 Серебренникова освобождают из-под подписки о невыезде | Новости из Германии о России | DW | 11.09.2019

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Россия

Серебренникова освобождают из-под подписки о невыезде

Судья вернула дело "Седьмой студии" в прокуратуру после экспертизы из-за очевидных противоречий - Серебренников и его сотрудники потратили на проекты больше, чем им дало государство.

Кирилл Серебренников

Судья Мещанского суда Москвы Ирина Аккуратова в среду, 11 сентября, вернула в прокуратуру уголовное дело "Седьмой студии", по которому обвиняемым проходит режиссер Кирилл Серебренников. Это произошло, по ее словам, из-за ошибок в обвинительном заключении. В частности, проведенной экспертизой было установлено, что на реализованные проекты "Седьмой студии" было потрачено больше денег, чем на них выделило государство, тогда как Серебренникова и его сотрудников обвиняют как раз в хищении госсредств.

Контекст

Некоторые участники торжественной церемонии высказались в поддержку Кирилла Серебренникова, Олега Сенцова, а также всех творцов, "страдающих в заключении". (31.03.2019)

По словам адвоката Дмитрия Харитонова, эксперты пришли к выводу, что Серебренников "не украл у государства" средства, "а сэкономил". Мещанский суд перенес слушания на 23 августа. (16.08.2019)

Аккуратова постановила отменить меры пресечения, назначенные обвиняемым - все они сейчас находятся под подпиской о невыезде. Это решение судьи уже поддержали адвокаты сотрудников "Седьмой студии". Адвокат Юрий Лысенко заявил, что следствие ошибочно сделало вывод, что обналичивание денег - это хищение. Прокурор Олег Лавров заявил, что обвинение "находится в недоумении" от решения судьи.

Дело "Седьмой студии" связано с якобы хищением бюджетных средств, выделенных министерством культуры России на реализацию проекта по развитию современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах. Следствие утверждает, что ущерб по делу составляет 133 млн рублей.

Фигурантами дела являются режиссер Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-Центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, ее бывший главный бухгалтер Нина Масляева, а также директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Кроме того, заочное обвинение предъявлено Екатерине Вороновой, являвшейся в разное время продюсером и генпродюсером "Седьмой студии".

Все обвиняемые, кроме Масляевой, не признают вину и утверждают, что выделенные из бюджета деньги расходовали исключительно на постановку спектаклей. Экс-бухгалтер "Седьмой студии" заключила сделку со следствием.

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    Автор: Элла Володина


Контекст

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