 Сеул сообщил о нарушении воздушного пространства военным самолетом РФ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.07.2019

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Мир

Сеул сообщил о нарушении воздушного пространства военным самолетом РФ

Южнокорейские истребители сделали предупредительные выстрелы в ответ на нарушение российским военным самолетом воздушного пространства республики.

Истребители Южной Кореи в районе Пчочхона

Истребители Южной Кореи (фото из архива)

Авиация Республики Кореи открыла предупредительный огонь в ответ на вторжение российского военного самолета в ее воздушное пространство. Об этом во вторник, 23 июля, сообщило министерство обороны страны. По информации ведомства, он пролетел возле островов Лианкур, расположенных в западной части Японского моря. Речь идет о российском бомбардировщике,подчеркивают южнокорейские СМИ.

Контекст

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Американские F-22 перехватили четыре Ту-95МС и два Су-35 в международном воздушном пространстве в опознавательной зоне ПВО Аляски. Минобороны РФ назвало полет Ту-95МС плановым. (22.05.2019)

Ранее этот же российский самолет наряду с несколькими истребителями без уведомления вторгся в так называемую зону наблюдения за воздушным пространством Южной Кореи, отметили в Сеуле.

В 2013 году Республика Корея заявила о расширении своей зоны идентификации ПВО в южном направлении. Подобный шаг был вызван территориальными притязаниями Сеула в Южно-Китайском море. С тех пор российские и китайские воздушные суда неоднократно нарушали это пространство. Расширенная Южной Кореей зона не является частью ее суверенной территории, однако Сеул хочет, чтобы иностранные самолеты уведомляли о своем появлении в ней.

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  • A380 и Junkers Ju 52

    Легендарная "Тетушка Ю"

    Легендарная "Тетушка Ю" и самый большой пассажирский самолет в мире Airbus A380 во время показательных полетов в Гамбурге... Несколько десятилетий этот исторический самолет - Junkers Ju 52 - можно было регулярно видеть и слышать в небе над Германией. "Тетушка Ю" выполняла по шестьсот рейсов в год.

  • Junkers JU-52

    Легендарная "Тетушка Ю"

    В начале 2019 года немецкая компания "Люфтганза" объявила о прекращении регулярных полетов на своем олдтаймере. Эта фотография была сделана за несколько лет до этого решения в аэропорту Essen/Mülheim в Рурской области.

  • Junkers JU-52

    Легендарная "Тетушка Ю"

    В начале - об истории. В 1932-1945 годах фирма Хуго Юнкерса построила около пяти тысяч пассажирских и транспортных самолетов Ju 52. Этот воздушный олдтаймер "Berlin Tempelhof" c номером D-AQUI принадлежит фонду Deutsche Lufthansa Berlin Stiftung.

  • Junkers JU-52

    Легендарная "Тетушка Ю"

    Самолет приобрели в 1984 году в США по инициативе технического директора "Люфтганзы" Райнхардта Абрахама (Reinhardt Abraham), подпись которого сейчас украшает фюзеляж. Концерн готовился тогда к очередному юбилею. Эта "Тетушка Ю", построенная по заказу довоенной "Люфтганзы", должна была стать почетным гостем на торжествах и, так сказать, вернуться в семью.

  • Junkers JU-52

    Легендарная "Тетушка Ю"

    Она прибыла в Германию из Флориды, пролетев 8000 километров с промежуточными посадками на полуострове Лабрадор в Канаде, Гренландии, Исландии, Шотландии и Англии. Капитальный ремонт в техническом центре "Люфтганзы" в Гамбурге занял почти полтора года.

  • 1936 год

    Легендарная "Тетушка Ю"

    Проследим путь этого самолета через полмира и полвека. 6 апреля 1936 года он покинул верфь Юнкерса в Дессау с надписью "Fritz Simon" на борту. Новую пассажирскую машину назвали именем пилота, разбившегося в 1931 году, - одного из почти двухсот летчиков, бортинженеров и проводников, погибших в начальный период истории авиакомпании.

  • Ju 52

    Легендарная "Тетушка Ю"

    Ju 52 выпускался и использовался для самых разных целей в пассажирской и транспортной авиации. Эксперты сбились со счету, пытаясь выяснить число модификаций и комплектаций. Наш D-AQUI начинал свою небесную биографию в качестве гидроплана. Именно в таких самолетах, способных садиться на воду, нуждалась норвежская компания DNL, уже в 1936 году перекупившая его у "Люфтганзы".

  • Junkers JU-52

    Легендарная "Тетушка Ю"

    В 1940 году машину вернули в Германию и назвали в честь воздушного аса Первой мировой Курта Винтгенса. В военное время самолет использовали не только на гражданских рейсах, но и для транспортировки раненых. Весной 1945 года гидроплан возвратили Норвегии, где он летал для компании SAS. В 1957 году его купил один из бывших пилотов "Люфтганзы" и оснастил колесами вместо поплавков.

  • Ju 52

    Легендарная "Тетушка Ю"

    В этом же году "Тетушка Ю" отправилась за океан. Правда, не своим ходом, а в качестве пассажирки на корабле, прихватив в багаже 20 тонн запчастей. Пункт назначения - столица Эквадора город Кито, расположенный на высоте 2800 метров. Отсюда этот самолет, переименованный в "Amazonas", до 1962 года летал по Южной Америке. Затем был выведен из эксплуатации и восемь лет стоял без дела.

  • Ju 52

    Легендарная "Тетушка Ю"

    "Тетушка Ю" - спящая красавица? В роли принца, если продолжить аналогию, выступил американский военный пилот Лестер Уивер. Он заплатил за ржавевшую историю гражданской авиации 5000 долларов и смог поставить самолет, так сказать, на крыло. Ju 52 своим ходом прибыла из Анд в американские прерии, в штат Иллинойс. В Соединенных Штатах "Iron Anni", как ее там назвали, сменила несколько владельцев.

