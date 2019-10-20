Сиреневый туман над голубым Дунаем (фото)

Даугендорф • Идеальный октябрь в Германии должен быть золотым и туманным. Согласно прогнозам погоды, наступившая неделя будет теплой и солнечной - очень подходящей для любителей походов и велосипедных туров. Что касается туманов, то они тоже радуют и расстилаются во всей свой красе. Эта фотография была сделана ранним октябрьским утром незадолго до восхода солнца в районе баден-вюртембергского Даугендорфа, расположенного на Дунае.

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Самые популярные велосипедные маршруты по Германии

По Германии - на велосипеде Велосипедный туризм Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) - немецкая общественная организация, в которой состоит около 160 тысяч человек. Каждый год этот клуб проводит опрос, чтобы определить самые популярные многодневные веломаршруты по стране. Предлагаем вашему вниманию первую десятку самых популярных велосипедных маршрутов в Германии по итогам 2018 года.

По Германии - на велосипеде 1. Везерский маршрут Везерский маршрут - Weserradweg. Протяженность: 515 км. Начинается в Нижней Саксонии в городе Ганноверш-Мюнден на месте слияния рек Верра и Фульда, образующих Везер. Ведет до места впадения в Северное море около Бремерхафена и далее доходит до Куксхафена. Достопримечательности и города: архитектурные памятники везерского ренессанса; Гамельн, Бад-Эйнхаузен, Порта-Вестфалика, Минден, Бремен.

По Германии - на велосипеде 2. Эльбский маршрут Эльбский маршрут - Elberadweg. Протяженность: 1220 км. Начинается на курорте Шпиндлерув-Млин в Чехии. Заканчивается в немецком городе Куксхафен, где Эльба впадает в Северное море. Достопримечательности и города: Саксонская Швейцария; Дрезден, Мейсен, Торгау, Виттенберг, Дессау, Магдебург, Гамбург.

По Германии - на велосипеде 3. Рурский маршрут Рурский маршрут - RuhrtalRadweg. Протяженность: 230 км. Начинается около истока реки Рур в городе Винтерберг, проходит по Рурской области в земле Северный Рейн - Вестфалия и заканчивается в Дуйсбурге, где Рур впадает в Рейн. Достопримечательности и города: промышленные памятники - шахта "Цольферайн" в Эссене и другие; Изерлон, Дортмунд, Виттен, Бохум, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Оберхаузен.

По Германии - на велосипеде 4. Дунайский маршрут Дунайский маршрут - Donauradweg. Протяженность: 2850 км, из них по Германии - около 600 км. Начинается в немецком городе Донауэшинген в земле Баден-Вюртемберг, также проходит по Баварии, заканчивается в дельте Дуная в Румынии. Достопримечательности и города в Германии: замок Зигмаринген, биосферный заповедник Швабский Альб; Донаувёрт, Ингольштадт, Регенсбург, Пассау.

По Германии - на велосипеде 5. Боденский маршрут Боденский маршрут - Bodensee-Radweg. Протяженность: около 260 километров. Проложен вокруг Боденского озера по Германии, Швейцарии и Австрии. Начинается и заканчивается в Констанце. Достопримечательности и города в Германии: памятники Всемирного наследия в Унтерульдингене и на острове Райхенау, цветочный остров Майнау, многочисленные памятники барокко; Линдау, Фридрихсхафен, Мерсбург.

По Германии - на велосипеде 6. Майнский маршрут Майнский маршрут - MainRadweg. Протяженность: около 600 км. Начинается в баварском Бишофсгрюне около истока реки Вайсер-Майн - правой составляющей Майна. Заканчивается в Майнце, где эта река впадает в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Байройте, Бамберге и Вюрцбурге; Ашаффенбург, Ханау, Франкфурт-на-Майне.

По Германии - на велосипеде 7. Мозельский маршрут Мозельский маршрут - Mosel-Radweg. Протяженность: 239 км. Часть международного маршрута Velo Tour Moselle. Начинается на французской границе в коммуне Перль. Заканчивается в Кобленце на месте впадения Мозеля в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Трире, винодельческие деревушки, замок в Кохеме; Бернкастель-Кус - родина философа Николая Кузанского, Трабен-Трарбах.

