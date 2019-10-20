 Сиреневый туман над голубым Дунаем (фото) | Кадр дня | DW | 21.10.2019

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Кадр за кадром

Сиреневый туман над голубым Дунаем (фото)

Предутренний туман в Баден-Вюртемберге - осенний, сиреневый, лиловый и загадочный.

Даугендорф

Даугендорф • Идеальный октябрь в Германии должен быть золотым и туманным. Согласно прогнозам погоды, наступившая неделя будет теплой и солнечной - очень подходящей для любителей походов и велосипедных туров. Что касается туманов, то они тоже радуют и расстилаются во всей свой красе. Эта фотография была сделана ранним октябрьским утром незадолго до восхода солнца в районе баден-вюртембергского Даугендорфа, расположенного на Дунае. 

Смотрите также:
Самые популярные велосипедные маршруты по Германии

  • Лес в Нижней Саксонии

    По Германии - на велосипеде

    Велосипедный туризм

    Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) - немецкая общественная организация, в которой состоит около 160 тысяч человек. Каждый год этот клуб проводит опрос, чтобы определить самые популярные многодневные веломаршруты по стране. Предлагаем вашему вниманию первую десятку самых популярных велосипедных маршрутов в Германии по итогам 2018 года.

  • Везер

    По Германии - на велосипеде

    1. Везерский маршрут

    Везерский маршрут - Weserradweg. Протяженность: 515 км. Начинается в Нижней Саксонии в городе Ганноверш-Мюнден на месте слияния рек Верра и Фульда, образующих Везер. Ведет до места впадения в Северное море около Бремерхафена и далее доходит до Куксхафена. Достопримечательности и города: архитектурные памятники везерского ренессанса; Гамельн, Бад-Эйнхаузен, Порта-Вестфалика, Минден, Бремен.

  • Дрезден

    По Германии - на велосипеде

    2. Эльбский маршрут

    Эльбский маршрут - Elberadweg. Протяженность: 1220 км. Начинается на курорте Шпиндлерув-Млин в Чехии. Заканчивается в немецком городе Куксхафен, где Эльба впадает в Северное море. Достопримечательности и города: Саксонская Швейцария; Дрезден, Мейсен, Торгау, Виттенберг, Дессау, Магдебург, Гамбург.

  • Виттен, Рурская область

    По Германии - на велосипеде

    3. Рурский маршрут

    Рурский маршрут - RuhrtalRadweg. Протяженность: 230 км. Начинается около истока реки Рур в городе Винтерберг, проходит по Рурской области в земле Северный Рейн - Вестфалия и заканчивается в Дуйсбурге, где Рур впадает в Рейн. Достопримечательности и города: промышленные памятники - шахта "Цольферайн" в Эссене и другие; Изерлон, Дортмунд, Виттен, Бохум, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Оберхаузен.

  • Пассау

    По Германии - на велосипеде

    4. Дунайский маршрут

    Дунайский маршрут - Donauradweg. Протяженность: 2850 км, из них по Германии - около 600 км. Начинается в немецком городе Донауэшинген в земле Баден-Вюртемберг, также проходит по Баварии, заканчивается в дельте Дуная в Румынии. Достопримечательности и города в Германии: замок Зигмаринген, биосферный заповедник Швабский Альб; Донаувёрт, Ингольштадт, Регенсбург, Пассау.

  • Мерсбург

    По Германии - на велосипеде

    5. Боденский маршрут

    Боденский маршрут - Bodensee-Radweg. Протяженность: около 260 километров. Проложен вокруг Боденского озера по Германии, Швейцарии и Австрии. Начинается и заканчивается в Констанце. Достопримечательности и города в Германии: памятники Всемирного наследия в Унтерульдингене и на острове Райхенау, цветочный остров Майнау, многочисленные памятники барокко; Линдау, Фридрихсхафен, Мерсбург.

