Сеул сообщил о нарушении воздушного пространства военным самолетом РФ

Авиация Республики Кореи открыла предупредительный огонь в ответ на вторжение российского военного самолета в ее воздушное пространство. Об этом во вторник, 23 июля, сообщило министерство обороны страны. По информации ведомства, он пролетел возле островов Лианкур, расположенных в западной части Японского моря. Речь идет о российском бомбардировщике,подчеркивают южнокорейские СМИ.
Ранее этот же российский самолет наряду с несколькими истребителями без уведомления вторгся в так называемую зону наблюдения за воздушным пространством Южной Кореи, отметили в Сеуле.
В 2013 году Республика Корея заявила о расширении своей зоны идентификации ПВО в южном направлении. Подобный шаг был вызван территориальными притязаниями Сеула в Южно-Китайском море. С тех пор российские и китайские воздушные суда неоднократно нарушали это пространство. Расширенная Южной Кореей зона не является частью ее суверенной территории, однако Сеул хочет, чтобы иностранные самолеты уведомляли о своем появлении в ней.
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Легендарная "Тетушка Ю"
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Легендарная "Тетушка Ю"
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Легендарная "Тетушка Ю"
"Тетушка Ю" - спящая красавица? В роли принца, если продолжить аналогию, выступил американский военный пилот Лестер Уивер. Он заплатил за ржавевшую историю гражданской авиации 5000 долларов и смог поставить самолет, так сказать, на крыло. Ju 52 своим ходом прибыла из Анд в американские прерии, в штат Иллинойс. В Соединенных Штатах "Iron Anni", как ее там назвали, сменила несколько владельцев.
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Легендарная "Тетушка Ю"
Характерный рокот ее моторов более 30 лет раздавался в небе над Германией. Она по несколько дней гостила в разных городах. Летала по Европе, навещала друзей в Америке. Звук "Тётушки Ю" похож на жужжание довольного металлического шмеля. Обычная скорость полета - 180 километров в час.
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Легендарная "Тетушка Ю"
Еще в Америке "Тетушку Ю" оснастили моторами Pratt&Whitney 1340, выпускавшимися с 1926 по 1960 годы: девять цилиндров каждый, по 600 лошадиных сил. Ju 52/3m - так звучит полное название модели. Первоначально Юнкерс проектировал одномоторный транспортный самолет, но позже количество двигателей увеличили до трех, в частности, в связи с новыми планами - выпускать пассажирский вариант.
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Легендарная "Тетушка Ю"
Никаких автопилотов, ручное управление, традиционная навигация... Этот воздушный олдтаймер совершал в среднем четыре рейса каждый день - с мая по октябрь. С 1986 года - более 17 тысяч взлетов и посадок на 350 аэродромах Европы и Северной Америки.
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Легендарная "Тетушка Ю"
За штурвалами - пилоты "Люфтганзы", капитаны современных "Боингов" и "Аэробусов". Управлять "Тетушкой Ю" для них - большая честь. Они и другие члены экипажа делали это на общественных началах, то есть бесплатно, в свое свободное время. Очередь была расписана надолго вперед. Допуск выдавался после специальных курсов.
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Легендарная "Тетушка Ю"
Пришло время заглянуть в салон. Большие прямоугольные окна со шторками... Непривычно. У входа - таблички с именами членов экипажа: два пилота, бортинженер, бортпроводник и механик. Помимо механика во время рейсов на аэродроме дежурил руководитель полетов.
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Легендарная "Тетушка Ю"
Спинки сидений не откидываются, но и необходимости в этом нет. Удобные кожаные кресла, просторно и уютно. Ручка аварийного выхода - за откидной крышкой, похожа на защелку простой калитки. Там, где у современных самолетов находятся мониторы для развлечения и информирования пассажиров, в салоне "Тетушки Ю" установлены часы фирмы Junghaus c заводом на восемь дней. Вместо мониторов - окна в мир.
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Легендарная "Тетушка Ю"
Знатоки могут часами обсуждать особенности конструкции и разглядывать антикварные приборы. Двойное крыло обеспечивает самолету особую устойчивость в воздухе даже в плохую погоду, а также позволяет производить взлеты и посадки на коротких полосах. Это качество очень пригодилось в СССР, куда много трофейных Ju 52 попало после войны. Их использовали в Сибири и Центральной Азии.
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Легендарная "Тетушка Ю"
16 путешественников заняли места в "машине времени"... Медленно выруливаем на полосу, чтобы дать время тем, кто остановился у ограждения и вышел из машин запечатлеть гостью Рурской области на фотоаппараты и телефоны.
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Легендарная "Тетушка Ю"
Перед стартом пилот с картой в руках объявил примерный маршрут, но отметил, что лететь будем по погоде, облетая дождевые облака. Так лучше видно города и ландшафты. Один из пассажиров - частый гость, сегодня его шестнадцатый полет.
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Легендарная "Тетушка Ю"
Во время экскурсии каждый пассажир мог на несколько минут заглянуть в кабину пилотов, дождавшись своей очереди и приглашения капитана.
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Легендарная "Тетушка Ю"
Первозданный полет. Такие здесь ощущения. Один из пассажиров, которому билет подарили дети к выходу на пенсию, вернувшись на место со своим старым пленочным фотоаппаратом, более подходящим к интерьеру "Тетушки Ю", чем современные цифровые камеры, когда наши взгляды встретились, сказал, что это лучше, чем Рождество, Новый год и день рождения разом... и замер, словно испугавшись, что сон пройдет.
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Легендарная "Тетушка Ю"
На приборной доске - официальный номер, который "Тетушка" получила после возвращения в Германию - D-CDLH, но на крыльях разрешили оставить старое довоенное обозначение D-AQUI. В фильме, снятом к ее 75-летию, один из пилотов говорит, что из этой машины во время полета можно собирать цветы. Действительно, при такой скорости и на такой высоте... Современным лайнерам только для взлета нужно 260 км/ч.
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Легендарная "Тетушка Ю"
Фонд Deutsche Lufthansa Berlin Stiftung создан для сохранения редких самолетов. Крупнейшая немецкая авиакомпания вносит свой вклад, в частности, предоставляла техников и базу для сервисного обслуживания в Гамбурге.
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Легендарная "Тетушка Ю"
Однако в начале 2019 года из-за возросших расходов и необходимости сложного ремонта было принято решение прекратить регулярные полеты - к великому сожалению всех любителей авиационной истории.
Автор: Максим Нелюбин