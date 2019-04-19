Силы правительства Ливии ведут контратаку против генерала Хафтара

Силы, лояльные ливийскому правительству национального согласия (ПНС), в субботу, 20 апреля, начали контратаку против генерала Халифы Хафтара, который ведет наступление на Триполи. Жители южных районов ливийской столицы сообщают о звуках взрывов и бомбардировок. Силы правительства, признанного международным сообществом, нанесли несколько авиаударов по позициям Хафтара примерно в 100 километрах к юго-западу от Триполи.

18 апреля ПНС выдало ордер на арест генерала. Военная прокуратура санкционировала арест командующего самопровозглашенной "Ливийской национальной армией" и его шести подчиненных. Их обвиняют в совершении авианалетов на жилой квартал в ливийской столице.

На следующий день пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с Хафтаром его "усилия по борьбе с терроризмом" и "необходимость достичь мира и стабильности" в Ливии.

Россия поддерживает Хафтара

Ливийского генерала поддерживают Египет, ОАЭ и Россия. Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, последний визит состоялся в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны России был замечен бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера.

Наступление на Триполи

Командующий "Ливийской национальной армией" Халифа Хафтар в начале апреля начал наступление на Триполи. Генерал, поддерживающий парламент в Тобруке на востоке страны, стремится свергнуть правительство национального согласия Фаиза Сараджа.

После начала военного конфликта в Ливии Евросоюз вывел из этой страны своих сотрудников. Представители Миссии по приграничной помощи EUBAM эвакуированы в Тунис.

Более тысячи раненых

По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами боев между повстанцами Хафтара и силами ПНС стали не менее 220 человек, а более тысячи получили ранения. По информации Международной организации по миграции (IOM), свыше 25 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

75-летний генерал Халифа Хафтар - бывший соратник Муамара Каддафи, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого в 2011 году.

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