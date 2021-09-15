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Сибирь

KHANTY MANSIYSKY AO, RUSSIA. NOVEMBER 20, 2006. Pictured is an extraction unit at the Vatinskoye oilfield operated by Slavneft-Megionneftegaz. Foto: ITAR-TASS / Alexei Kozak +++(c) dpa - Report+++ pixel

Роснедра: Рентабельных запасов нефти в РФ хватит на 21 год 15.09.2021

Самым перспективным регионом для разведки нефти и газа в России в ведомстве Роснедра считают Западную Сибирь. Добыча углеводородов в Восточной Сибири, напротив, на сегодня нерентабельна из-за отсутствия инфраструктуры.
Ein Feuerwehrmann steht am Ort eines Waldbrands im Gebiet Gorny Ulus westlich von Jakutsk. Die Waldbrandsituation in Russland nimmt immer dramatischere Ausmaße an. Im flächenmäßig größten Land der Erde meldeten die Behörden am 07.08.2021 mehr als 250 Brände mit einer Gesamtfläche von mehr als drei Millionen Hektar. +++ dpa-Bildfunk +++

Лето 2021: как Россия пострадала от изменения климата (фотогалерея) 01.09.2021

Никогда еще на россиян не обрушивалось такое количество всевозможных природных катаклизмов. Как и вся планета, РФ и аннексированный Крым все острее испытывают на себе последствия глобального потепления.
Пожарный близ Якутска смотрит на лесной пожар

Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата 31.08.2021

Галерея DW напоминает о природных эксцессах, с которыми РФ и аннексированный Крым столкнулись за три месяца. Это были ливни и наводнения, жара и засухи, лесные пожары и песчаная буря.
The man washes and trying to cool with water from the fountain today in the center of Nis, 14. 07. 2021. Tropical temperatures were measured in all cities in Serbia.

Лето 2021: аномальная жара не только в Сибири и Канаде (фотогалерея) 09.08.2021

С аномальной жарой и ее последствиями летом 2021 года столкнулись во всем мире. Даже в Северной Европе, Канаде и Сибири - рекордно высокая температура. В галерее DW о том, где сейчас особенно жарко.
Тушение лесных пожаров в Греции

Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года 09.08.2021

Рекордно высокие температуры зафиксированы летом 2021 года во многих странах мира. Даже там, где сейчас зима. Жара становится причиной лесных пожаров. О самых жарких точках - галерея DW.

A plane makes a water drop to fight a forest fire in the region of Yakutia in eastern Siberia, Russia, in this still image taken from video released July 14, 2021. Ministry of Defence of the Russian Federation/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Дым от лесных пожаров накрывает Сибирь 07.08.2021

На территории Республики Саха (Якутия) действуют 159 природных пожаров. В соседних с Якутией регионах ощущается запах гари.
10.06.2020, Russland, -: 6266635 10.06.2020 A helicopter Mi-8T drops water to fight a wildfire in the settlement of Esso, Bystrinsky District, Kamchatka Region, Russia. Dmitrij Voroshilov Foto: Dmitrij Voroshilov//dpa |

Аномальная жара и лесные пожары: профессор из ФРГ о наступающей эре огня 20.07.2021

Почему лесные пожары все разрушительнее, откуда берется пламя в районе вечной мерзлоты и нужно ли тушить горящие сибирские леса? Ученый с мировым именем Йоханн Гольдаммер в эксклюзивном интервью DW.
26.07.2013*** ITAR-TASS: TUVA, RUSSIA. JULY 26, 2013. A river in a national nature reserve in Tuva (Tyva) in south-central Siberia. (Photo ITAR-TASS/ Alexei Nikolsky) ///Copyright: PA / dpa / A. Nikolsky

WWF: Золотодобыча загрязнила почти 1500 км сибирских рек 11.07.2021

За май-июнь 2021 года в ходе спутникового мониторинга экологи зафиксировали 30 фактов загрязнений рек в Сибири. В WWF говорят, что это только часть реальной картины, но и она ужасает.
This image made from video provided by the RU-RTR Russian television provided Thursday, July 2, 2020, shows firefighters work on a site of a forest fire in the republic of Sakha also knows as Yakutia, Russia Far East. More than 2,000 hectares of forest were alight over a large area of the Russia's region, according to the ministry of emergency situations. The fires already destroyed over a million hectares of forest, the number of wildfires has been increased in the past 24 hours. Strong winds are helping to spread the blaze. (RU-RTR Russian Television via AP) RUSSIA OUT

В Якутии резко ухудшилась ситуация с лесными пожарами 04.07.2021

По данным МЧС России, в настоящий момент на территории Республики Саха (Якутия) бушуют более 300 лесных пожаров, за сутки их общая площадь увеличилась на 190 тысяч гектаров.

