Силовики устроили обыски в региональных СМИ по делу ФБК

Смоленские и владимирские журналисты сообщили во вторник, 15 октября, о проведенных в их редакциях и квартирах обысках, связанных с подозрениями в связях с основанным оппозиционером Алексеем Навальным Фондом борьбы с коррупцией (ФБК).

В частности, обыски прошли как в редакции издания "Довод" во Владимире, так и в квартире его главного редактора Кирилла Ишутина. У Ишутина изъяли даже банковские карточки. Как пишет "Довод", главный редактор, его жена и ребенок остались без средств к существованию.

"Отметим, что информационное агентство не является частью структуры ФБК, никогда не получало финансирования от структур Алексея Навального. Попытка уничтожить независимое СМИ во Владимире - это единственная причина, по которой в офисе редакции прошли обыски с изъятием техники", - комментирует издание ситуацию.

Обыск прошел и у главного редактора смоленского сайта Keytown.me Алексея Волкова, у которого были изъяты два ноутбука, телефон, переносной жесткий диск, а также все банковские карты, включая ту, на которую приходит детское пособие.

Волков также в интервью местному изданию "7x7" заявил, что ни он сам, ни его сайт не связаны с ФБК. "Когда они открылись (штаб Навального. - Ред.), мы писали об этом всегда. Когда-то я брал интервью у (координатора смоленского штаба Алексея Навального. - Ред.) Волобуева, когда его на восемь суток, по-моему, арестовали. Я за свободу слова. Я не отношу себя к сторонникам Навального, просто считаю, что демократия должна развиваться", - заявил Волков.

В тот же день, 15 октября, во многих городах России были проведены обыски у сторонников Навального. Следственные мероприятия прошли в Архангельске, Белгороде, Уфе, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске, Новокузнецке, Краснодаре, Бийске, Ижевске, Тамбове, Ставрополе, Барнауле, Казани, Чебоксарах, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Йошкар-Оле и Москве. В отдельных случаях сотрудники правоохранительных органов изымали документы и отправляли активистов на допрос.

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