  • Junkers JU-52

    Легендарная "Тетушка Ю"

    Характерный рокот ее моторов более 30 лет раздавался в небе над Германией. Она по несколько дней гостила в разных городах. Летала по Европе, навещала друзей в Америке. Звук "Тётушки Ю" похож на жужжание довольного металлического шмеля. Обычная скорость полета - 180 километров в час.

  • Junkers JU-52

    Легендарная "Тетушка Ю"

    Еще в Америке "Тетушку Ю" оснастили моторами Pratt&Whitney 1340, выпускавшимися с 1926 по 1960 годы: девять цилиндров каждый, по 600 лошадиных сил. Ju 52/3m - так звучит полное название модели. Первоначально Юнкерс проектировал одномоторный транспортный самолет, но позже количество двигателей увеличили до трех, в частности, в связи с новыми планами - выпускать пассажирский вариант.

  • Junkers JU-52

    Легендарная "Тетушка Ю"

    Никаких автопилотов, ручное управление, традиционная навигация... Этот воздушный олдтаймер совершал в среднем четыре рейса каждый день - с мая по октябрь. С 1986 года - более 17 тысяч взлетов и посадок на 350 аэродромах Европы и Северной Америки.

  • Junkers JU-52

    Легендарная "Тетушка Ю"

    За штурвалами - пилоты "Люфтганзы", капитаны современных "Боингов" и "Аэробусов". Управлять "Тетушкой Ю" для них - большая честь. Они и другие члены экипажа делали это на общественных началах, то есть бесплатно, в свое свободное время. Очередь была расписана надолго вперед. Допуск выдавался после специальных курсов.

  • Junkers JU-52

    Легендарная "Тетушка Ю"

    Пришло время заглянуть в салон. Большие прямоугольные окна со шторками... Непривычно. У входа - таблички с именами членов экипажа: два пилота, бортинженер, бортпроводник и механик. Помимо механика во время рейсов на аэродроме дежурил руководитель полетов.

  • Junkers JU-52

    Легендарная "Тетушка Ю"

    Спинки сидений не откидываются, но и необходимости в этом нет. Удобные кожаные кресла, просторно и уютно. Ручка аварийного выхода - за откидной крышкой, похожа на защелку простой калитки. Там, где у современных самолетов находятся мониторы для развлечения и информирования пассажиров, в салоне "Тетушки Ю" установлены часы фирмы Junghaus c заводом на восемь дней. Вместо мониторов - окна в мир.

  • Junkers JU-52

    Легендарная "Тетушка Ю"

    Знатоки могут часами обсуждать особенности конструкции и разглядывать антикварные приборы. Двойное крыло обеспечивает самолету особую устойчивость в воздухе даже в плохую погоду, а также позволяет производить взлеты и посадки на коротких полосах. Это качество очень пригодилось в СССР, куда много трофейных Ju 52 попало после войны. Их использовали в Сибири и Центральной Азии.

  • Junkers JU-52

    Легендарная "Тетушка Ю"

    16 путешественников заняли места в "машине времени"... Медленно выруливаем на полосу, чтобы дать время тем, кто остановился у ограждения и вышел из машин запечатлеть гостью Рурской области на фотоаппараты и телефоны.

  • Junkers JU-52

    Легендарная "Тетушка Ю"

    Перед стартом пилот с картой в руках объявил примерный маршрут, но отметил, что лететь будем по погоде, облетая дождевые облака. Так лучше видно города и ландшафты. Один из пассажиров - частый гость, сегодня его шестнадцатый полет.

  • Junkers JU-52

    Легендарная "Тетушка Ю"

    Во время экскурсии каждый пассажир мог на несколько минут заглянуть в кабину пилотов, дождавшись своей очереди и приглашения капитана.

  • Junkers JU-52

    Легендарная "Тетушка Ю"

    Первозданный полет. Такие здесь ощущения. Один из пассажиров, которому билет подарили дети к выходу на пенсию, вернувшись на место со своим старым пленочным фотоаппаратом, более подходящим к интерьеру "Тетушки Ю", чем современные цифровые камеры, когда наши взгляды встретились, сказал, что это лучше, чем Рождество, Новый год и день рождения разом... и замер, словно испугавшись, что сон пройдет.

  • Junkers JU-52

    Легендарная "Тетушка Ю"

    На приборной доске - официальный номер, который "Тетушка" получила после возвращения в Германию - D-CDLH, но на крыльях разрешили оставить старое довоенное обозначение D-AQUI. В фильме, снятом к ее 75-летию, один из пилотов говорит, что из этой машины во время полета можно собирать цветы. Действительно, при такой скорости и на такой высоте... Современным лайнерам только для взлета нужно 260 км/ч.

  • Junkers JU-52

    Легендарная "Тетушка Ю"

    Фонд Deutsche Lufthansa Berlin Stiftung создан для сохранения редких самолетов. Крупнейшая немецкая авиакомпания вносит свой вклад, в частности, предоставляла техников и базу для сервисного обслуживания в Гамбурге.

  • Junkers JU-52

    Легендарная "Тетушка Ю"

    Однако в начале 2019 года из-за возросших расходов и необходимости сложного ремонта было принято решение прекратить регулярные полеты - к великому сожалению всех любителей авиационной истории.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Легендарная "Тетушка Ю"

Они летали по всей Европе: из Берлина через Альпы в Рим, из Москвы в Барселону... Легендарная "Тетушка Ю" до сих пор выполняла по шестьсот рейсов в год. (28.05.2015)  

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