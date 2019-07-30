 Сеул заявил о новых ракетных пусках в КНДР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.08.2019

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Мир

Сеул заявил о новых ракетных пусках в КНДР

Северная Корея запустила в сторону Японского моря две неопознанные ракеты малой дальности, сообщил южнокорейский Комитет начальников штабов.

Флаг КНДР в южнокорейском Пхёнчхане (фото из архива)

Северная Корея запустила в восточном направлении две неопознанные ракеты малой дальности. Об этом Комитет начальников штабов (КНШ) Южной Кореи сообщает в пятницу, 2 августа. "Мы следим за ситуацией на случай дальнейших пусков и остаемся в режиме боеготовности", - подчеркнули представители КНШ. По их информации, запуск произошел в провинции Хамгён-Намдо.

Предупреждение Пхеньяна перед военными учениями Южной Кореи и США

25 июля Северная Корея запустила две баллистические ракеты, которые пролетели 430 километров в направлении Японского моря. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил тогда, что ракеты были выпущены под его личным контролем, и являлись "торжественным предупреждением" о военных учениях, запланированных в Южной Корее совместно с США. Аналогичный запуск состоялся 31 июля.

Контекст

Вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошла безрезультатно. Для возникновения доверия между Пхеньяном и Вашингтоном необходимо участие других стран АТР, считает Хао Гуй. (28.02.2019)

КНДР на данный момент располает целым арсеналом ракет разного радиуса действия, которые, по оценкам экпертов, способны поражать цели вплоть до западного побережья США. (09.08.2017)

КНДР обязалась закрыть ракетный полигон "Сохэ"

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и межконтинентальных ракет. На первом саммите президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ. Он предусматривает полную денуклеаризацию КНДР, но не содержит конкретных шагов по достижению этой цели.

На саммите лидеров Южной и Северной Кореи, прошедшем в сентябре того же года в Пхеньяне, КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки.

Вторая встреча Трампа и Кима в конце февраля 2019 года в Ханое закончилась без достижения каких-либо договоренностей по вопросу ядерной программы КНДР. Однако в апреле обе стороны по отдельности заявили о возможности третьего саммита.

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    Автор: Григорий Аросев


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