По Германии - на велосипеде 8. Рейнский маршрут Рейнский маршрут - Rheinradweg. Протяженность: около 1230 км, из них по Германии - около 980 км. Проходит через пять стран - от истока в Швейцарских Альпах до устья в Нидерландах. Достопримечательности и города в Германии: замки на Среднем Рейне, скала Лорелей, соборы в Шпайере, Вормсе и Кельне; Майнц, Бинген, Карлсруэ, Обервезель, Кобленц, Бонн, Дюссельдорф, Ксантен.

По Германии - на велосипеде 9. Балтийский маршрут Балтийский маршрут - Ostseeküsten-Radweg, он же - Ганзейский маршрут. Протяженность: 7980 км через девять стран на Балтийском море, по Германии - 1095 км. В Германии маршрут начинается во Фленсбурге на датской границе и ведет до польской границы - курорта Альбек на Узедоме. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Висмаре и Штральзунде, Рюген; Киль, Травемюнде, Грайфсвальд.

По Германии - на велосипеде 10. Баварский озерный маршрут Баварский озерный маршрут - Bodensee-Königssee Radweg. Протяженность: 418 км. Начинается в Линдау на Боденском озере. Заканчивается в Берхтесгадене на озере Кёнигсзе. Проходит мимо озер вдоль предгорий Альп. Достопримечательности, города и общины: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, церковь Св. Варфоломея на Кёнигсзе, дом-музей Кандинского и Мюнтер в Мурнау; Фюссен, Бернау-ам-Кимзе, Траунштайн.

По Германии - на велосипеде Популярные регионы По результатам опроса были также названы самые популярные регионы Германии для путешествий на велосипедах в 2018 году. В первой десятке оказались Бавария, Мюнстерланд, Везерская возвышенность, Боденское озеро, Рурская область, Мозель, долина Эльбы, побережье Балтийского моря, Айфель и Эмсланд. Автор: Максим Нелюбин





Путешествие в фотографиях по туманной Германии

Туманные ландшафты Собор Фрауэнкирхе (Frauenkirche) и колонна Девы Марии (Mariensäule) в Мюнхене, Бавария

Туманные ландшафты Альпийское предгорье в районе Бернбойрена (Bernbeuren), Бавария

Туманные ландшафты Кафедральный собор в Кельне (Kölner Dom), Северный Рейн-Вестфалия

Туманные ландшафты Бранденбургские ворота (Brandenburger Tor), Берлин

Туманные ландшафты Нюрнберг (Nürnberg), Бавария

Туманные ландшафты Штраубинг (Straubing), Бавария

Туманные ландшафты Марбургский замок (Marburger Schloss), Гессен

Туманные ландшафты Боденское озеро (Bodensee), Баден-Вюртемберг

Туманные ландшафты Ратуша в Штральзунде (Stralsund), Мекленбург-Передняя Померания

Туманные ландшафты Ратен (Rathen) в Саксонской Швейцарии (Sächsische Schweiz), Саксония

Туманные ландшафты Монастырь Оберальтайх (Kloster Oberalteich), Бавария

Туманные ландшафты Замок Нойшванштайн (Neuschwanstein), Бавария

Туманные ландшафты Гора Большой Фельдберг (Großer Feldberg), Гессен

Туманные ландшафты Радебург (Radeburg), Саксония

Туманные ландшафты Телевизионная башня на Александерплац (Berliner Fernsehturm), Берлин

Туманные ландшафты Штарнбергское озеро (Starnberger See), Бавария

Туманные ландшафты Замок в Шверине (Schwerin), Мекленбург-Передняя Померания

Туманные ландшафты Эшенлоэ (Eschenlohe), Бавария

Туманные ландшафты Грайфсвальд (Greifswald), Мекленбург-Передняя Померания

Туманные ландшафты Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн

Туманные ландшафты Курорт Кюлунгсборн (Kühlungsborn) на Балтийском море, Мекленбург-Передняя Померания

Туманные ландшафты Причал на острове Пёль (Insel Poel), Мекленбург - Передняя Померания

Туманные ландшафты Боденское озеро (Bodensee) около Линдау, Бавария

Туманные ландшафты Остров Узедом (Usedom), Мекленбург-Передняя Померания Автор: Максим Нелюбин



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