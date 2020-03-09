Сеул сообщил о ракетных пусках в Северной Корее

Северная Корея запустила три ракеты в сторону Японского моря. Как сообщает утром в понедельник, 9 марта, южнокорейское информационное агентство "Рёнхап" со ссылкой на генеральный штаб вооруженных сил страны, запуск был произведен в северном направлении из района вблизи города Сондок на востоке Северной Кореи. Спустя несколько часов после запусков генштаб Южной Кореи сообщил, что ракеты пролетели около 200 км на высоте 50 км над уровнем моря.

Информации о типе ракет, их дальности и высоте полета на момент публикации материала DW предоставлено не было. Как указывается на сайте информагентства "Рёнхап", южнокорейские специалисты работают вместе с военными США над тем, чтобы определить ключевые характеристики ракет.

Это уже второе ракетное испытание Северной Кореи за текущий месяц. 2 марта, по информации генштаба Южной Кореи, с территории КНДР в сторону открытого моря было выпущено несколько баллистических ракет малой дальности.

Предыдущие пробные запуски ракет Пхеньян проводил в конце ноября 2019 года. Ряд резолюций ООН запрещают Северной Корее проводить испытания баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки.

Переговоры США и КНДР по денуклеаризации Северной Кореи

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и запусков межконтинентальных ракет. На встрече президента США и северокорейского лидера Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР провести полную денуклеаризацию, но не содержащий конкретных шагов по достижению этой цели.

Следующая встреча Трампа и Ким Чен Ына в конце февраля 2019 года в Ханое закончилась без достижения каких-либо договоренностей по вопросу ядерной программы Северной Кореи. В июне 2019 года государственные лидеры договорились о возобновлении контактов на рабочем уровне. В октябре рабочие делегации США и КНДР провели переговоры в Стокгольме. По их окончании северокорейская сторона заявила о провале встречи и выразила разочарование Соединенными Штатами. В свою очередь Госдеп США назвал переговоры хорошими и подчеркнул необходимость времени и терпения для поиска решений.

31 декабря 2019 года Ким Чен Ын сообщил, что продолжит ракетные испытания, если США не изменят свою политику в отношении КНДР. У Пхеньяна нет оснований придерживаться обещаний в одностороннем порядке, заявил тогда северокорейский лидер.

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