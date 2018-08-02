Серебренников стал командором французского ордена Искусств и литературы

Российский режиссер Кирилл Серебренников награжден высшей степенью французского ордена Искусств и литературы. Звание командора ордена ему присвоено декретом министра культуры Франции Франсуаз Ниссен, сообщило в четверг, 2 августа, французское издание Le Point.

Орден Искусств и литературы - награда, присуждаемая министерством культуры Франции за выдающиеся заслуги в мире искусства и литературы. Существуют три степени ордена: командор, офицер и кавалер. В разные годы этот орден получили такие творческие деятели, как режиссер Юрий Любимов, певица Галина Вишневская и дирижер Валерий Гергиев, кинорежиссер Павел Лунгин, президент СССР Михаил Горбачев.

Дело Серебренникова

В России Кирилл Серебренников является одним из фигурантов так называемого дела "Седьмой студии", которым инкриминируется хищение 133 млн руб. бюджетных средств. Они были выделены в 2011-2014 годах основанной режиссером автономной некоммерческой организации на реализацию проекта "Платформа". Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге во время съемок его последнего фильма "Лето". С августа прошлого года режиссер находится под домашним арестом.

Франция не в первый раз демонстрирует поддержку Серебренникову. В частности, во время знаменитого Авиньонский театрального фестиваль была проведена акция "Свободу Кириллу Серебренникову" - с участием интенданта Авиньона, знаменитого французского режиссера Оливье Пи, и других звезд Авиньона-2018. В программу фестиваля на 2019 год решено включить спектакль в постановке Серебренникова.

Мировая премьера фильма "Лето" состоялась на Каннском международном кинофестивале. На пресс-конференции съемочной группы табличка "Кирилл Серебренников" стояла перед пустым стулом, а МИД Франции накануне фестиваля официально обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отпустить режиссера на премьеру его фильма. Путин ответил, что не может влиять на решение независимого российского суда.

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