Силуанов заявил об уже повышенных "налогах на богатых"

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в России уже повысили налоги на роскошь. "Нельзя не согласиться с тем, что разница в уровне доходов, конечно, создает напряжение в обществе. И нам часто говорят о том, что давайте повысим налоги на богатых. На самом деле мы это сделали и повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее", - заявил Силуанов в эфире программы "Познер" на Первом канале в понедельник, 29 октября.

Ряд СМИ, в том числе агентство ТАСС, ранее неверно процитировали его и дали его высказывание в будущем времени: "Нам часто говорят, давайте повысим налоги у богатых, и со временем мы это сделаем: повысим налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее".

В том же интервью Силунов высказался против прогрессивной шкалы налогообложения, назвав среди ее недостатков и то, что "богатые - люди не глупые и найдут, как обойти это решение, в том числе могут и вывести вообще деньги из нашей страны". Министр вместо этого предлагает "подтягивать" заработную плату и пенсии.

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