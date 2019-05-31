Сеть ЛГБТ в РФ призвала к бойкоту сокращенного фильма об Элтоне Джоне

Российская ЛГБТ-сеть призвала к бойкоту сокращенной версии фильма "Рокетмен", вышедшего в прокат в РФ 6 июня. Прокатчик "Централ Партнершип" вырезал из фильма о британском музыканте Элтоне Джоне сцены с однополыми поцелуями и сексом, сцены употребления алкоголя и наркотиков, а также финальные титры, что является "возмутительной цензурой", заявила организация.

"Мы не знаем, является ли решение изменить фильм результатом неприкрытой гомофобии руководства кинокомпании или прокатчики решили перестраховаться. Но мы считаем произошедшее возмутительным актом цензуры и призываем бойкотировать урезанную версию фильма", - указывается в заявлении.

ЛГБТ-сеть связала действия прокатчика с гомофобной политикой властей

По мнению организации, удаление из фильма ряда сцен является прямым следствием "последовательной гомофобной политики российских властей", в 2013 году принявших закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. "Этот закон способствует росту уровня неприятия ЛГБТИК в обществе и одновременно создает благоприятные условия для дискриминации, нарушения прав и насилия в отношении гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных людей в стране", - подчеркивается далее.

Об удалении из российской версии фильма "Рокетмен" сцен секса между мужчинами сообщили в конце мая журналисты и кинокритики, присутствовавшие на закрытом для широкой публики показе в московском кинотеатре "Октябрь". Кинокритик Антон Долин написал на своей странице в Facebook, что "из фильма убрали всего минут 5, но это очень заметно", так как "речь идет о принципиальных пяти минутах, очень важных для художественного замысла".

В министерстве культуры РФ в свою очередь заявили, что ведомство не требовало от прокатчиков удалить из фильма те или иные сцены. Представитель прокатчика фильма, компании "Централ Партнершип", подтвердил, что в картину были внесены изменения, указав, что это было сделано "для соответствия законодательству РФ".

Элтон Джон раскритиковал решение российской компании

Сам Элтон Джон жестко раскритиковал решение российского прокатчика вырезать из фильма сцены с гей-сексом. "Мы самым решительным образом отвергаем решение потворствовать местным законам и подвергать цензуре фильм "Рокетмен" для российского рынка", - написал он в Twitter, указав, что он и создатели фильма не были уведомлены о решении прокатчика.

Оригинальная версия биографической картины была представлена на Каннском кинофестивале, проходившем с 14 по 25 мая.

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