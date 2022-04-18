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Симион Чокинэ

Журналист, корреспондент Deutsche Welle в Республике Молдова.

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Симион Чокинэ: избранные публикации

external

Что Европа может предложить Молдове?

Клаудия Рот прокомментировала вмешательство России в выборы в Молдове.
Политика31 октября 2024 г.10:47 мин.
Проевропейски настроенные жители Молдовы в центре Кишинева после окончания голосования на референдуме по евроинтеграции и президентских выборах, 20 октября 2024 года

Госминистр ФРГ Рот: В интересах Евросоюза поддержать Молдову

Госминистр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудия Рот дала DW оценку итогам референдума о евроинтеграции Молдовы.
Политика31 октября 2024 г.
Здание компании "Молдовагаз"

Кишинев берет газ в Европе, а электричество у Приднестровья

Как Молдова в эту зиму решит вопрос газоснабжения, в эксклюзивном интервью DW рассказал министр энергетики страны.
Экономика и бизнес28 ноября 2023 г.
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Симион Чокинэ: другие публикации

Оксана и Злата бежали из Украины в Молдову

Украинские беженцы в Молдове: Помогаю, потому что сама мать

Украинские беженцы в Молдове: Помогаю, потому что сама мать

95 процентов беженцев из Украины в Молдове живут в семьях. Репортаж DW.
Конфликты18 апреля 2022 г.
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