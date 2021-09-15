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Самым перспективным регионом для разведки нефти и газа в России в ведомстве Роснедра считают Западную Сибирь. Добыча углеводородов в Восточной Сибири, напротив, на сегодня нерентабельна из-за отсутствия инфраструктуры.
Никогда еще на россиян не обрушивалось такое количество всевозможных природных катаклизмов. Как и вся планета, РФ и аннексированный Крым все острее испытывают на себе последствия глобального потепления.
Галерея DW напоминает о природных эксцессах, с которыми РФ и аннексированный Крым столкнулись за три месяца. Это были ливни и наводнения, жара и засухи, лесные пожары и песчаная буря.
С аномальной жарой и ее последствиями летом 2021 года столкнулись во всем мире. Даже в Северной Европе, Канаде и Сибири - рекордно высокая температура. В галерее DW о том, где сейчас особенно жарко.
Рекордно высокие температуры зафиксированы летом 2021 года во многих странах мира. Даже там, где сейчас зима. Жара становится причиной лесных пожаров. О самых жарких точках - галерея DW.
На территории Республики Саха (Якутия) действуют 159 природных пожаров. В соседних с Якутией регионах ощущается запах гари.
Почему лесные пожары все разрушительнее, откуда берется пламя в районе вечной мерзлоты и нужно ли тушить горящие сибирские леса? Ученый с мировым именем Йоханн Гольдаммер в эксклюзивном интервью DW.
За май-июнь 2021 года в ходе спутникового мониторинга экологи зафиксировали 30 фактов загрязнений рек в Сибири. В WWF говорят, что это только часть реальной картины, но и она ужасает.
По данным МЧС России, в настоящий момент на территории Республики Саха (Якутия) бушуют более 300 лесных пожаров, за сутки их общая площадь увеличилась на 190 тысяч гектаров.
Возраст вечной мерзлоты, найденной в районе восточносибирского поселка Батагай, оценивается в 650 тысяч лет. Она пережила несколько холодных и теплых периодов, но вмешательство человека нанесло ей непоправимый ущерб.
Главы Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что "последствия советской оккупации ощущаются и сегодня". Ровно 80 лет назад начались массовые депортации литовцев, эстонцев и латышей в Сибирь и Казахстан.
14 июня 1941 года советские оккупационные власти начали массовую депортацию жителей стран Балтии в Сибирь и Казахстан. Дети сосланных литовцев рассказали DW трагические истории своих родителей.
В Литве отмечают 80-летие первой массовой сталинской депортации в Сибирь. В мероприятии, организованном "Братством сосланных к морю Лаптевых", приняли участие два бывших главы государства.
Глава СК России поручил изменить меру пресечения задержанному сотруднику ГИБДД на подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело о насилии против представителя власти.
Сотрудник ДПС в Мошковском районе "непроизвольно нажал на спусковой крючок" во время борьбы с людьми из автомобиля, который он попытался остановить на автодороге "Сибирь".
Многие немецкие предприятия, будь то автоконцерны, строительные фирмы или кондитерские фабрики, жалуются на перебои в поставках исходного сырья. Причина - не только пандемия коронавируса.
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