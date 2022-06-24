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Силья Томс: другие публикации
"Омикрон" и его новые варианты. Европу опять закроют?
"Омикрон" и его новые варианты. Европу опять закроют?
Незадолго до сезона летних отпусков в ряде европейских стран вновь растет число инфицированных коронавирусом.
Здоровье
24.06.2022
24 июня 2022 г.
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