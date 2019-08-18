Сирийские беженцы в Германии: путь домой запрещен?

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) в середине августа выступил с заявлением, возмутившим правозащитников. В интервью еженедельнику Bild am Sonntag он пригрозил лишать статуса беженца сирийцев, которые, получив убежище в Германии, вновь посещают родину по личным мотивам.

"Тот, кто, будучи сирийским беженцем, регулярно проводит отпуск в Сирии, не имеет серьезных оснований утверждать, что его там преследуют. Мы должны лишить его статуса беженца", - полагает министр. Глава МВД уверен, что Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) незамедлительно запустит соответствующую процедуру, как только узнает о поездках в страну происхождения.

Вправе ли беженец съездить на похороны матери?

Последствия авианалета в провинции Идлиб

Оппозиция и общественные организации подвергли высказывания Зеехофера жесткой критике. "По всей видимости, глава МВД считает, что сирийские беженцы едут в страну, в которой идет гражданская война, чтобы отдохнуть", - саркастически замечает глава немецкой благотворительной организации Caritas Петер Неэр (Peter Neher). - Из нашего опыта работы с сирийскими беженцами мы знаем, что они ненадолго выезжают в страну своего происхождения, чтобы, к примеру, навестить больных или малолетних родственников, которые остро нуждаются в помощи, или же похоронить близких".

Стоит отметить, что так называемый паспорт беженца, который выдается людям с этим статусом, дает обладателю право выехать за границу, однако не в ту страну, из которой он бежал.

Беженцы в Берлине, 2015 год

Беженец из Сирии Анвар Абдулкадель, который работает в Кельне переводчиком, подтверждает, что тема поездок сирийцев на родину активно обсуждается и в соцсетях. В случае болезни или серьезных проблем у своих родных беженцы пытаются - зачастую с помощью нелегальных перевозчиков - выехать в Сирию через соседние страны: Турцию, Ирак или Ливан, рассказывает Анвар.

Его соотечественник, беженец Али (имя изменено по его просьбе) добавляет: "С одной стороны, я понимаю, что многие беженцы тоскуют по своим родным, особенно если им не разрешают вызвать их в Германию из-за ограничений на воссоединение семей. С другой стороны, я считаю, что беженцы должны соблюдать немецкие законы, иначе они просто эксплуатируют право на убежище ".

Предвыборный ход Зеехофера?

За последние несколько лет приток сирийских беженцев в ФРГ составил 780 000 человек. При этом Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев не располагает данными, сколько из них действительно ездят на родину и по каким причинам. Статистики о том, в каком количестве случаев это привело к аннулированию статуса беженца, тоже нет.

Хорст Зеехофер

Стоит отметить, что Хорст Зеехофер, который до января 2019 года возглавлял Христианско-социальный союз (ХСС) - "сестринскую" партию Христианско-демократического союза, с которым она образует единый блок, - выступил с жестким заявлением о сирийских беженцах как раз накануне местных выборов в трех федеральных землях. Эксперт парламентской фракции Левой партии по внутренним делам Улла Йельпке (Ulla Jelpke) обвинила главу МВД в том, что тем самым он пытается привлечь на свою сторону сторонников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Даже если сирийцы действительно посещают страну своего происхождения, они пускаются в столь опасное путешествие не для того, чтобы отдохнуть, уверена Йельпке. Скорее, к этому их вынуждают жесткие правила по воссоединению семьи, подчеркивает политик.

Квота на семьи беженцев: не более 1000 человек в месяц

Проездной документ беженца

Согласно немецкому законодательству, беженцы имеют право вызвать в Германию только самых близких родственников - супругов, несовершеннолетних детей или родителей, если речь идет о детях, прибывших в Германию в одиночку.

Между тем следует отметить, что многие выходцы из Сирии получили в Германии лишь так называемый ограниченный тип защиты. Это происходит, если их случай не подпадает ни под Женевскую конвенцию о беженцах, ни под определение политического преследования, но мигранту, тем не менее, угрожает опасность при возвращении на родину. С марта 2016 года такие мигранты могли привозить в ФРГ родственников только в исключительных случаях. 1 августа 2018 года вступил в силу закон, позволяющий им снова воссоединяться со своими семьями. В рамках этой программы ежемесячно в Германию могут приезжать не более 1000 человек.

До конца 2019 года выдворять сирийцев из ФРГ запрещено

Добровольное возвращение в страну происхождения может стать основанием для отзыва статуса беженца, но лишь в том случае, если беженец снова находится под защитой своей страны. "Поездка с целью отдыха или долгосрочное пребывание в стране происхождения может свидетельствовать о том, что беженец не опасается преследований", - отмечают в BAMF.

Впрочем, к автоматической потере статуса беженца это не ведет. С 2015 года законодательство ЕС требует, чтобы каждый подобный случай рассматривался в индивидуальном порядке. В BAMF считают, что краткосрочная поездка на родину для того, чтобы исполнить свой моральный долг, - к примеру, присутствовать на похоронах или навестить тяжелобольного члена семьи - не является основанием для лишения статуса беженца.

В интервью Bild am Sonntag Зеехофер также отметил, что власти внимательно следят за развитием ситуации в Сирии. Как только позволит обстановка, Германия тут же начнет осуществлять возвращение беженцев на родину, предупредил он. Впрочем, пока что ни одного сирийца не выдворят из ФРГ даже в случае утраты статуса беженца. На фоне нестабильной обстановки в регионе до конца 2019 года депортация граждан Сирии из Германии запрещена.

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