но не было ничего подходящего... самое интересное в этом фильме - то, что трагедия 1939-1945 годов показана здесь с точки зрения побежденных, ведь до сих пор ее изображали с точки зрения победителей". На фото - с Генрихом Бёллем.

Роми Шнайдер в жизни и на экране В 1981 году в результате несчастного случая погиб Давид - 14-летний сын Роми Шнайдер. Он перелезал через забор и напоролся на кол ограды. Из дневника (1981 г.): "Мама, мой ребенок... Мой ребенок умер..." После смерти сына актриса снялась в своем последнем фильме - драме "Прохожая из Сан-Суси". 29 мая 1982 года Роми Шнайдер умерла от остановки сердца... Автор: Дарья Брянцева

