 Силуанов заявил об уже повышенных ″налогах на богатых″ | Новости из Германии о России | DW | 30.10.2018

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Россия

Силуанов заявил об уже повышенных "налогах на богатых"

Ряд СМИ ранее неверно процитировали Силуанова, сообщив, что министр планирует повысить налог на роскошь. На самом деле он сказал, что этот налог уже повышен.

Министр финансов России Антон Силуанов

Министр финансов России Антон Силуанов

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в России уже повысили налоги на роскошь. "Нельзя не согласиться с тем, что разница в уровне доходов, конечно, создает напряжение в обществе. И нам часто говорят о том, что давайте повысим налоги на богатых. На самом деле мы это сделали и повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее", - заявил Силуанов в эфире программы "Познер" на Первом канале в понедельник, 29 октября.

Контекст

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Ряд СМИ, в том числе агентство ТАСС, ранее неверно процитировали его и дали его высказывание в будущем времени: "Нам часто говорят, давайте повысим налоги у богатых, и со временем мы это сделаем: повысим налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее".

В том же интервью Силунов высказался против прогрессивной шкалы налогообложения, назвав среди ее недостатков и то, что "богатые - люди не глупые и найдут, как обойти это решение, в том числе могут и вывести вообще деньги из нашей страны". Министр вместо этого предлагает "подтягивать" заработную плату и пенсии.

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