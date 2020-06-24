Серебренникова, Итина и Малобродского признали виновными в хищениях

Судья Мещанского районного суда Олеся Менделева во вступительной части приговора по делу "Седьмой студии” признала Кирилла Серебренникова, Юрия Итина и Алексея Малобродского виновными в совершении "мошенничества в особо крупном размере”. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает интернет-издание "Медиазона”, ведущее онлайн-трансляцию из зала суда.

Как заявила судья, созданная Итиным и Серебренниковым преступная группа "характеризовалась устойчивостью, длительным существованием и распределением ролей".

При этом во вводной части приговора судья не указала на виновность четвертой фигурантки дела - бывшей сотрудницы Минкультуры Софьи Апфельбаум. Как указала судья, описывая события 2011 и 2012 года, Апфельбаум "не была осведомлена о преступном характере происходящего". Позднее судья признала Апфельбаум виновной в халатности "Апфельбаум совершила халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе", - говорится в приговоре. Как отметил ее адвокат, если речь идет о халатности, то сроки давности по этому делу уже истекли.

Ранее прокуратура просила суд приговорить Серебренникова к 6 годам колонии и штрафу в размере 800 тысяч рублей, экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского - к 5 годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей, а директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум и экс-гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина - к 4 годам колонии и штрафам в 200 тысяч рублей. Всем обвиненным также запрещено в течение трех лет занимать должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распределительной деятельностью в учреждениях культуры.



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