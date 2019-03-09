 Серебренников в Гамбурге (фото) | Кадр дня | DW | 10.03.2019

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Кадр за кадром

Серебренников в Гамбурге (фото)

В Гамбурге в это воскресенье состоится премьера оперы "Набукко" в постановке Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом в Москве.

Репетиция Набукко в Гамбурге

Гамбург • Опера "Набукко", основанная на событиях, описанных в Библии, принесла великому итальянскому композитору Джузеппе Верди настоящую славу. Премьера состоялась в 1842 году в Милане. Повествует опера о бедствиях иудеев, плененных вавилонянами и в конце сюжета отпущенных на родину царем Вавилона Навуходоносором (он же - Набукко). Хор из третьего акта "Va, pensiero", знаменитый хор иудейских изгнанников, плачущих в вавилонском плену о потерянной родине и разрушенном Первом храме, в свое время чуть было не стал официальным гимном Италии.

Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников переносит действие в наше время. На сцене Государственного оперного театра Гамбурга перед публикой предстанет хор беженцев из Афганистана, Египта и Сирии (на фото). Все они - участники проекта оперы Гамбурга, взявшей шефство над новоприбывшими гамбуржцами и регулярно предоставляющей беженцам возможность посещать свои оперные и балетные спектакли.

Команда исполнителей главных партий подобралась интернациональная: Абигайль - Оксана Дыка (Украина), Фенена - Жеральдин Шове (Франция), Набукко - Димитрий Платаниас (Греция), Измаил - Довлет Нургельдыев (Туркменистан), Захария - Александр Виноградов (Россия).

Постановка осуществлялась российским режиссером Кириллом Серебренниковым удаленно, поскольку он все еще находится под домашним арестом в Москве. Серебренников не может пользоваться интернетом, говорить с коллегами по телефону, но имеет право работать на компьютере - обмен файлами с информацией происходит через его адвоката. Репетиции в Гамбурге осуществлял сорежиссер Серебренникова Евгений Кулагин.

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  • Кирилл Серебренников

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    Автор: Ксения Сафронова



 

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