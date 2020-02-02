 Симптомы вируса нашли у 20 человек, эвакуированных Францией из Уханя | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.02.2020

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Мир

Симптомы вируса нашли у 20 человек, эвакуированных Францией из Уханя

2 февраля Франция эвакуировала спецрейсом из Уханя 250 человек, в том числе 64 своих гражданина. Около 20 пассажиров этого рейса проявляют признаки заражения коронавирусом.

Пассажиры самолета, эвакуировавшего граждан Франции из китайского города Уханя, ставшего эпицентром распространения нового коронавируса

Пассажиры спецрейса, организованного Францией для эвакуации граждан из Уханя

У около 20 пассажиров самолета, арендованного Францией для эвакуации своих граждан из китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса 2019-nCoV, проявляются симптомы вызываемой им легочной болезни. Об этом заявила в воскресенье, 2 февраля, в Париже министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен, добавив, что в ближайшее время эти пациенты пройдут медицинское обследование. В их числе как французы, так и граждане других стран.

Второй самолет с эвакуированными из Китая французами, приземлился 2 февраля на военном аэродроме Истр, расположенном вблизи города Марселя. На борту находились 250 пассажиров, в том числе 64 гражданина Франции и представители еще 29 национальностей. 

Некоторые пассажиры после промежуточной остановки в Истре продолжили полет. До сегодняшнего дня во Франции было зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом.

Эвакуация граждан Германии из Уханя

Контекст

Туристическое сообщение между Россией и Китаем закрыто. Для защиты россиян от коронавируса из КНР власти РФ также пустили в ход тепловизоры и дали рекомендации гражданам и турфирмам. (28.01.2020)

Китайские власти, хотя сначала и замалчивали факты о коронавирусе, принимают более эффективные меры, чем в 2003 году. Но КНР еще предстоит до конца пройти это испытание, считает немецкий журналист Франк Зирен. (01.02.2020)

В субботу, 1 февраля, спецоперацию по эвакуации граждан Германии и членов их семей из Уханя провел и бундесвер. На борту самолета, приземлившегося вечером этого дня во Франкфурте-на-Майне, находились в общей сложности 128 человек. Как стало известно позже, у двоих пассажиров этого спецрейса были обнаружены признаки заражения коронавирусом.

В настоящий момент они находятся в университетской клинике Франкфурта-на-Майне. По словам главврача клиники Юргена Графа (Jürgen Graf), оба гражданина Германии, у которых был диагностирован коронавирус, находятся на карантине, с медицинской точки зрения, они в хорошем состоянии.

Число зараженных коронавирусом в мире

По данным на воскресенье, 2 февраля, число зараженных китайским коронавирусом по всему миру достигло 14 380 пациентов. При этом за последние сутки было зарегистрировано рекордное число новых заражений: 2580. В КНР инфекция уже привела к гибели 304 человек. Только в провинции Хубэй, где находится город Ухань, за прошедшие сутки было зарегистрировано 45 летальных исходов.

На сегодня известно также об около 150 случаях заражения коронавирусом за пределами Китая.

Смотрите также:

  • Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простуды.

    Новый коронавирус из Китая

    Симптомы коронавируса

    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

  • Диаметр коронавируса 2019-nCoV из Китая оставляет от 80 до 160 нанометров.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус под микроскопом

    Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

    Новый коронавирус из Китая

    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

    Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

    Новый коронавирус из Китая

    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


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Число жертв коронавируса увеличивается каждый день. Китайские власти принимают беспрецедентные меры, чтобы ограничить дальнейшее распространение инфекции.  

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Вспышка неизвестного ранее вируса, вызывающего тяжелую пневмонию, началась в КНР еще в конце 2019 года. Основные факты об этом заболевании и об исходящей от него опасности - у DW.  

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