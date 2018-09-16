 Сериал ″Игра престолов″ получил ″Эмми″ в главной категории | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.09.2018

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Мир

Сериал "Игра престолов" получил "Эмми" в главной категории

Приз за лучший драматический сериал был вручен на церемонии в Лос-Анджелесе "Игре престолов". Лучшим комедийным сериалом признана история "Удивительная миссис Мейзел".

Команда Игры престолов на церемонии

Лауреатом американской телевизионной премии "Эмми" стал сериал "Игра престолов", получивший приз в самой престижной категории "Лучший драматический сериал". О победе "Игры престолов" было объявлено на 70-й церемонии вручения наград "Эмми" поздно вечером в понедельник, 17 сентября. 

Седьмому сезону "Игра престолов" удалось опередить главного конкурента - обладателя премии за прошлый год "Рассказ служанки", который показывается на канале Hulu.

Лучший комедийный сериал

Лучшим комедийным сериалом стала история "Удивительная миссис Мейзел" о домохозяйке, живущей в США в конце 1950-х. Этот сериал получил сразу пять наград. Так, лучшей актрисой была признана Рэйчел Броснахэн, сыгравшая в нем главную роль.

Контекст

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Фильм режиссера Евгения Афинеевского, рассказывающий о событиях на Майдане, вошел в шорт-лист претендентов на премию "Оскар". Корреспондент DW встретилась с постановщиком. (02.12.2015)

Лучшим актером назван Мэтью Риз, сыгравший советского нелегала в заключительном сезоне сериала "Американцы", который показывался на канале FX.

Программа Saturday Night Live получила награду "Эмми" в 72-й раз, что является рекордом для этой премии.

Приз за короткий сериал получила работа "Убийство Джанни Версаче". Награды удостоился и сыгравший убийцу итальянского дизайнера Дэррен Крисс.

Премия "Эмми" вручается Американской телевизионной академией с 1949 года.

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  • Композитор сериала Игра престолов

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    Саундтрек

    Главную музыкальную тему сериала, которая звучит в заставке каждого эпизода, написал немецкий композитор, сын мигрантов из Ирана Рамин Джавади (Ramin Djawadi). Кроме саундтрека к "Игре престолов" Джавади работал над музыкой к "Побегу", "Миру Дикого Запада" и "Железному человеку".

  • Актриса Лаура Праделска (Laura Pradelska)

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    Девушка в маске

    Актриса из Франкфурта-на-Майне Лаура Прадельска (Laura Pradelska) исполнила роль загадочной Куэйты во втором сезоне "Игры престолов". Скорее всего, ее лицо незнакомо поклонникам сериала, ведь во всех сериях девушка появлялась в маске.

  • Актер Том Влашиха (Tom Wlaschiha)

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    Саксонский актер Том Влашиха (Tom Wlaschiha) впервые появился в "Игре престолов" во втором сезоне, хотя его персонаж Якен Хгар уже был знаком зрителю по первому сезону. Тогда актер на роль Якена еще не был утвержден и статисту пришлось скрывать лицо под капюшоном.

  • Студенческий прогноз Игры престолов

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    Весной 2016 года студенты факультета информатики Мюнхенского технического университета создали специальную программу, которая предсказывает вероятность смерти того или иного героя в новом сезоне. Пока 74 процента прогнозов оказались верными.

  • Выставка #GoTexhibit

    Немцы и "Игра престолов"

    Популярная выставка

    Весной 2015 года выставка о культовом сериале #GoTexhibit добралась до Берлина. Тогда билеты были раскуплены в первые 30 минут начала продаж. В столицу Германии привезли чучела Белых Ходоков, костюмы со съемок и очки виртуальной реальности, чтобы посмотреть любимые серии.

    Автор: Ксения Сафронова


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Контекст

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Один из самых популярных сериалов современности не обошелся без актеров, композиторов и дизайнеров из Германии. Кто именно участвовал в съемочном процессе? (21.07.2017)  

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