Символы-2020: что Лукашенко и Путин приготовили своим народам

В Беларуси протесты после выборов президента пошатнули позиции Александра Лукашенко, в России последствия COVID-19 ударили по рейтингу Владимира Путина. Их ответ - в карикатуре Сергея Елкина.
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Главная тема в прессе Германии 17 августа - встреча Лукашенко с бастующими рабочими и митинги, прошедшие в выходные в Минске. Немецкие журналисты единодушны: диктатура в Беларуси доживает последние дни.
Много лет Александр Лукашенко создавал образ мягкого и чудаковатого "батьки" всех белорусов. Теперь по этому поводу никаких иллюзий ни у кого быть больше не должно, уверен Федор Крашенинников.