Сериал, о котором все говорят: где в Берлине снимался "Ход королевы"

Весь мир смотрит сериал "Ход королевы" о красавице-шахматистке, выигрывающей турниры в Лас-Вегасе, Мексике, Париже и Москве. Вот только снимали все эти города в Берлине.
"Хочешь снять успешный сериал - поезжай в Берлин", - так скоро, кажется, будут учить в американских киношколах. Не успела еще отгреметь слава "Неортодоксальной" - сериала о побеге молодой еврейки из строгой нью-йоркской религиозной общины в немецкую столицу с ее рейвами, легкомысленными студентами, раскиданными вокруг города озерами и прочими соблазнами, как вышел очередной сериал, который "должны посмотреть все": "Ход королевы" ("The Queenʼs Gambit"). И значительная его часть тоже снималась в Берлине!
Снова сильный женский персонаж, который ломает предначертанный порядок вещей, словно взламывает кладовку с запретными транквилизаторами. Есть в сериале такая сцена. Американская провинция, пятидесятые, Бет Хармон, девушка из приюта, попадает в разваливающуюся приемную семью: приемная мать пьет, приемный отец изменяет. Однако, вопреки всему, до 15 лет не обладавшая даже своей шахматной доской девушка, побеждает мужчин-гроссмейстеров. Этакая "золушка на транквилизаторах", которой не нужен принц, потому что она сильнее и умнее принца.
В семи сериях, которые построены как прохождение увлекательной компьютерной игры с все более сложными уровнями, рассказывается о поездках шахматистки в Лас-Вегас, Мексику и Париж. Последнее решающее сражение - в Москве. А где Берлин? Берлина нет, вернее, Берлин везде: Лас-Вегас, Мексика, Париж и Москва снимались в Берлине. В отличие от "Неортодоксальной", где основное действие происходит в скучном районе недалеко от Потсдамской площади, создателям фильма пришлось напрячь фантазию, чтобы обнаружить в Берлине как роскошные южные отели с пальмами, так и темные советские коридоры, пыльную американскую провинцию и французскую столицу. Путешествие по фильму стало путешествием по Берлину.
Первая серия. Бет в Париже - просыпается в отеле рядом с мужчиной, вокруг следы бурно проведенной ночи, она смотрит на часы: очередной гроссмейстер уже ждет перед расставленными фигурами. Бет в ужасе бежит по лобби. А это отель Haus Cumberland на самой шикарной улице Берлина Курфюрстендам, отлично сохранившийся с двадцатых годов. Здесь до конца 2019 года находилось знаменитое кафе Grosz, успевшее закрыться как раз перед короной, но в сериале мы его видим в привычном блеске.
Переносимся в детство Бет: пугающий детский приют в американской провинции, где в подвале грузный и никогда не улыбающийся уборщик раз в неделю учит ее играть в шахматы - единственное, что ее по-настоящему интересует в жизни. По ночам под воздействием транквилизаторов девочка разыгрывает партии, сосредоточенно глядя на потолок: там ее воображение и наркотики помещают доску с фигурами.
Этот приют - замок Шульценбург рядом с только что построенным берлинским аэропортом, настоящая находка вдали от обычных туристических маршрутов. Редкий берлинец подозревает о существовании этого заброшенного и обычно закрытого замка, чудом пережившего ГДР в более-менее сохранившемся состоянии. Теперь он вошел в историю кино - только пришлось на компьютере убрать псевдосредневековую башню. Она в сюжет явно не вписывалась.
Следующая остановка: универмаг, где приемная мама девочки по скидке купит ей самую отвратительную одежду на свете. Это знаменитый культовый секонд-хенд Humana возле метро Frankfurter Tor. Он действительно знаменит своими скидками (в особые дни цены снижаются до пары евро) и уродливой одежды там тоже хватает, как и винтажных сокровищ.
Из Восточного Берлина в Западный: Лас-Вегас, куда девушка приезжает на шахматный турнир и где ее пытается соблазнить поверженный в поединке красавец, снимают в выставочном комплексе пятидесятых годов Palais am Funkturm возле Берлинской радиобашни, которая напоминает дешевую версию Эйфелевой башни - вполне лас-веговский сюжет. Чтобы было более похоже на Лас-Вегас, туда привозят несколько пальм.
Мексика! Снова турнир. И отель "Ацтек Палас", а на самом деле построенный в 1984 в ГДР году шоу-театр со сложным названием "Фридрихштадтпаласт", который в этом году обрел статус памятника архитектуры. Фойе в восточном стиле, который, по слухам, изначально проектировался для театра в Дамаске, уже видел не один десяток съемочных групп - что там только не снимали. Удивительно, но во внутреннем убранстве фойе архитекторы-фантазеры использовали для украшения детали доильных установок для молочной промышленности. Их вполне можно разглядеть и в сериале.
Конец маршрута. Москва. Для съемок темного и помпезного зала, где проходит турнир, использовали парадный "Медвежий зал" старой берлинской ратуши. Здесь сегодня помещается городское управление внутренних дел, так что снимать пришлось в тот момент, когда вокруг не было чиновников.
Создатели сериала семь серий удивляли знатоков Берлина, мотаясь по разным углам немецкой столицы - мест съемок было так много, что мы не могли рассказать обо всех. Но финальные сцены, изображающие Москву, ничуть не удивляют. Где же еще снимать Москву в Берлине, как не на Карл-Маркс-аллее? В Берлине нет более московского места, чем этот широкий проспект с бесконечными рядами "сталинок". Заканчивается сериал в небольшом и тоже неуловимо московском парке под названием "Розовый сад" все на том же проспекте. Берлин доказал, что здесь можно снять все, что угодно. Только надо уметь разглядеть.
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