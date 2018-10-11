Серебренников ставит Моцарта в Цюрихе

В Цюрихском оперном театре 4 ноября состоится премьера оперы Моцарта "Cosi fan tutte". Режиссер постановки - Кирилл Серебренников. Работа идет полным ходом. Как такое возможно?
В Цюрихском оперном театре 4 ноября этого года состоится премьера оперы Моцарта (Wolfgang Amadeus Mozart) "Так поступают все" ("Cosi fan tutte"). Режиссер постановки - Кирилл Серебренников. На 21 октября запланирован утренний показ спектакля, предпремьерный, в ходе которого публику познакомят с историей создания оперы и с особенностями конкретно данной постановки. А 28 октября в театре состоится дискуссия, посвященная теме свободы искусства в России в наши дни, в которой, в частности, примет участие театральный критик из Москвы Марина Давыдова.
Как рассказал художественный руководитель оперного театра Андреас Хомоки (Andreas Homoki) в интервью DW, решение о том, что Моцарта в Цюрихе будет ставить именно Кирилл Серебренников, было принято давно - задолго до ареста режиссера. Хомоки познакомился с Серебренниковым, когда тот работал в Берлине в театре Komische Oper. Тогда же и возникла идея постановки "Cosi fan tutte" в Швейцарии.
"Это не было каким-то политическим жестом, мол, мы наймем Кирилла, потому что он арестован. Но мы сознательно решили не отказываться от идеи совместной работы, чтобы не бросать человека в сложной ситуации, - отметил худрук театра в Цюрихе в интервью DW. - Конечно, если бы я руководствовался исключительно формально-экономическими мотивами, я бы нанял другого постановщика, потому что отсутствие режиссера в театре усложняет процесс. Но мы, повторюсь, сознательно сделали выбор в пользу Кирилла, потому что он - классный режиссер и потому что мы не хотим бросить талантливого художника в трудный для него момент. Это не значит, что нас теперь нужно считать какими-то особенно мужественными. Мы просто делаем свою работу".
Публике объяснят, почему Серебренникова не будет на премьере
По словам Хомоки, публику нельзя обманывать, делая вид, что все идет как обычно. Поэтому был выпущен специальный номер внутритеатральной газеты, объясняющий ситуацию. Кроме того, в преддверии премьеры, 28 октября, в театре состоится дискуссия, в ходе которой речь пойдет о том, что происходит сейчас с Кириллом Серебренниковым и какова в России в целом ситуация со свободой самовыражения в творческой среде.
Художественный руководитель Цюрихского оперного театра не стал подробно, во всех деталях описывать, как происходит общение находящегося в Москве под домашним арестом Серебренникова с его командой, в данный момент работающей в Цюрихе. Однако Андреас Хомоки заверил, что обмен информации происходит в рамках дозволенного: законов никто не нарушает. Идея постановки была изложена и описана в деталях уже давно, а с артистами и другими участниками процесса в Цюрихе работает сорежиссер Серебренникова - Евгений Кулагин.
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