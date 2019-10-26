Сирия отклонила предложение ФРГ о зоне безопасности

Сирийский президент Башар Асад отклонил предложение министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) о создании на севере Сирии зоны безопасности, контролируемой международными силами при участии Турции и России. Соответствующее заявление сирийский лидер сделал в четверг, 31 октября, в интервью телеканалам Al-Sourea и al-Ikhbariya.

Асад положительно отозвался о решении, найденном 22 октября президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы двух стран потребовали от курдских боевиков покинуть зону боевых действий в течение 150 часов. Следить за их отходом призваны турецкие и российские военнослужащие, которые осуществляют патрулирование в данном районе.

"Русские переиграли американцев"

"В краткосрочной перспективе это - хорошее соглашение", - подчеркнул Асад.

"Недавнее предложение Германии было незамедлительно поддержано НАТО. Немцы не пошли бы на него, если бы не действовали в интересах американцев", - отметил глава сирийского государства. Он напомнил, что "в этой инициативе речь шла о восстановлении безопасности в данном районе под эгидой международного сообщества". При этом, по мнению сирийского президента, подобный шаг лишил бы сирийские власти контроля над этой зоной, фактически приведя к ее обособлению.

Посредством достигнутого Москвой соглашения "русские обуздали" устремления "турок, переиграли американцев и положили конец призывам к интернационализации, исходившим от немцев", считает сирийский лидер. "Вот почему данное соглашение - положительный шаг. Оно не достигает ничего - в том смысле, что оно не заставит турок уйти незамедлительно. Тем не менее, оно ограничивает ущерб и дает шансы на освобождение региона в дальнейшем", - полагает Асад.

Реакция на инициативу Крамп-Карренбауэр по Сирии

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее предложила создать зону безопасности на севере Сирии с целью форсировать борьбу с джихадистской группировкой "Исламское государство" (ИГ) и обеспечить возвращение домой сирийских беженцев, которые покинули родные места из-за военной операции Турции.

Россия отклонила предложение немецкого министра обороны, поскольку уже достигла договоренности с Турцией о разделе контроля над северной частью Сирии. Франция скептически отреагировала на инициативу, а США одобрили предложение.

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