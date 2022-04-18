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Симион Чокинэ
Журналист, корреспондент Deutsche Welle в Республике Молдова.
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Симион Чокинэ: избранные публикации
Что Европа может предложить Молдове?
Клаудия Рот прокомментировала вмешательство России в выборы в Молдове.
Политика
31.10.2024
31 октября 2024 г.
10:47 мин.
Госминистр ФРГ Рот: В интересах Евросоюза поддержать Молдову
Госминистр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудия Рот дала DW оценку итогам референдума о евроинтеграции Молдовы.
Политика
31.10.2024
31 октября 2024 г.
Кишинев берет газ в Европе, а электричество у Приднестровья
Как Молдова в эту зиму решит вопрос газоснабжения, в эксклюзивном интервью DW рассказал министр энергетики страны.
Экономика и бизнес
28.11.2023
28 ноября 2023 г.
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Симион Чокинэ: другие публикации
Украинские беженцы в Молдове: Помогаю, потому что сама мать
Украинские беженцы в Молдове: Помогаю, потому что сама мать
95 процентов беженцев из Украины в Молдове живут в семьях. Репортаж DW.
Конфликты
18.04.2022
18 апреля 2022 г.
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