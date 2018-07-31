 Симпатии россиян к США и ЕС растут | Новости из Германии о России | DW | 02.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Симпатии россиян к США и ЕС растут

Социологи Левада-центра выявили рост симпатий россиян к США и ЕС на фоне намерений властей РФ повысить пенсионный возраст.

Меню из ресторана Макдоналдс

На фоне намерений властей России повысить пенсионный возраст, отношение россиян к США и Евросоюзу резко улучшилось, и впервые с момента аннексии Крыма позитивные оценки превысили негативные. Это следует из опроса Левада-центра, результаты которого обнародованы в четверг, 2 августа.

Согласно этим данным, в июле о хорошем или очень хорошем отношении к США заявляли 42 процента россиян, а о плохом или очень плохом - 40 процентов. Для Евросоюза эти цифры составили соответственно 42 и 38 процентов. Еще в мае текущего года хорошо относились к США лишь 20 процентов жителей РФ, а к Евросоюзу - 26 процентов.

Объяснимая тенденция

Социологи Левада-центра считают такой перелом в настроении объяснимым на фоне общего падения одобрения правительства, президента, премьер-министра и, в особенности, Госдумы, которое отмечалось в июне-июле 2018 года. Население устало от политики конфронтации с западными странами, продолжающейся уже несколько лет и оборачивающейся снижением доходов населения, полагают эксперты.

Контекст

Об альтернативах повышению пенсионного возраста в России и о том, чем оно чревато, в интервью DW рассказал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. (29.07.2018)

Перед странами Европы стоит проблема функционирования пенсионных систем. Продолжительность жизни растет, пенсионный возраст приходится поднимать. Данные по разным странам - у DW. (31.07.2018)

Общее падение реальных доходов населения с весны 2014 года составляет 11-13 процентов, растут цены, а объявление о готовящейся пенсионной реформе воспринимается россиянами как покушение на благосостояние граждан, на отнятие того, что население считает своим накоплением и обеспечением старости. Представление о том, что руководство страны стремится реализовать свои геополитические цели за счет населения, изымая у него необходимые средства, вызывает массовое чувство возмущения и недовольства, констатируют социологи.

На этом фоне резко меняется представление об эффективности внешнеполитического курса президента и правительства, расходы на войну в Сирии и в Донбассе, на перевооружение армии кажутся уже не столь оправданными и справедливыми, а угрозы со стороны Запада начинают быстро переоцениваться, отмечают эксперты Левада-центра.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Ёлкина на тему пенсионной реформы в России

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Правительство дождалось результатов выборов

    О необходимости повышать пенсионный возраст в России эксперты говорили уже давно. Правительство и чиновники тему не педалировали... до президентских выборов 18 марта 2018 года. А после переизбрания Владимира Путина и переназначения Дмитрия Медведева в должности премьера о пенсионной реформе было объявлено официально.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Плюс 5 лет для мужчин, плюс 8 - для женщин

    Законопроект о постепенном повышении возраста выхода на пенсию правительство РФ одобрило 14 июня 2018 г. Согласно нему, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы в России - Медведев говорит лежащему на футбольном поле пенсионеру, чтобы тот не симулировал, а встал и играл

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Поышение пенсионного возраста в России под шумок ЧМ-2018

    Примечательно, что о планах повысить пенсионный возраст правительство РФ объявило во время ЧМ-2018. По мнению экспертов, власти сделали беспроигрышную ставку на спортивную эйфорию.

  • Карикатура Сергея Елкина на пенсионную реформу в РФ. Красная Шапочка, встретив волка, говорит ему: Иду рассказать бабушке про пенсионную реформу

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Профсоюзы - против повышения

    Общероссийское объединение профсоюзов запустило адресованную президенту Путину петицию с требованием не повышать возраст выхода на пенсию. Лишь за первые две недели ее подписали уже более 2,5 миллионов россиян.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы в РФ: пенсионер приседает с гантелями

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Пенсионерам приказано долго жить

    Один из вопросов, которые волнуют граждан в случае повышения возраста, - это доживут ли они до пенсии. Для российских мужчин здесь ситуация особенно проблемная. Даже при нынешнем возрасте выхода на пенсию в 60 лет вероятность дожить до этого момента у 20-летних мужчин в России составляет 68%.

  • Карикатура Сергея Елкина о перспективах пенсионеров в РФ

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Какие пенсионеры нужны в России

    В целом же перспективы пенсионеров выглядят так: пенсионный возраст возрастет до 65 лет для мужчин и 63-х для женщин. Вопрос лишь в том, возрастет ли продолжительность жизни? Сегодня средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 66,5 лет, а женщин - 77.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы в России

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи

    В ответ на планы правительства повысить пенсионный возраст многие россияне вышли на улицы. Первые многочисленные акции, инициированные Алексеем Навальным, прошли 1 июля в трех десятках российских городов. С тех пор акции против повышения пенсионного возраста повторяются с заметной регулярностью.

  • Смерть с косой нападает на пенсионера на арене амфитеатра. Сидящие в ложе депутаты Госдумы показывают большим пальцем вниз (карикатура)

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Когда карикатуристу не до смеха

    19 июля Госдума одобрила законопроект пенсионной реформы в первом чтении. Правда, не единодушно: "за" выступили 328 депутатов, "против" - 104.

  • Пенсионеры пытаются дотянуться до высоко расположенного окошка с надписью Выплата пенсий - карикатура Сергея Елкина

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Как дотянуть до пенсии в России

    После того как Наталья Поклонская проголосовала против пенсионной реформы, ее жестко раскритиковали в "Единой России". Пока единороссы спорят, россияне думают о шансах до этого возраста дожить.

    Автор: Владимир Дорохов


Смотреть видео 12:55
Now live
12:55 мин

Повышение пенсионного возраста, или Как Путин обманул избирателей - DW Новости (19.07.2018)

 

Контекст

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

Объявленные властями России планы повышения пенсионного возраста вызвали широкие дискуссии в стране. Не остался в стороне от них и карикатурист Сергей Елкин. (29.06.2018)  

Ссылки в интернете

Опрос Левада-центра

Аудио- и видеофайлы по теме

Повышение пенсионного возраста, или Как Путин обманул избирателей - DW Новости (19.07.2018)  

Как пенсионная реформа выводит людей на улицы  

Повышение пенсионного возраста и другие непопулярные меры на фоне ЧМ-2018 – DW Новости  

Самые читаемые

Протестные настроения в России достигли рекордного уровня  

Убитые в ЦАР журналисты планировали съемку золотых приисков  

ЧВК Вагнера: все, что о ней известно  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно