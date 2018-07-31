Симпатии россиян к США и ЕС растут

На фоне намерений властей России повысить пенсионный возраст, отношение россиян к США и Евросоюзу резко улучшилось, и впервые с момента аннексии Крыма позитивные оценки превысили негативные. Это следует из опроса Левада-центра, результаты которого обнародованы в четверг, 2 августа.

Согласно этим данным, в июле о хорошем или очень хорошем отношении к США заявляли 42 процента россиян, а о плохом или очень плохом - 40 процентов. Для Евросоюза эти цифры составили соответственно 42 и 38 процентов. Еще в мае текущего года хорошо относились к США лишь 20 процентов жителей РФ, а к Евросоюзу - 26 процентов.

Объяснимая тенденция

Социологи Левада-центра считают такой перелом в настроении объяснимым на фоне общего падения одобрения правительства, президента, премьер-министра и, в особенности, Госдумы, которое отмечалось в июне-июле 2018 года. Население устало от политики конфронтации с западными странами, продолжающейся уже несколько лет и оборачивающейся снижением доходов населения, полагают эксперты.

Общее падение реальных доходов населения с весны 2014 года составляет 11-13 процентов, растут цены, а объявление о готовящейся пенсионной реформе воспринимается россиянами как покушение на благосостояние граждан, на отнятие того, что население считает своим накоплением и обеспечением старости. Представление о том, что руководство страны стремится реализовать свои геополитические цели за счет населения, изымая у него необходимые средства, вызывает массовое чувство возмущения и недовольства, констатируют социологи.

На этом фоне резко меняется представление об эффективности внешнеполитического курса президента и правительства, расходы на войну в Сирии и в Донбассе, на перевооружение армии кажутся уже не столь оправданными и справедливыми, а угрозы со стороны Запада начинают быстро переоцениваться, отмечают эксперты Левада-центра.

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