  • Майн

    По Германии - на велосипеде

    6. Майнский маршрут

    Майнский маршрут - MainRadweg. Протяженность: около 600 км. Начинается в баварском Бишофсгрюне около истока реки Вайсер-Майн - правой составляющей Майна. Заканчивается в Майнце, где эта река впадает в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Байройте, Бамберге и Вюрцбурге; Ашаффенбург, Ханау, Франкфурт-на-Майне.

  • Кохем

    По Германии - на велосипеде

    7. Мозельский маршрут

    Мозельский маршрут - Mosel-Radweg. Протяженность: 239 км. Часть международного маршрута Velo Tour Moselle. Начинается на французской границе в коммуне Перль. Заканчивается в Кобленце на месте впадения Мозеля в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Трире, винодельческие деревушки, замок в Кохеме; Бернкастель-Кус - родина философа Николая Кузанского, Трабен-Трарбах.

  • Замок Пфальцграфенштайн на Среднем Рейне

    По Германии - на велосипеде

    8. Рейнский маршрут

    Рейнский маршрут - Rheinradweg. Протяженность: около 1230 км, из них по Германии - около 980 км. Проходит через пять стран - от истока в Швейцарских Альпах до устья в Нидерландах. Достопримечательности и города в Германии: замки на Среднем Рейне, скала Лорелей, соборы в Шпайере, Вормсе и Кельне; Майнц, Бинген, Карлсруэ, Обервезель, Кобленц, Бонн, Дюссельдорф, Ксантен.

  • Фишланд-Дарс-Цингст

    По Германии - на велосипеде

    9. Балтийский маршрут

    Балтийский маршрут - Ostseeküsten-Radweg, он же - Ганзейский маршрут. Протяженность: 7980 км через девять стран на Балтийском море, по Германии - 1095 км. В Германии маршрут начинается во Фленсбурге на датской границе и ведет до польской границы - курорта Альбек на Узедоме. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Висмаре и Штральзунде, Рюген; Киль, Травемюнде, Грайфсвальд.

  • Церковь Святого Варфоломея на Кёнигсзе

    По Германии - на велосипеде

    10. Баварский озерный маршрут

    Баварский озерный маршрут - Bodensee-Königssee Radweg. Протяженность: 418 км. Начинается в Линдау на Боденском озере. Заканчивается в Берхтесгадене на озере Кёнигсзе. Проходит мимо озер вдоль предгорий Альп. Достопримечательности, города и общины: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, церковь Св. Варфоломея на Кёнигсзе, дом-музей Кандинского и Мюнтер в Мурнау; Фюссен, Бернау-ам-Кимзе, Траунштайн.

  • Альтландсберг, Бранденбург

    По Германии - на велосипеде

    Популярные регионы

    По результатам опроса были также названы самые популярные регионы Германии для путешествий на велосипедах в 2018 году. В первой десятке оказались Бавария, Мюнстерланд, Везерская возвышенность, Боденское озеро, Рурская область, Мозель, долина Эльбы, побережье Балтийского моря, Айфель и Эмсланд.

    Автор: Максим Нелюбин



Путешествие в фотографиях по туманной Германии

  • Мюнхен

    Туманные ландшафты

    Собор Фрауэнкирхе (Frauenkirche) и колонна Девы Марии (Mariensäule) в Мюнхене, Бавария

  • Бернбойрен

    Туманные ландшафты

    Альпийское предгорье в районе Бернбойрена (Bernbeuren), Бавария

  • Кельн

    Туманные ландшафты

    Кафедральный собор в Кельне (Kölner Dom), Северный Рейн-Вестфалия

  • Берлин

    Туманные ландшафты

    Бранденбургские ворота (Brandenburger Tor), Берлин

  • Нюрнберг

    Туманные ландшафты

    Нюрнберг (Nürnberg), Бавария

  • Штраубинг (Straubing)

    Туманные ландшафты

    Штраубинг (Straubing), Бавария

  • Марбург

    Туманные ландшафты

    Марбургский замок (Marburger Schloss), Гессен

  • Боденское озеро

    Туманные ландшафты

    Боденское озеро (Bodensee), Баден-Вюртемберг

  • Штральзунд

    Туманные ландшафты

    Ратуша в Штральзунде (Stralsund), Мекленбург-Передняя Померания

  • Саксонская Швейцария

    Туманные ландшафты

    Ратен (Rathen) в Саксонской Швейцарии (Sächsische Schweiz), Саксония

  • Оберальтайх

    Туманные ландшафты

    Монастырь Оберальтайх (Kloster Oberalteich), Бавария

  • Нойшванштайн

    Туманные ландшафты

    Замок Нойшванштайн (Neuschwanstein), Бавария

  • Большой Фельдберг

    Туманные ландшафты

    Гора Большой Фельдберг (Großer Feldberg), Гессен

  • Радебург

    Туманные ландшафты

    Радебург (Radeburg), Саксония

  • Берлин

    Туманные ландшафты

    Телевизионная башня на Александерплац (Berliner Fernsehturm), Берлин

  • Штарнбергское озеро

    Туманные ландшафты

    Штарнбергское озеро (Starnberger See), Бавария

  • Шверин

    Туманные ландшафты

    Замок в Шверине (Schwerin), Мекленбург-Передняя Померания

  • Эшенлоэ

    Туманные ландшафты

    Эшенлоэ (Eschenlohe), Бавария

  • Грайфсвальд

    Туманные ландшафты

    Грайфсвальд (Greifswald), Мекленбург-Передняя Померания

  • Гельголанд

    Туманные ландшафты

    Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн

  • Кюлунгсборн

    Туманные ландшафты

    Курорт Кюлунгсборн (Kühlungsborn) на Балтийском море, Мекленбург-Передняя Померания

  • Остров Пёль

    Туманные ландшафты

    Причал на острове Пёль (Insel Poel), Мекленбург - Передняя Померания

  • Линдау

    Туманные ландшафты

    Боденское озеро (Bodensee) около Линдау, Бавария

  • Узедом

    Туманные ландшафты

    Остров Узедом (Usedom), Мекленбург-Передняя Померания

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

Розовый туман швабских ландшафтов

В такую погоду здесь даже видно Альпы, расположенные примерно в сотне километров отсюда. (04.10.2019)  

Ноябрьский туман на баварском озере Фихтельзе

В лесах вокруг этого живописного озера растут горные сосны, пушистые березы, шикша, голубика, осока и пушица. (27.11.2018)  

Золотой туман во "Флоренции на Эльбе"

Раннее зимнее утро на Эльбе в саксонской столице - Дрездене. (27.01.2019)  

Франкфурт в тумане

Откуда открывается такой романтический вид на банковские небоскребы Франкфурта-на-Майне? (08.11.2018)  

Шаолинь в Сааре, или Кунг-фу в тумане

Два раза в неделю встречаются любители кунг-фу на этой площади в столице земли Саар - городе Саарбрюккене. Осенние туманы и прохладная погода им не помеха. (21.11.2014)  

Очей очарованье, или Прощальная краса немецких ландшафтов

На календаре - ноябрь, а это значит, что в запасниках и прочих закромах накопилось много фотографий нынешней немецкой осени. (08.11.2018)  

Живописные ландшафты осенней Германии

На фотографиях из осенней Германии - золотой октябрь, туманные рассветы, аисты на пути в теплые края, мокрые каштаны, аппетитные боровики и другие красочные мотивы. (05.10.2017)  

10 причин любить Баден-Вюртемберг

Где делают "Мерседесы" и "Порше"? Чем привлекательны Шварцвальд и Боденское озеро? Где в Германии находится больше всего ресторанов, отмеченных звездами "Мишлена"? (18.03.2016)  

Туманные ландшафты  

По Германии - на велосипеде  

Аудио- и видеофайлы по теме

Прокат велосипедов в Германии: как это работает  

Велосипеды из бамбука: прочные, легкие, экологичные  

На велосипеде вдоль бывшей Берлинской стены  

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BdT mit Deutschlandsbezug | Sonnenaufgang mit Alpenblick bei Föhn

Розовый туман швабских ландшафтов (фото) 04.10.2019

В такую погоду здесь даже видно Альпы, расположенные примерно в сотне километров отсюда.

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