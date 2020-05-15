 Сеть Galeria Karstadt Kaufhof намерена закрыть половину филиалов | Новости из Германии о Германии | DW | 16.05.2020

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Германия

Сеть Galeria Karstadt Kaufhof намерена закрыть половину филиалов

В результате санации сети универмагов Galeria Karstadt Kaufhof на фоне пандемии коронавируса около 5000 сотрудников концерна могут потерять работу.

Логотип концерна Galeria Karstadt Kaufhof на здании одного из филиалов

Концерн Galeria Karstadt Kaufhof несет огромные убытки из-за коронавируса

Немецкая сеть универмагов Galeria Karstadt Kaufhof, которая на фоне пандемии COVID-19 несет колоссальные убытки, планирует закрыть до 80 из 175 своих филиалов в Германии. Об этом сообщило в пятницу, 15 мая, агентство dpa. По его сведениям, количество универмагов, подлежащих закрытию, может уменьшиться в зависимости от готовности собственников торговых площадей и "других участников" пойти на уступки.

Около 5000 сотрудников Galeria могут потерять работу

Ранее онлайн-издание Wirtschaftswoche сообщило, что в случае закрытия универмагов Galeria Karstadt Kaufhof работы могут лишиться до 5000 сотрудников, занятых на полную ставку. В ответ представитель концерна заявил, что не собирается "комментировать слухи".

Между тем руководство Galeria Karstadt Kaufhof в письме от 11 мая уведомило персонал концерна, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, "к сожалению, придется прибегнуть к закрытию филиалов и соответственно сокращению рабочих мест". Оно подчеркнуло, что в результате полного закрытия магазинов из-за карантина оборот концерна снизился на полмиллиарда евро и что потери могут возрасти до 1 млрд евро.

Профсоюз Verdi критикует руководство концерна

Профсоюз Verdi резко раскритиковал намерения концерна Galeria Karstadt Kaufhof, обвинив его руководство в попытке "произвести зачистку за счет сотрудников". "Все выглядит так, словно владельцы и управляющие воспользовались кризисом, вызванным пандемией коронавируса, чтобы выполнить свои первоначальные планы закрыть филиалы и уволить персонал", - заявила член правления Verdi Штефани Нутценбергер (Stefanie Nutzenberger).

Общее число сотрудников сети Galeria Karstadt Kaufhof в настоящее время составляет 28 тысяч человек.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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