Серебренников в Гамбурге (фото)

В Гамбурге в это воскресенье состоится премьера оперы "Набукко" в постановке Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом в Москве.
Гамбург • Опера "Набукко", основанная на событиях, описанных в Библии, принесла великому итальянскому композитору Джузеппе Верди настоящую славу. Премьера состоялась в 1842 году в Милане. Повествует опера о бедствиях иудеев, плененных вавилонянами и в конце сюжета отпущенных на родину царем Вавилона Навуходоносором (он же - Набукко). Хор из третьего акта "Va, pensiero", знаменитый хор иудейских изгнанников, плачущих в вавилонском плену о потерянной родине и разрушенном Первом храме, в свое время чуть было не стал официальным гимном Италии.
Кирилл Серебренников переносит действие в наше время. На сцене Государственного оперного театра Гамбурга перед публикой предстанет хор беженцев из Афганистана, Египта и Сирии (на фото). Все они - участники проекта оперы Гамбурга, взявшей шефство над новоприбывшими гамбуржцами и регулярно предоставляющей беженцам возможность посещать свои оперные и балетные спектакли.
Команда исполнителей главных партий подобралась интернациональная: Абигайль - Оксана Дыка (Украина), Фенена - Жеральдин Шове (Франция), Набукко - Димитрий Платаниас (Греция), Измаил - Довлет Нургельдыев (Туркменистан), Захария - Александр Виноградов (Россия).
Постановка осуществлялась российским режиссером Кириллом Серебренниковым удаленно, поскольку он все еще находится под домашним арестом в Москве. Серебренников не может пользоваться интернетом, говорить с коллегами по телефону, но имеет право работать на компьютере - обмен файлами с информацией происходит через его адвоката. Репетиции в Гамбурге осуществлял сорежиссер Серебренникова Евгений Кулагин.
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