 Силы НАТО в Европе возглавил генерал авиации США Уолтерс | Новости из Германии о Европе | DW | 03.05.2019

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Европа

Силы НАТО в Европе возглавил генерал авиации США Уолтерс

Американский генерал Тод Уолтерс возглавил вооруженные силы НАТО в Европе. Он пообещал работать над усилением готовности войск альянса.

Тод Уолтерс, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе

Тод Уолтерс

Генерал военно-воздушных сил США Тод Уолтерс вступил в должность главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. На этом посту он в пятницу, 3 мая, сменил Кёртиса Скапарротти на церемонии, прошедшей в центральном штабе сил альянса, расположенном около бельгийского города Монса.

Контекст

После окончания холодной войны многие считали НАТО ненужной структурой. Но организация сегодня вновь стала бастионом, защищающим от российской угрозы - а значит будет нужна и дальше, считает Бернд Ригерт. (03.04.2019)

Против покупки Турцией комплексов С-400 выступали США и НАТО. Министр обороны Турции заявил, что приобретение комплексов не заставит Анкару отдалиться от НАТО. (03.05.2019)

НАТО увеличит присутствие своих кораблей в Черном море, а также будет проводить совместные учения и обмениваться информацией с Грузией и Украиной, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. (04.04.2019)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Уолтерс будет играть ключевую роль в обеспечении безопасности всех 29 стран альянса, "смело встречая нынешние вызовы и новые потенциальные угрозы". Примеры таких вызовов Столтенберг назвал, говоря о том, с чем пришлось столкнуться Кёртису Скапарротти - "все более агрессивными действиями России, а также продолжающейся угрозой терроризма и нестабильностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

Сам Уолтерс пообещал продолжить усиление готовности альянса, а также уделять внимание прозрачности его работы. Напомним, НАТО разместила на ротационной основе четыре батальона в странах Балтии и Польше, опасающихся угрозы со стороны России. Сейчас же альянс работает над повышением своей готовности перебрасывать подкрепления, в частности на восточный фланг. "70 лет мира - это монументальное достижение и это наша обязанность", - заявил Уолтерс.

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе - одна из ключевых должностей в военной структуре Североатлантического альянса. Ее всегда занимает американский генерал либо адмирал.

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    Автор: Михаил Бушуев


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