Серебренников ставит Моцарта в Цюрихе

В Цюрихском оперном театре 4 ноября этого года состоится премьера оперы Моцарта (Wolfgang Amadeus Mozart) "Так поступают все" ("Cosi fan tutte"). Режиссер постановки - Кирилл Серебренников. На 21 октября запланирован утренний показ спектакля, предпремьерный, в ходе которого публику познакомят с историей создания оперы и с особенностями конкретно данной постановки. А 28 октября в театре состоится дискуссия, посвященная теме свободы искусства в России в наши дни, в которой, в частности, примет участие театральный критик из Москвы Марина Давыдова.

Как рассказал художественный руководитель оперного театра Андреас Хомоки (Andreas Homoki) в интервью DW, решение о том, что Моцарта в Цюрихе будет ставить именно Кирилл Серебренников, было принято давно - задолго до ареста режиссера. Хомоки познакомился с Серебренниковым, когда тот работал в Берлине в театре Komische Oper. Тогда же и возникла идея постановки "Cosi fan tutte" в Швейцарии.

"Это не было каким-то политическим жестом, мол, мы наймем Кирилла, потому что он арестован. Но мы сознательно решили не отказываться от идеи совместной работы, чтобы не бросать человека в сложной ситуации, - отметил худрук театра в Цюрихе в интервью DW. - Конечно, если бы я руководствовался исключительно формально-экономическими мотивами, я бы нанял другого постановщика, потому что отсутствие режиссера в театре усложняет процесс. Но мы, повторюсь, сознательно сделали выбор в пользу Кирилла, потому что он - классный режиссер и потому что мы не хотим бросить талантливого художника в трудный для него момент. Это не значит, что нас теперь нужно считать какими-то особенно мужественными. Мы просто делаем свою работу".

Публике объяснят, почему Серебренникова не будет на премьере

Андреас Хомоки - художественный руководитель Цюрихской оперы

По словам Хомоки, публику нельзя обманывать, делая вид, что все идет как обычно. Поэтому был выпущен специальный номер внутритеатральной газеты, объясняющий ситуацию. Кроме того, в преддверии премьеры, 28 октября, в театре состоится дискуссия, в ходе которой речь пойдет о том, что происходит сейчас с Кириллом Серебренниковым и какова в России в целом ситуация со свободой самовыражения в творческой среде.

Художественный руководитель Цюрихского оперного театра не стал подробно, во всех деталях описывать, как происходит общение находящегося в Москве под домашним арестом Серебренникова с его командой, в данный момент работающей в Цюрихе. Однако Андреас Хомоки заверил, что обмен информации происходит в рамках дозволенного: законов никто не нарушает. Идея постановки была изложена и описана в деталях уже давно, а с артистами и другими участниками процесса в Цюрихе работает сорежиссер Серебренникова - Евгений Кулагин.

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