Batagai-Permafrost-Abbruch in Sibirien. Forschende haben den Permafrost in 50 Metern Tiefe jetzt auf ein Alter von 650.000 Jahre datiert - er ist damit der der älteste jemals in Eurasien nachgewiesene Permafrostboden.

В Сибири обнаружена древнейшая в мире вечная мерзлота 15.06.2021

Возраст вечной мерзлоты, найденной в районе восточносибирского поселка Батагай, оценивается в 650 тысяч лет. Она пережила несколько холодных и теплых периодов, но вмешательство человека нанесло ей непоправимый ущерб.
Zwei Archiv-Bilder aus dem Jahr 1949: die große Märzdeportation aus Baltikum, Lettland. Die Rechte liegen beim Lettischen Okkupationsmuseum in Riga, werden für die DW freigegeben.

Президенты балтийских стран записали обращение в связи с годовщиной массовых депортаций 14.06.2021

Главы Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что "последствия советской оккупации ощущаются и сегодня". Ровно 80 лет назад начались массовые депортации литовцев, эстонцев и латышей в Сибирь и Казахстан.
Sowjetische Massendeportationen aus Baltikum: 3 Familiengeschichten Die Familie von Kazimierz und Bertha Markauskas, Jakutsk, 1957. via Marina Baranovska

Депортация литовцев в Сибирь: дети ссыльных - о судьбах своих семей 13.06.2021

14 июня 1941 года советские оккупационные власти начали массовую депортацию жителей стран Балтии в Сибирь и Казахстан. Дети сосланных литовцев рассказали DW трагические истории своих родителей.
Veranstaltung zum Gedenken an 80. Jahrestag der Massendeportation von Litauern durch sowjetischen Behörden. Neu aufgebaute Waggon, in solchen wurden Leute nach Sibirien deportiert Foto: Konstantin Eggert/DW am 12.6.2021

В Литве почтили память жертв сталинских депортаций 12.06.2021

В Литве отмечают 80-летие первой массовой сталинской депортации в Сибирь. В мероприятии, организованном "Братством сосланных к морю Лаптевых", приняли участие два бывших главы государства.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. NOVEMBER 15, 2012. A Russian traffic police (GIBDD) officer stops a car for a breathalyser test. (Photo ITAR-TASS / Dmitry Rogulin) | picture-alliance/dpa/R.Dmitry

В Новосибирской области освобожден полицейский, "случайно застреливший" задержанного 04.06.2021

Глава СК России поручил изменить меру пресечения задержанному сотруднику ГИБДД на подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело о насилии против представителя власти.
ARCHIV 2012 **** ITAR-TASS: IVANOVO, RUSSIA. SEPTEMBER 28, 2012. An ambulance in a street. (Photo ITAR-TASS/ Vladimir Smirnov)

В Новосибирской области умер "случайно застреленный" полицейским мужчина 30.05.2021

Сотрудник ДПС в Мошковском районе "непроизвольно нажал на спусковой крючок" во время борьбы с людьми из автомобиля, который он попытался остановить на автодороге "Сибирь".
30.05.2018, China, Ji'nan: --FILE--A local resident shows a chip of Huawei in Ji'nan city, east China's Shandong province, 30 May 2018. Huawei Technologies Co Ltd said on Tuesday (23 July 2019) it plans to invest 3 billion yuan ($436 million) over the next five years to build an ecosystem for its ARM-based server chips as the Chinese company beefs up its prowess in semiconductors. Foto: Da Qing/Imaginechina/dpa |

Микросхемы из Техаса и лес кругляк из Сибири: в чем причины дефицита сырья? 09.05.2021

Многие немецкие предприятия, будь то автоконцерны, строительные фирмы или кондитерские фабрики, жалуются на перебои в поставках исходного сырья. Причина - не только пандемия коронавируса.
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