Сирийская армия взяла под контроль границу с Израилем

Сирийские правительственные войска захватили последнюю, контролируемую экстремистами из группировки "Исламское государство" деревню в районе Голанских высот. Таким образом, граница между Сирией и Израилем, впервые с 2011 года, оказалась полностью подконтрольна правительству Башара Асада, сообщает во вторник, 31 июля, израильское издание The Times of Israel.

Регион на юге Сирии, граничащий с Израилем, после начала гражданского противостояния в 2011 году сначала оказался в руках повстанцев, а позже перешел в руки группировке "Джейш Халид Ибн аль-Валид", близкой джихадистам из террористической организации "Исламское государство". После продолжительных боев официальный Дамаск объявил об установлении контроля над регионом.

При этом в руках у террористов до сих остаются заложники из числа друзов, захваченные исламистами в последнюю неделю июля. Судьба более чем 30 человек остается неизвестной. Как отмечает израильское издание, ИГ в субботу, 28 июля, опубликовало видео, призывающее власти Сирии не рисковать жизнью заложников и прекратить дальнейшее наступление на позиции исламистов.

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