Сериал "Игра престолов" получил "Эмми" в главной категории

Лауреатом американской телевизионной премии "Эмми" стал сериал "Игра престолов", получивший приз в самой престижной категории "Лучший драматический сериал". О победе "Игры престолов" было объявлено на 70-й церемонии вручения наград "Эмми" поздно вечером в понедельник, 17 сентября.

Седьмому сезону "Игра престолов" удалось опередить главного конкурента - обладателя премии за прошлый год "Рассказ служанки", который показывается на канале Hulu.

Лучший комедийный сериал

Лучшим комедийным сериалом стала история "Удивительная миссис Мейзел" о домохозяйке, живущей в США в конце 1950-х. Этот сериал получил сразу пять наград. Так, лучшей актрисой была признана Рэйчел Броснахэн, сыгравшая в нем главную роль.

Лучшим актером назван Мэтью Риз, сыгравший советского нелегала в заключительном сезоне сериала "Американцы", который показывался на канале FX.

Программа Saturday Night Live получила награду "Эмми" в 72-й раз, что является рекордом для этой премии.

Приз за короткий сериал получила работа "Убийство Джанни Версаче". Награды удостоился и сыгравший убийцу итальянского дизайнера Дэррен Крисс.

Премия "Эмми" вручается Американской телевизионной академией с 1949 года.

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