Сильного лидера в политике желает лишь каждый шестой немец

Каждый шестой немец хотел бы видеть в политике "сильную личность", которая готова нарушать правила. Число сторонников "сильной личности" в политике в Германии составило 17 процентов, свидетельствуют опубликованные в четверг, 27 сентября, результаты исследования, которое социологическая служба Ipsos провела в 25 странах. По сравнению с прошлым опросом, проведенным в 2016 году, это показатель в Германии несколько улучшился. Два года назад он составлял 21 процент.

В этом вопросе Германия является скорее исключением, поскольку в других странах, участвовавших в исследовании, значительно больше приверженцев сильного лидера, способного пренебрегать установленными в обществе правилами. Так, в России и Турции их по 65 процентов, в Аргентине и Франции – по 61 проценту.

Опрос также показал, что в целом немцы с недоверием относятся к крупным частным и политическим институтам. Так, 47 процентов немцев склоняются к мнению, что политики слишком мало заботятся о нуждах простых людей. Еще выше недоверие к банкам (62 процента) и частным компаниям (72 процента).

Социологи отмечают, что в случае с Германией улучшилось большинство показателей, в том числе и оценка общей ситуации. В 2016 году 47 процентов опрошенных говорили об ухудшении положения в стране, а в ходе нынешнего исследования такое мнение высказали только 25 процентов его участников.

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